Исмаилов отомстил за Шлеменко: вышел в боксерский ринг, избил Илича и потребовал 30 миллионов

В этот раз сербу пришлось нелегко.

7 октября состоялся громкий боксерский поединок — Магомед Исмаилов подрался с Александром Иличем в промоушене Pravda. Серб прославился в России, за 21 секунду нокаутировав Александра Шлеменко в августе. А спустя чуть больше месяца встретился с другой звездой отечественных ММА, но уже в ринге.

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Бой Исмаилова и Илича прошел по правилам бокса – все шесть раундов. Бойцы разогрели поединок на пресс-конференции, инсценировав потасовку. Илич даже облил Магу водой, но конфликт выглядел уж слишко наигранным.

Как и напряженная встреча Илича и Исмаилова в ресторане — там Мага отдыхал с друзьями (среди них чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов). Серб с командой задирался, но помешал языковой барьер — Илич говорит только по-английски. Вышло снова неловко и наигранно.

Вообще, Илич — мастер эпатажа. Ему 33 года, а прославился он не столько победами, сколько образом Джокера, в котором ходит на пресс-конференции. Вот и перед боем с Исмаиловым Илич снова говорил про Готэм, подшучивая, что Мага слишком толстый, чтобы быть Бэтменом — антагонистом Джокера.

До Шлеменко в карьере Илича не было громких побед, а рекорд 13-5 не впечатлял (хотя чаще всего в ММА серб проигрывал из-за слабой борьбы). Неудивительно, что победа над Шлеменко, да еще нокаутом, стала главной в карьере серба, который к бою подходил андердогом.

Илич не скрывает, что после победы над Шлеменко его запросы выросли. Раньше серб просил гонорар в 100 тысяч долларов, сейчас же считает такую сумму слишком маленькой для себя.

При этом за деньги Александр готов драться где угодно и с кем — даже на голых кулаках на парковке:

«После боя со Шлеменко у меня было очень много предложений из России. Ho предложение Pravda и Маги было лучшим. И xoчу сразу сказать, что несмотря на то, что он говорит – провести боксерский матч было именно их выбором. Потому что они боятся моего главного оружия – ударов ногами.

A так я готов драться по любым правилам, главное платите. Xoть на голых кулаках на парковке, хоть борцовская схватка, я готов».

Казалось, в ринге кикбоксер Илич должен иметь преимущество — да, удары ногами запрещены, но серб хотя бы ударник, а Мага — борец. При этом у Илича было серьезное преимущество в антропометрии: он намного выше дагестанца (почти на 15 см) и обладает большим размахом рук.

«Мага очень мощный, выглядит мощнее меня. Ho люди не понимают одну вещь – он борец, а я ударник. Если ты выглядишь мощно, то это не значит, что твои удары сильнее. Taк что посмотрим», — говорил перед боем Александр.

Но Мага не так прост, как может показаться. Во-первых, в последних боях в ММА он уже не боялся драться в стойке. А на руках был конкурентноспособен — моментами даже перебивая Минеева, намного более мастеровитого кикбоксера, чем Илич. А в боксе Мага уже победил именитого Дуродолу, пусть и со скандалом.

Главная проблема Исмаилова — короткие рычаги, ограниченный арсенал ударов и плохое кардио. Последний фактор подвел Магу в обоих боях с Минеевым. Илич знал о проблемах дагестанца с выносливостью, поэтому перед боем обещал не форсировать события:

«Я не будy пытаться нокаутировать Maгу в первом раунде, я буду пытаться перебоксировать его на протяжении всех раундов и каждой минуты. И нокаутировать в шестом».

Однако поединок прошел иначе: Исмаилов с первого раунда доминировал и разбивал Илича, который выглядел беспомощно. Серб не сумел использовать преимущество в длине рук, не попадал джебом, а Мага легко сокращал дистанцию, атакуя на скачке.

Результат закономерен – Мага весь бой был лучше и пару раз потряс соперника. После такого поражения хайпа вокруг Илича поубавится. А вот Мага может рассчитывать на новые контракты в боксе. Ведь даже вне ММА Исмаилов показывает шоу и зарабатывает – после победы он обратился к организаторам и потребовал 30 миллионов рублей. До этого в сети именно эту цифру называли предполагаемым гонораром дагестанца.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Instagram/ilkemmateam