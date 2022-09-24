Братья Емельяненко поссорились и пошли разными путями – Федор стал легендой ММА, а Александр мемом. Но кто из бойцов больше зарабатывает?

Считаем цифры.

Братья Емельяненко – одна из главных бойцовских династий в ММА. В нулевые Федор и Александр вместе начинали в Японии, но в какой-то момент их пути разошлись. Старший брат начал штамповать победы и стал чемпионом Pride, превратившись в одну из легенд спорта. А Александр нарушал режим, вернулся в Россию, где стал скандальным персонажем, который отсидки в тюрьме и запои чередовал с боями.

Однако сейчас у обоих братьев громкое имя: Федор заслужил его спортивными победами, а Александр – фамилией и скандалами. В преддверии боя Емельяненко-младшего с Вячеславом Дациком в Hardcore Boxing мы решили выяснить, кто же из братьев больше зарабатывает.

Федор зарабатывает миллионы даже в 45 лет: он – звезда Bellator и занимается рекламой топовых брендов

Федор не раз говорил, что деньги для него – способ помочь близким. И спортсмену это удалось: по разным оценкам, за карьеру он заработал 16-18 миллионов долларов. О гонорарах Емельяненко известно мало, ведь боец скрывает не только личную жизнь, но и финансы.

В октябре 2021-го Федор нокаутировал Тимоти Джонсона на Bellator 269. Сайт Sportszion собрал все инсайды о возможных доходах Емельяненко за бой. Общая картина получилась такой: гарантированный гонорар Федора – 300 тысяч долларов (столько же он получил за бой с Бейдером в 2019-м), а также дополнительные выплаты, которые составляют большую часть заработка.

Система начислений в Bellator схожа с UFC: гарантированный гонорар + реклама + доходы с трансляций + бонусы. Bellator официально не раскрывает доходы бойцов, поэтому инсайдерские цифры – единственное, что позволяет их оценить.

Однако известно, что Емельяненко точно получает в Bellator хорошие деньги. В 2017-м президент промоушена Скотт Кокер подтвердил, что Федор зарабатывает за бой в Bellator около двух миллионов долларов. При этом в совокупности в промоушене Федор провел 6 боев: один в 2017-м, два 2018-м, два в 2019-м и один в 2021-м.

Кроме того, Федор зарабатывает на рекламе. Емельяненко регулярно рекламирует товары титульных спонсоров во время выступлений. Начиная с 2000 года, Федор заключил много рекламных контрактов. В разное время он был лицом Snickers, EA Games, Mercedes-Benz, спортивного бренда Forward – и это не весь список. Точную сумму рекламных гонораров бойца оценить трудно. Но есть информация, что за съемки для Snickers Федор получил 300 тысяч долларов, а для Mercedes-Benz – 250 тысяч.

Вероятно, в лучшие времена на рекламных контрактах Емельяненко может зарабатывать около миллиона в год. При этом часть средств боец отдает на благотворительность. А что же его брат Александр?

Александр Емельяненко чередует денежные поединки с «романтическими» загулами. Боец стал звездой поп-ММА и берет не меньше 10 миллионов

Что касается Александра Емельяненко, то у него гонорары более скромные, чем у брата. Но при этом боец дерется чаще Федора – и только в России. Однажды Александр рассказал, сколько зарабатывает:

«Каждый боец имеет свою планку, свою стоимость, ниже которой он не опускается. Первый бой я выступал за 100 гривен. Бой был очень быстрый, 17 секунд, я в нокаут отправил соперника. Это мне нужно было, чтобы почувствовать ринг. Потом я сразу начал выступать в Pride. Сколько цифр в моих гонорарах? Я выступаю за идею. Никогда не говорю сумму. Пусть люди считают свои деньги», — заявил Емельяненко-младший.

Александр не любит говорить о заработках. Но известно, что его нормальный гонорар в последние годы – около 10 миллионов рублей за бой. Так, за поединок с блогером Артемом Тарасовым Емельяненко заработал 10 миллионов рублей.

Об этом рассказал глава лиги Артур Арутюнян: «На кого «Наше дело» потратилось больше всего? Александр Емельяненко, 10 миллионов рублей мы заплатили»».

Считается, что за поединок с Магомедом Исмаиловым в 2020-м и Марсио Сантосом в 2021-м суммы были похожие. При этом Емельяненко успел подраться на голых кулаках с Джеффом Монсоном в Hardcore, где гонорар, вероятно, был еще выше.

А уже вечером 24 сентября Емельяненко будет боксировать с Вячеславом Дациком в Hardcore Boxing. По данным Sports.ru, гонорар Александра будет повышенным – между 10-20 миллионами. На это намекнул и менеджер бойца Никита Бурчак:

«За гонорар Дацика я ничего сказать не могу, но он точно самый большой в его карьере, за что он должен сказать спасибо Александру. Гонорар Емельяненко больше гонорара Дацика, но он тоже является секретом.

Саша, на мой взгляд, сейчас самый узнаваемый спортсмен в России. Уверен, что в текущем моменте он популярнее своего брата Федора как минимум из‑за количества упоминаний в СМИ. У такого бойца по умолчанию обязан быть большой гонорар, люди включают трансляции и идут на арену именно из‑за него».

При этом сейчас Александр в отличной форме: он планирует провести еще несколько поединков и не простаивать без дела. Как же сложится сложится бой с Дациком мы узнаем уже скоро – в субботу вечером смотрите Hardcore Boxing на телеканале «НТВ».

Фото: globallookpress.com/KEIZO MORI, Dmitry Golubovich; РИА Новости/Артур Лебедев