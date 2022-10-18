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Титульник Махачев – Оливейра, бои Яна, Крылова, Нурмагомедова и Тухугова. Онлайн безумного UFC 280

Шон О'Мэлли Шон О'Мэлли
Петр Ян Петр Ян
Махачев - Оливейра
Никита Крылов Никита Крылов
Зубайра Тухугов Зубайра Тухугов
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Мухаммад Мокаев
Ислам Махачев Ислам Махачев
Чарльз Оливейра Чарльз Оливейра
Абубакар Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов
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До боев

Уже в эти выходные – крутейший турнир UFC 280 в Абу-Даби, который возглавят два титульных поединка, а в октагон выйдут многие бойцы из России.

Конечно, мейн-ивент: противостояние Ислама Махачева и Чарльза Оливейры за чемпионский пояс в легком дивизионе, которое мы ждали уже очень-очень давно. Разогревать этот поединок будет титульная разборка в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, а также хайповый бой между Петром Яном и Шоном О'Мэлли.

Полностью же кард турнира выглядит следующим образом:

Мейн-кард

• Чарльз Оливейра (33-8) – Ислам Махачев (22-1);

• Алджамейн Стерлинг (21-3) – Ти Джей Диллашоу (17-4);

• Петр Ян (16-3) – Шон О'Мэлли (15-1);

• Бенеил Дариуш (21-4-1) – Матеуш Гамрот (21-1);

• Кэтлин Чукагян (18-4) – Манон Фиро (9-1);

Прелимы

• Белал Мухаммад (21-3) – Шон Брэди (15-0);

• Махмуд Мурадов (25-7) – Кайо Барральо (12-1);

• Волкан Оздемир (18-6) – Никита Крылов (28-9);

• Зубайра Тухугов (20-5-1) – Лукас Алмейда (14-1);

• Магомед Мустафаев (14-3) – Ямато Нишикава (21-3-6);

• Абубакар Нурмагомедов (16-3-1) – Гаджи Омаргаджиев (13-1);

• Армен Петросян (7-2) – Эй Джей Добсон (6-1);

• Мухаммад Мокаев (8-0) – Малколм Гордон (14-5);

• Кэрол Роса (15-4) – Лина Лансберг (10-6).

Предварительные поединки начнутся в 17:00 по московскому времени, мейн-кард стартует в 21:00, так что не пропускайте поединки – все будет в нашем онлайне!

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