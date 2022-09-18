Перед реваншем с Головкиным Канело поймали на допинге. Нашли запрещенку – боксер сказал, что съел мексиканское мясо

Многие подозревают, что Альварес сидит на химии.

Сауль Альварес – одна из главных звезд мирового бокса. Но еще недавно мексиканца нещадно критиковали – из-за проваленного допинг-теста перед вторым поединком с Геннадием Головкиным. В 2018-м в крови Канело был найден кленбутерол, за что мексиканца дисквалифицировали на 6 месяцев.

Альварес победил, а Головкин все время припоминал Саулю этот случай, называя мексиканца мошенником. Канело же уверял, что запрещенное вещество оказалось в крови из-за мексиканского мяса, в котором содержится кленбутерол. В одном из интервью Альварес вспомнил этот период жизни, назвав его «очень тяжелым».

«У меня были очень тяжелые месяцы, потому что меня обвиняли в том, что они называли допингом, и это не было допингом», – рассказал Альварес.

Что такое кленбутерол? Это – лекарственный препарат, который часто используется атлетами для наращивания мышечной массы и сжигания жира. Однако в Мексике кленбутеролом действительно кормят животных, чтобы те лучше набирали вес. По данным Всемирного антидопингового агентства (WADA), кленбутерол есть в 75 процентах мексиканской мясной продукции.

Именно этот факт в команде Альвареса использовали, чтобы оправдать боксера. Такая практика уже имелась – многие спортсмены избежали наказания за обнаруженный кленбутерол, сославшись на употребление мяса. И директор антидопинговой лаборатории SMRTL Давид Айхнер признал, что концентрация кленбутерола в пробе Альвареса находилась в пределах нормы, ожидаемой после употребления мексиканского мяса.

Однако Альварес все равно отбыл шестимесячную дисквалификацию – с 17 февраля по 17 августа. После скандала Альварес перенес тренировочный лагерь из Мексики в США и заявил о готовности пройти дополнительные допинг-тесты.

«Я спортсмен, который уважает спорт. Ситуация меня удивляет и беспокоит, потому что такое никогда не случалось со мной. Я сдам все тесты, которые смогут разъяснить эту неловкую ситуацию, и я надеюсь, что правда будет доказана», – сказал Канело.

Однако клеймо читера прилипло к Альваресу, хотя сейчас о нем стали забывать. Ведь Канело не только физически мощный, но и техничный боксер, который на голову выше всех в родном весе. А прокачать технику кленбутерол не поможет – хотя специалисты и признают серьезное влияние препарата на тело атлета.

«Кленбутерол – очень мощный и эффективный препарат, повышающий производительность. Он помогает боксерам. Мы ничего не знаем о том, чем занимался Сауль после последнего боя. Четыре месяца он мог делать что угодно. Вот мы проверили его – оказалось, что Сауль принимал запрещенные вещества.

Конечно, история про случайное попадание вещества правдоподобна. Но никто не может точно сказать, был там умысел или нет. Он мог использовать кленбутерол три месяца, а сейчас мы видим только остаточные следы. Или же он на самом деле мог съесть испорченное мясо. Но ведь речь о спортсменах-миллионерах. Я бы на их месте не заказывал свежее мясо из Мексики. Они должны понимать, что риск есть», – заявил специалист в области борьбы с допингом Виктор Конте.

По словам Альвареса, после того случая, антидопинговые службы пересмотрели отношение к кленбутеролу, повысив допустимый уровень его содержания в крови.

«То, что произошло, было не стероидами. Они не внесены в каталог как стероиды. После того, что случилось со мной, они сделали его легальным, теперь определен допустимый процент», – объяснил Канело.

У Альвареса получилось заткнуть хейтеров – в ответном поединке с Головкиным он был действительно лучше. Про инцидент с допингом почти забыли, а карьера Сауля резко пошла вверх.

Но перед третьим поединком с Головкиным о скандале снова вспомнили. О допинге много раз говорил сам казахстанец. А легендарный тренер Тедди Атлас отметил невероятную физическую форму Канело, намекнув, что она может быть результатом приема запрещенных препаратов:

«Главный бой будет великолепным. Это уже их третья встреча, а первые две, как мы помним, вышли весьма занятными. Рад, что GGG снова в деле. Канело — крепкий парень, у него много мускулов. Похоже, он набрал хорошую массу. Понятия не имею, откуда он взял эти мышцы. Надеюсь, они натуральные».

Как же закончится трилогия мы узнаем уже скоро – в ночь с 17 на 18 сентября Канело и Головкин подерутся и окончательно выявят сильнейшего. Ведь первый поединок закончился спорной ничьей, а во втором победил Канело. Сейчас на его стороне молодость и физика, но Головкин точно не сдастся без боя.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Steve Marcus