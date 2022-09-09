Чимаев и Диаз устроили массовую драку: пресс-конференцию UFC отменили (впервые в истории), в побоище участвовало под 100 человек

Уайт в шоке – такого он еще не видел.

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе пройдет UFC 279, который возглавят Хамзат Чимаев и Нейт Диаз. Бойцы не раз подкалывали друг друга в интервью, а перед пресс-конференцией и вовсе устроили массовую драку, в которой участвовали около 100 человек.

Когда Уайт узнал, что бойцы сцепились, он решил обеспечить всем безопасность и провести мероприятие. План был прост: выпускать бойцов карда парами, чтобы избежать массового побоища. Но охранники посоветовали Уайту просто отменить пресс-конференцию – и он согласился ради «общей безопасности».

«Столько лет я этим занимаюсь, 22 года, у нас никогда не было такого инцидента. Здесь разверзся ад. С Диазом было шестьдесят человек, с Хамзатом около тридцати. Это было абсолютное безумие.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, к чему приведет эта пресс-конференция. Это была наша ошибка, но больше мы ее не допустим. Мы проводим пресс-конференции с небольшой командой, но на взвешивании у нас будет много охраны. Такое больше никогда не повторится», – сказал глава UFC журналистам, которые собрались на пресс-конференции.

Как сообщается, в драке помимо Чимаева и Диаза участвовали еще два бойца – Кевин Холланд, который также будет выступать на UFC 279, и британец Даррен Тилл. Холланд незадолго до турнира троллил Чимаева в интервью, а Тилл – один из главный друзей Хамзата в UFC. По изначальному инсайду журналиста Бретта Окамото, Даррен был нокаутирован. Впрочем, это не попало на видео, а вскоре журналист опроверг информацию.

Вышло так, что главными зачинщиками драки стали Чимаев и Холланд. Они уже почти сцепились на одном из прошлогодних турниров UFC, а в преддверии UFC 279 обменивались оскорблениями в интервью и соцсетях.

Очевидцы рассказали, что сначала произошла стычка между Чимаевым и Холландом, но ее удалось урегулировать. Однако потом кто-то из членов команды Диаза бросил бутылкой в Чимаева, что привело к массовой драке. Другой источник сообщил, что Холланда успокоить не удалось, он якобы что-то сказал Чимаеву, после чего получил от него удар ногой в грудь, и тогда вмешались парни из окружения Диаза.

Удивительно, но в век высоких технологий никто не снял саму драку – из-за чего появились слухи, что это была постановка. Попали на видео только разговоры участников после конфликта – там видно, что никто не травмирован, а Холланд, как и Тилл, спокойно стоят на ногах и не истекают кровью. Сам Холланд так рассказал о конфликте в соцсетях:

«Я предложил этому клоуну бесплатно подстричь бороду. Я не знаю ни одного места в США, где бы эта услуга предлагалась бесплатно! Я аккуратный, обещаю, что не порезал бы его. К вашим услугам, братан, как персонал отеля».

Но и Чимаев в стороне не остался. Он снял видео, где сказал: «Говорил я им не шутить с нами. Кевин свое получил, Диаз свое получил».

Уайт пообещал, что Чимаев, Холланд и Диаз будут оштрафованы. А во время боя и в ходе официального взвешивания в пятницу меры безопасности усилят. При этом турниру ничего не угрожает – все бойцы готовятся выйти в октагон.

Фото: a href=»http://globallookpress.com»>globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/ Christian Petersen, Steven Ryan / Stringer, Carmen Mandato; youtube.com/ESPN MMA