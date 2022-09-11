Главные эпизоды карьеры Нейта Диаза в UFC: победа над Конором, рубка с Масвидалем и нокдаун действующего чемпиона

Стартовал с гильотины, ей же и закончил.

Нейт Диаз – главный гангстер UFC. Он так и не стал чемпионом промоушена (и вряд ли завоюет титул в будущем), но статус легенды заработал совершенно точно. Диаз зажигал в лучшем мировом промоушене 15 лет – с 2007-го по 2022-й. И победой над Тони Фергюсоном на UFC 279 завершил карьеру в организации.

Вспоминаем путь Нейта в UFC – в фотографиях самых знаковых эпизодов.

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Дебют Диаза в UFC состоялся 19 сентября 2007-го, через 3 месяца после победы в TUF. В первом же бою Нейт за 4 минуты и 10 секунд разобрался с Джуниором Ассунсао, победив его гильотиной.

К декабрю 2011-го Диаз провел в UFC 12 (!) боев (рекорд 7-5), и наконец встретился с другой легендой – Дональдом Серроне. На разогреве поединка Брока Леснара и Алистара Оверима Нейт оказался сильнее Ковбоя единогласным решением судей.

Следующие 5 лет в промоушене Диаз провел в своем стиле: то выигрывал, то проигрывал. Он уже заработал имя, но не был топом. Пока экстренно не вышел на замену травмированному Рафаэлю Дос Аньосу, чтобы встретиться с Конором Макгрегором в первом бою ирландца за рамками полулегкого дивизиона UFC.

Тогда-то Диаз и подарил, наверное, главный апсет в MMA в 2010-х: на UFC 196 Нейт пережил удары Конора и задушил его во втором раунде.

В августе 2016-го состоялся реванш Диаза и Конора: бойцы закатили 5 раундов классного боя, в которых Нейт вновь едва не победил, но судьи все-таки большинством голосов отдали поединок Макгрегору.

После этого Нейт простаивал 3 года, не соглашаясь на рядовые поединки, требуя больших чеков. И в 2019-м подрался с Энтони Петтисом, победив единогласным решением.

Той же осенью Дэйна Уайт объявил о создании пояса The Baddest Motherfucker (BMF), а за титул сразились Диаз и Хорхе Масвидаль. Уже постаревший Нейт не смог навязать конкуренцию сопернику, который переживал лучшее время в карьере – и Масвидаль победил техническим нокаутом из-за остановки врачом.

В 2021-м Диаз встретился с действующим чемпионом полусреднего веса – Леоном Эдвардсом. Нейт проигрывал на протяжении 5 раундов, но на последней минуте боя подарил один из самых эпичных моментов: пошатнул соперника, отправил его в нокдаун, но не пошел добивать, а просто усмехнулся, показав на Эдвардса пальцем. Как итог – Леон победил решением.

И, наконец, последний бой (по крайней мере на данный момент) Нейта Диаза в UFC – победа над Тони Фергюсоном. Примечательно, что Диаз стартовал в промоушене с победой гильотиной, и таким же способом ее завершил.

Гангстер!

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari, Steven Ryan, Joe Scarnici, Steve Marcus, Rey Del Rio, Josh Hedges, Denise Truscello