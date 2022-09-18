Канело поставил точку в трилогии с Головкиным: смял прессингом и силовыми ударами. Атаки GGG были слишком беззубыми

Теперь Альварес хочет побить Бивола.

Трилогия Сауля Альвареса и Геннадия Головкина – мощная афиша осени 2022-го, в которой не было интриги. Имена боксеров и история их противостояния значили гораздо больше, чем спортивная составляющая на момент третьего боя: поединок продавали антураж и хайп.

Желание Головкина доказать, что две предыдущие встречи были несправедливым ограблением – понятно и естественно, но конкурировать с Канело даже при 8-летней разнице в возрасте гораздо проще, когда тебе 36 лет, а не 40. За 4 года с момента второго поединка GGG постарел и, конечно, не спрогрессировал. А Саулю было достаточно просто выступить на примерно своем уровне, чтобы закрыть все вопросы в трилогии.

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На третий бой против Головкина Канело выбрал такую же тактику, как и на второй: агрессивный прессинг. В первых раундах Сауль сосредоточился на владении центром ринга, давлении и одиночных панчах в голову. Геннадий пытался переработать объемом вторым номером, постоянно набрасывая джебы, но это практически не доставляло Альваресу проблем.

Довольно быстро мексиканец подстроился под работу GGG, который после третьего раунда еще и замедлился. К этому моменту Канело подключил более серийную работу, обрабатывая еще и корпус Головкина, после чего переводя атаки на голову. В такой стилистике поединка и с таким темпом Геннадий ничего не мог сделать: атаковал беззубо, слишком редко забирал инициативу, а когда Сауль все-таки оказывался спиной у канатов, почти не развивал преимущество.

Альварес очень уверенно забрал первую половину боя и даже немножечко больше: независимые аналитики стриминговой платформы DAZN, которая транслировала поединок, после 8 раундов поставили разгромные 8-0 в пользу Канело – и с этим было трудно не согласиться. Только после этого Сауль либо успокоился, либо подсел функционально, на фоне чего включился и Головкин. Но этого было уже недостаточно. На перелом боя не оставалось времени, а редкие вспышки серийности GGG не пробивали Альвареса.

Третий бой Канело и Головкина также продлился 12 раундов (суммарно боксеры провели друг с другом в ринге 36 раундов, то есть 108 минут) и закончился победой Сауля единогласным решением судей: 116-112 и 115-113 дважды. Никаких споров на этот раз не было: Геннадий спокойно принял поражение, поаплодировал сопернику, и боксеры обнялись.

«Я был счастлив разделить с ним ринг. Спасибо тебе большое, мой друг. Спасибо за все. Мы дали фанатам 3 хороших боя. Он – великий боец», – коротко сказал после трилогии Канело, при этом заявивший, что все-таки побьет Дмитрия Бивола.

Головкин же отметил, что не завершает карьеру после этого поражения. Это, наверное, правильно – уходить на проигрыше Канело не стоит, потому что его можно закрыть еще парочкой побед над менее топовыми соперниками, попутно защитив чемпионские титулы. Главное, что трилогия в итоге закрыта – и без вопросов.

Фото: REUTERS/Joe Camporeale