Боец UFC подрался через неделю после смерти брата и победил. Он рыдал в октагоне, а родные обнимались в зале

На это больно смотреть.

Главным событием предварительного карда UFC Fight Night 210 стал бой в полулегком весе между Дэймоном Джексоном и Пэтом Сабатини. Оба вышли на него с солидными сериями: Джексон одержал 3 победы подряд, а Сабатини – 6, 4 из которых в UFC.

Бойцы были на хорошем счету, и победа могла приблизить их к топ-15. Фаворитом был Сабатини, но Джексон считался серьезной проверкой – хотя бы потому, что тоже обладал неплохой борцовской базой (а именно в партере Пэт особенно опасен). Для Джексона поединок был вдвойне принципиальным – всего за неделю до турнира умер его брат Брэдли.

Бой начался без разведки, и Джексон сразу ринулся за нокаутом. В первом же размене Дэймон потряс фаворита фронт-киком – как раз в тот момент, когда Сабатини пригнулся, совершая проход. Пэт упал в нокдаун, а Джексон добил его на канвасе, вынудив судью остановить бой.

После объявления результата выяснилось, что Сабатини устно сдался. Джексон посвятил бой умершему брату и признался, что даже не задумывался о том, чтобы отказаться от схватки из-за трагедии. После победы Дэймон плакал, а родственники на трибунах прыгали от радости.

«Это единственное место, где я чувствую себя нормальным. Когда я выхожу сюда и дерусь», – признался Джексон сквозь нахлынувшие эмоции.

Победа над Сабатини – одна из главных в карьере Джексона. Ему уже 34 (серьезный возраст для полулегковеса), но он плохо знаком широкому зрителю. Хотя это уже второй его приход в UFC: в первый раз Дэймон подписался в лигу в 2014-м, но был уволен после трех боев. В первом Джексон проиграл Янси Медейросу сабмишеном, во втором тоже – но результат отменили из-за провального допинг-теста Рони Берсерры. В третьем Дэймон вырвал ничью у Левана Макашвили, потому что с соперника сняли балл из-за запрещенного удара коленом и тычка в глаз.

Сейчас дела у Джексона лучше, и он одержал уже четвертую победу подряд. Секрет успеха в трудолюбии, ведь он не только фанатично изучает боевые искусства, но и тренирует тело. На турнир UFC 277 он был готов выйти на замену сразу в нескольких боях, ради чего согнал почти 10 кг за 2 дня.

Многим это кажется невозможным, но Джексон – фанат экстремальных весогонок. Он так и не подрался на UFC 277, но не жалеет об изнурительном похудении: каждый раз, когда сбрасывает вес, он чувствует удовлетворение. Боец работает фитнес-тренером и помогает получить идеальное тело другим.

«Работаю персональным тренером с 2004-2005 года, так что мне очень нравится заниматься фитнесом. Мне нравится сбрасывать вес и делать это правильно, и я очень горжусь тем, что могу это делать. Многие мои клиенты жаловались на потерю 3-4 килограммов, и это меня раздражало. Поэтому я им сказал: «Знаете что, я набрал вес и похудел за полтора дня».

И они все это увидели. Я тренировался как обычно, сбрасывал вес, хотя это было не так уж и важно. Я сбросил почти 10 кг. У меня есть ученики, которые говорят: «Хочу сбросить 6 кг в этом году». Нет, мы сделаем это на этой неделе», – рассказал боец.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger