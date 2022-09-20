Конора обвиняют в допинге. Боец похвастался мускулами в соцсетях, а теперь – оправдывается

Макгрегора больше года не проверяло USADA.

Конор продолжает готовиться к возвращению в октагон – по крайней мере, так говорит сам боец. Хотя последнее время он больше работает с железом и отдыхает на яхте, чем занимается единоборствами. В недавнем посте в соцсетях Макгрегор продемонстрировал могучее телосложение.

И многие обвинили ирландца в употреблении стероидов, ведь боец сильно прибавил в мышечной массе.

Не все в восторге от нового тела Конора, обвиняя его употреблении запрещенных веществ. Об этом говорят не только фанаты, но и коллеги – например, бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо:

«Макгрегор не проходил тесты USADA уже больше года... Между тем, я могу вернуться в следующем месяце, детка».

Раньше Конора регулярно проверяли на допинг – в сентябре 2020-го офицеры рано утром прибыли на яхту ирландского бойца, чтобы взять тест. После этого Макгрегор выразил недовольство в соцсетях:

«UFC, что происходит? USADA только что утром прибыло на мою яхту, чтобы провести тестирование? Я же закончил карьеру, парни! Но ладно, давайте, я позволю им протестировать меня. Здесь все натуральное, детка!»

Сейчас же USADA не проверяло Макгрегора уже больше года. При этом боец продолжает качаться и обещает вернуться в октагон. Один из подписчиков сравнил Конора с боксером Саулем Альваресом, который в 2018-м сдал положительный результат на запрещенное вещество: «Определенно, он принял дозу стероидов Канело, превратившись из Бэмби в Невероятного Халка после перелома ноги».

Конор сильно подкачался – это тяжело не заметить. За время простоя из-за травмы, полученной в бою с Порье, ирландец не только залечил ногу, но и серьезно набрал в весе. Месяцами Конор показывал в соцсетях, как таскает железо в зале. И за это время он набрал аж 15 кг – есть сомнения, что Конор вообще впишется в лимит легкого веса (до 70,3 кг), где выступал большую часть карьеры в UFC.

Многие подозревают, что секрет нового Конора – запрещенные препараты для набора массы. В декабре 2021-го комментатор UFC Джо Роган удивлялся тому, как изменился Макгрегор:

«Теперь Конор такой, супер-раскаченный. Очень скоро к нему наведается USADA, потому что выглядит он очень странно. Возможно, снимки сделаны в процессе подъема весов, что может влиять на общую картину, но выглядит он действительно внушительно», – сказал Роган в своем подкасте.

Однако USADA так и не доехало до Макгрегора. Хотя боец и утверждает, что не сидит на химии, поэтому готов пройти любой тест:

«Что я употребляю? Proper Twelve и Forged Irish Stout. Подается вместе с моей собственной органически выращенной ирландской говядиной, приготовленной на горячем камне. Tidl (продукт для восстановления после занятий спортом – Sports.ru) от боли».

Впрочем, вернется ли Конор в UFC – большой вопрос. Кажется, сейчас ирландец больше сосредоточен на бизнес-проектах, громких боксерских поединках и предстоящем дебюте в Голливуде. А боец UFC Шон О’Мэлли считает, что Макгрегор уже не может выступать на высоком уровне – из-за своего богатства.

«Количество денег, которое у меня есть, закончится. Того количества денег, которое есть у Конора, хватит, наверное, до конца его жизни. Я не могу представить, как он проснется в тренировочном лагере, где ему предстоит пять недель упорно пахать. Когда у тебя есть деньги, как у него, тебе на них наплевать. Я не могу представить, как он будет это делать», – сказал боец в своем подкасте.

Фото: instagram.com/thenotoriousmma