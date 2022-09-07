«Тренер посмотрел на меня с сожалением, мол – пирожок ни с чем». Борис Лагутин дважды брал Олимпиаду, но боксером и легендой стал вопреки

Мечтал уйти с ринга на биофак МГУ.

В воскресенье, 4 сентября, на 85-м году жизни скончался легендарный советский боксер Борис Лагутин. Средневес выиграл Олимпиады 1964 и 1968 годов в категории до 71 кг, взял два золота чемпионатов Европы, а также был шестикратным чемпионом СССР по боксу.

Многие считали Лагутина одним из самых одаренных боксеров поколения. Но за пределами ринга Борис был скромным и добродушный человек, который, как казалось, не должен был стать боксером. Лагутин пришел в кровавый спорт случайно, но остался там на всю жизнь – став одним из лучших боксеров в истории СССР.

Лагутина считали робким мальчишкой, но он стал олимпийским чемпионом. В 1960-м Борис обидно проиграл американской звезде, но через четыре года забрал золото в Токио

Борис Лагутин родился 24 июня 1938 года в Москве. Боксом начал заниматься достаточно поздно – в 17 лет. В детстве Лагутин не любил драться, а в секцию пришел почти случайно. Но уже в 20 лет стал чемпионом Москвы, а на своих первых Олимпийских играх в 1960-м завоевал бронзовую медаль, проиграв в полуфинале будущему чемпиону американцу Уилберту Макклюру.

Изначально Лагутин не казался тренерам перспективным: высокий, тощий, с тонкими длинными руками. У Бориса был мягкий, даже застенчивый характер, а с людьми он вел себя робко. И уж точно не напоминал будущего олимпийского чемпиона.

Так вспоминал о начале пути в спорте сам Лагутин:

“Большие спортсмены всегда волновали мое воображение. Я по-хорошему завидовал им, мечтал быть таким же сильным, мужественным. Хотя с горечью отмечал, что данных в общем-то для этого у меня нет. Не думал я тогда в Лужниках, глядя на парад участников I Спартакиады народов СССР, что ровно через три года буду сам идти в строю чемпионов. Дело прошлое, но, будучи еще новичком, я даже не мечтал стать перворазрядником.

В бокс я пришел совершенно случайно. Причем ни мама, никто другой меня туда не приводили за ручку. Помню, однажды мы с приятелем остановились у объявления, в котором сообщалось о записи в секцию бокса техникума. Приятель, коренастый, крепко сбитый парень, силе которого я втайне завидовал, был категоричен в решении: «Давай запишемся?» Я колебался: а вдруг не примут? На всякий случай согласился.

С этого все и началось. Правда, условий для занятий особых не было. С трудом осваивали мы азбуку бокса, которая казалась однообразной и нудной. Через месяц кто-то из ребят предложил пойти в клуб «Крылья Советов». Тренер, помню, посмотрел на меня с сожалением – мол, «ни с чем пирожок!» А потом безнадежно махнул рукой – дескать, ладно, пусть ходит. Так судьба свела меня с моим первым и последним тренером и наставником в жизни – Виктором Михайловичем Трениным. С тех пор этот дом в глубине двора на улице «Правды» стал моим вторым домом...»

В 1958-м Лагутин, который был лишь боксером-перворазрядником, в финале зональных соревнований преподнес первую сенсацию – в напряженном бою выиграв у известного нокаутера, чемпиона страны Юрия Громова. После этого про Лагутина заговорили как о перспективном средневесе, и боксер принялся штамповать победы.

В 1960-м после удачного выступления на отборочных соревнованиях Лагутина включили в олимпийскую команда. Два боя Борис зрелищно закончил нокаутом, а в полуфинале встретился с будущим чемпионом – американцем Уилбертом Макклюром.

Соперник превосходил Лагутина в атлетизме и навязал бой на ближней дистанции. Силовые удары Макклюра прошивали защиту советского боксера, и тот заметно нервничал. Борис старался выйти на удобную дистанцию, но неудачно контратаковал и терял драгоценные очки.

Во втором раунде Лагутин включился и боксировал с Макклюром на равных, даже вырвал концовку. А в середине третьего раунда выбросил правый прямой, который потряс американца. Лагутин это почувствовал, торопился добить Макклюра, но американец пережил шторм в клинче. Гонг застал Лагутина в атаке: он так и не успел нанести решающий удар, а судьи со счетом 3:2 отдали победу американцу.

«Этот бой научил меня многому. Заставил серьезно задуматься. Я не имел права проигрывать этот бой. Я понял, что в равном бою победу не получишь, на Олимпиаде надо выигрывать наверняка. Вот тогда-то и решил для себя: я могу и стану олимпийским чемпионом в Токио”, – вспоминал Лагутин.

Олимпийский формат предусматривал три раунда по три минуты, Но Лагутин на тренировках боксировал10-12 раундов, причем с разными партнерами – от легковесов до тяжей. Даже на спаррингах всех поражала работа ног Лагутина и ювелирная точность ударов. Панчи средневеса были резкими, без замаха, подчас неуловимые для противника.

Спустя четыре года на Олимпиаду в Токио Лагутин приехал уже состоявшимся боксером. На тот момент Борис взял два золота чемпионатов Европы (мировые первенства в то время не проводились. И прежних ошибок не допустил: в пяти поединках на Олимпиаде одержав пять убедительных побед.

Лагутин выиграл олимпийское золото, исполнив спортивную мечту. Но тогда Борис еще не знал, что в его жизни будет и вторая медаль – которую он получит намного более драматично.

Лагутин хотел уйти из бокса и отучиться на биофаке МГУ. Но снова попал на Олимпиаду: выдал сенсацию и уничтожил в финале молодую звезду из Кубы

После Олимпиады в Токио Лагутин считался почти ветераном по меркам любительского бокса. Борис и сам подумывал об уходе – больше тренировок теперь его интересовала учеба на биофаке МГУ. В ринг Лагутин выходил редко, а его выступления не впечатляли, поэтому многие не верили, что чемпион снова отберется на Олимпиаду. Ведь в СССР тогда созрел еще один талантливый средневес — Виктор Агеев, которому сам Лагутин сулил золото Олимпиады 1968-го в Мехико.

Но случилось непредвиденное: импульсивного Агеева прямо перед Олимпиадой отстранили из сборной за драку после вечеринки в кафе. На соревнования отправили 30-летнего Лагутина, который в Мехико уже не считался фаворитом. Но удивил всех, дойдя до финала, хотя и там на советского боксера не ставили.

Ведь Лагутину противостоял Роландо Гарбей – 21-летний кубинец, уже имевший репутацию звезды. Гарбей был похож на хищника, который с первого раунда набросился на внешне меланхоличного советского боксера. Но Лагутин выбросил свой коронный незаметный удар, которым отправил дерзкого кубинца на настил. После нокдауна Гарбей пытался взвинтить темп, но не смог вывести хладнокровного Лагутина из равновесия. К третьему раунду Борис уже избивал молодого кубинца, у которого кончились силы.

Завоевав второе олимпийское золото, Лагутин попрощался со спортом. И с головой погрузился в общественную работу. Борис окончил биофак МГУ, работал в ЦК ВЛКСМ ответственным организатором отдела спортивной и оборонно-массовой работы. Позже был председателем Федерации бокса СССР, зампредседателя республиканского совета ДСО «Спартак», а еще – начальником Всесоюзного совета ДСО профсоюзов.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин умер вечером 4 сентября на 85-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Федерации бокса России.

«Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича», – говорилось в тексте.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, Юрий Сомов, Юрий Долягин, Михаил Воскресенский