Позорный бой Мохаммеда Али: в 1976-м боксер встретился с японским рестлером-легендой – и едва не потерял ноги

Врачи всерьез говорили про ампутацию.

1 октября умер легендарный японский борец Антонио Иноки, которого считают отцом японского рестлинга. В 1972-м Иноки, которому было всего 29 лет, основал промоушен New Japan Pro-Wrestling (NJPW). А 10 сентября 1973-го победил Джони Пауэрса и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии NWF. Японец сохранял чемпионство восемь лет, став признанной звездой рестлинга.

Но главное событие в карьере Иноки произошло в 1976-м. Тогда он вышел на бой против Мохаммеда Али – уже знаменитого на тот момент боксера из США. Тяжеловес приехал в Японию за жирным гонораром, но угодил в один из самых скандальных поединков в истории.

Бой проходил по странным правилам – Иноки 15 раундов ползал по рингу и отбивал Али ноги. Зал свистел, а Мохаммеду после схватки грозила ампутация

Бой Али и Иноки состоялся почти случайно. В 1975-м Мохаммед познакомился с японским промоутером и в шутку сказал ему: «Есть ли на востоке боец, способный вызвать меня на поединок? Если он победит, я заплачу ему миллион долларов».

В Японии слова боксера попали во все газеты, а на вызов ответил популярный рестлер Антонио Иноки. Али предложили за бой 6 миллионов долларов, и боксер согласился – для 1970-х сумма была огромной. Поединок мог стать долгожданной встречей ударника и борца – до появления ММА вопрос о том, кто сильнее, будоражил фанатов.

В Японии интерес к бою был огромным, а участники еще больше его подогревали – яркими высказываниями. Когда Али впервые прилетел в Японию, возле самолета крикнул репортерам: «Перл-Харбора не будет, Мохаммед Али вернулся». А в ходе пресс-конференции боксер прозвал Иноки пеликаном – за огромную выпирающую челюсть. Рестлер сохранял спокойствие, но в ответ пригрозил сломать боксеру руку.

Однако планам Иноки не суждено было сбыться. По слухам, Али приехал в Японию устроить постановочный бой. До этого он уже участвовал в таких поединках и рассчитывал на шоу. Однако, к удивлению Али, японцы настаивали на полноценной схватке – по правилам смешанных единоборств.

Но Мохаммед отказался драться с японским борцом, выдвинув невероятные требования по правилам. Из-за этого Али вышел в боксерских перчатках, а Иноки – с голыми кулаками. Японец не мог ни бороться, ни бить Али в стойке. Как при этом он должен был победить – вопрос.

Необычный поединок состоялся 26 июня 1976-го в Токио. Он продлился 15 раундов, большую часть которых Иноки ползал на спине по рингу и пинал Али ногами. Боксер же недоумевающе парил вокруг соперника, хотел уйти с ринга, а за бой нанес всего шесть ударов. При том, что соперник, хоть и лежа, но попал чаще – целых 107 ударов.

В итоге была объявлена ничья: судья-рестлер отдал бой Али, а судья-боксер – Иноки. Зрителям поединок не понравился – они ждали схватку сильнейших бойцов мира, а получили цирковое представление. Зрители так забросали арену мусором, что на уборку ушли целые сутки. А многие журналисты прозвали бой самым позорным в карьерах спортсменов.

Говорят, после поединка Али был госпитализирован, из-за чего пропустил пресс-конференцию. Удары по левой ноге привели к развитию инфекции, что могло закончиться ампутацией. К счастью, обошлось – Али получил гонорар и спокойно вернулся в США.

Современники называли поединок позором, но он вошел в историю – как одна из первых схваток по правилам, напоминающим ММА. А Али и Иноки спустя годы стали хорошими друзьями.

Под впечатлением от их поединка в 1993-м зародился один из первых ММА-промоушенов – Pancrase. Он запустил волну популярности ММА в Японии, которая привела к появлению Pride – лиги, которая в 2000-е стала популярнее UFC.

После боя Иноки стал мировой звездой. Он привез японский рестлинг в Северную Корею и лично вызволял соотечественников из плена Саддама Хусейна в Ираке

После боя с Али Иноки продолжил развивать свой промоушен NJPW и выступать в ринге – параллельно занявшись политикой. В 1989-м Иноки избрался в японскую палату советников, а год спустя – отправился с миссией в Ирак. Тогда власти страны напали на Кувейт, а в ответ на международные санкции взяли в заложники иностранцев.

С сентября по декабрь 1990-го Иноки трижды летал в Ирак на переговоры. Рестлер добился, что японские женщины и дети вернулись домой, но мужчины все еще оставались в заложниках. В ходе миссии Иноки даже принял ислам и получил разрешение посетить священный город Кербела.

А в ноябре 1990-го Антонио организовал в Багдаде «фестиваль мира». Это было огромное шоу – с рестлинг-матчами, музыкальными номерами, рок-концертом, футбольными и баскетбольными представлениями, показательными выступлениями по карате и дзюдо. Фестиваль обрал на стадионе 35 тысяч зрителей, а Саддам Хусейн личном указом освободил японских заложников – с официальными извинениями.

После миссии в Ираке японец стал называть себя Мухаммед Хусейн Иноки. Однако многие считали, что рестлер принял ислам ради вызволения заложников. Впоследствии Иноки признавал, что придерживается двух религий – ислама и буддизма, но предпочтение отдавал последней.

Другой миссией Иноки, которая вошла в историю, стало шоу рестлеров в Северной Корее. Отношения между Северной Кореей и Японией всегда были напряженными, но в 1995-м Иноки умудрился привезти в закрытую страну свое шоу.

Оно получило название Collision in Korea (в КНДР его официально назвали «Международным фестивалем спорта и культуры за мир во всем мире»). Иноки организовал шоу совместно с американским промоушеном WCW. Организации привезли в Северную Корею своих лучших звезд, а в главном бою Иноки сразился с легендарным американцем Риком Флэром.

Шоу длилось два дня – за это время его посетило от 350 до 400 тысяч человек. До сих пор Collision in Korea считается крупнейшим рестлинг-шоу в истории. Вдвойне удивительно, что Иноки удалось устроить его в Пхеньяне – столице закрытой Северной Кореи.

После окончания спортивной карьеры Иноки занимался политикой и промоутерской деятельностью (нередко борца обвиняли в связях с якудза). Японец успел даже выпустить собственный бренд презервативов. А 1 октября 2022-го Иноки умер от сердечной недостаточности – ему было 79 лет.

Фото: East News/Keystone Archives , Kazuhiro NOGI / AFP; globallookpress.com/Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com