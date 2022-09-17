Карьера Головкина после боев с Канело: GGG дрался и не проигрывал, но к уровню оппозиции и убедительности выступлений есть вопросы

Причем большие.

Долгожданный третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом уже утром в воскресенье. Sports.ru изучил и подробно рассказал про первые два поединка – теперь настало время разобраться с периодом «пост-Канело» в карьере Головкина.

За 4 года, прошедших с очной встречи, Сауль оставался активным и провел целых 9 боев. Геннадий брал тайм-аут и в целом был менее продуктивен, проведя всего 4 поединка. И то, как GGG выглядел в них, многое говорит о потенциальной развязке трилогии.

Много ноунеймов и мало развития: Головкин победил во всех боях после Канело, но это лишь понижает его акции

Возвращение Геннадия после Канело состоялось против Стива Роллса – почти через год после поражения. Противник Головкина на тот момент не проигрывал, но не блистал резюме. Роллс не был чемпионом, не дрался с топами, ни разу не бился в 12-раундовых боях, а у многих вызывал вопрос: кто это вообще такой?

Стив был постоянным спарринг-партнером звезд бокса. Главное его достижение заключалось в том, что он (по слухам) однажды доставил проблем Билли Джо Сондерсу в одном из тренировочных поединков. Но этого было недостаточно, чтобы хоть кто-то строил иллюзии насчет исхода боя с Геннадием. Тем не менее возвращение Головкина обставили роскошно, заполнив Madison Square Garden. Для Роллса это стало боем всей жизни и верхней точкой карьеры. Будучи лишь на пару лет моложе Геннадия, Стив не смог показать что-то убедительное на чисто физических кондициях, а в техническом оснащении явно проигрывал GGG. Закономерный итог – тотальный декласс от экс-чемпиона. Стало ли это реальной проверкой для Головкина? Отнюдь. Эту встречу стоит оценивать как разогревочный бой после паузы. В первую очередь для возвращения веры в себя.

И уже следующий поединок против Сергея Деревянченко стал реальной проблемой для GGG. Украинский спортсмен с не самым широким послужным списком и Геннадий разыгрывали вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе. Перед боем снова было много разговоров о несопоставимости уровней боксеров, хотя достижений у Сергея было определенно больше, чем у Роллса, как и значимых поединков.

«Сережа должен давить, ему должно помочь, что он моложе. Он все время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться. Думаю, он будет быстрее на ногах, да и в целом быстрее. За счет этого он сможет победить Головкина», – говорил боксер Виктор Постол.

Соотечественник Александр Гвоздик был с этим согласен: «У Сергея очень хорошие шансы, ведь он здорово может работать именно с такими соперниками. Как по мне, он может легко справляться с такими ребятами атакующего плана. У Деревянченко при невысоком росте длинные руки – он достаточно хорошо работает с теми, кто идет на него».

То, что произошло в реальности, удивило всех – от зрителей до, пожалуй, самого Деревянченко. Все началось согласно прогнозам экспертов: уже в первом раунде Сергей упал в нокдаун, а во втором у украинца открылась серьезная сечка.

В этот момент Деревянченко почувствовал, что врач может остановить бой в любой момент, а потому устроил для Геннадия настоящий шторм. Причем такой, какой GGG не испытывал за всю карьеру: Головкин просто не успевал за быстрым Деревянченко. Во второй половине боя GGG все же проснулся и начал забирать раунды. Чемпионский отрезок претенденты на титулы разделили пополам.

Итог: победа Головкина единогласным решением судей со счетом 114-113, 115-112, 115-112. Бой не был односторонним, нокдаун Сергей основательно закрыл своим диким напором в 3-5 раундах. Вероятно, бой решила американская традиция отдавать победу более медийному и перспективному в плане заработка боксеру. Нет, Головкина не вытащили за уши, но этот бой показал неготовность к реваншу с набирающим дикий ход Канело.

Головкин пропускал много ударов по корпусу, а это – главный козырь Канело. Сейчас Геннадий – заржавевший чемпион, с трудом включающийся по ходу боя

В третьем бою Геннадию опять достался боец без имени и регалий. Небитый, но не умеющий нокаутировать Камил Шеремета (5 нокаутов при рекорде 21-0) еще до боя вызывал вопросы. Складывалось впечатление, что поединок – чистая профанация для набивания статистики. Так и получилось: за семь раундов поляк упал аж в четыре нокдауна, а GGG делал в ринге буквально все, что ему хотелось. Перед восьмым раундом угловые сжалились над беднягой Камилом и остановили бой. Эффектная победа, но снова не имеющая ничего общего с чемпионским уровнем.

Последний поединок Головкина показал конкретные пробелы в стиле и подготовке бойца. Спустя почти полуторагодовалый перерыв Головкин встретился с Ретой Муратой. В этом бою Головкин показал, что продолжает пропускать много ударов по корпусу. Важная деталь, так как это именно то, в чем хорош Канело. В начале боя GGG был заметно медленнее себя привычного, что вместе с работой японца по нижнему этажу доставило ему проблемы. Вторая половина поединка показала винтажного Геннадия, который дрался в прежнем стиле.

Это хорошо для фанатов, – GGG вернулся! – но плохо для самого боксера. Фактически мы видим слегка заржавевшего чемпиона, который с трудом включается по ходу боя и не прогрессирует между выступлениями. Большой простой между поединками и 40-летний возраст очевидно сказываются на бывшем чемпионе. Увеличившийся физически и прокачавшийся технически Канело выглядит мягко говоря предпочтительнее в нынешних кондициях.

Да, Головкин добыл четыре победы, но нельзя сказать, что эти тесты подготовили Геннадия к Альваресу. Но все-таки мы можем ожидать необычную историю в стиле Бернарда Хопкинса, который ставил рекорды, завоевывал и объединял пояса в 46, 47 и даже в абсолютно нелегальные 49 лет. Учитывая, что Хопкинс делал это в соседнем полутяжелом весе, шансы безусловно сохраняются. Тем более, что один рекорд – по количеству защит титула в среднем весе – GGG уже отобрал у Хопкинса.

Фото: globallookpress.com/Hiroaki Finito Yamaguchi, Terrence Williams; Gettyimages.ru/Steven Ryan, Cliff Hawkins, Sarah Stier