Девушка-боец показала фанатам грудь после победы. Австралийка работала электриком и моделью, а теперь ее спонсирует порнозвезда Кендра Ласт

В кулачных боях новый секс-символ.

В лиге кулачных боев Bare Knuckle FC прошел рядовой, как казалось, поединок: 35-летняя австралийская модель Тай Эмери в дебюте нокаутировала Рунгарун Хунчай из Таиланда. При этом Тай хватило меньше раунда, чтобы вырубить соперницу, у которой за плечами были десятки боев в тайском боксе.

Победа вышла яркой, но фанатам Эмери запомнилась не нокаутом, а необычным празднованием. Ведь после победы австралийка запрыгнула на канаты, что-то прокричала в зал и показала удивленной публике голую грудь.

Эмери можно понять: она подписала контракт с BKFC в 2021-м, а до этого провела лишь два любительских боя в ММА (оба проиграла) и три поединка по тайскому боксу. Поэтому победа над Хунчай стала главной в карьере уже не самой молодой спортсменки.

Пикантное празднование Эмери быстро завирусилось в соцсетях. Отреагировал и промоушен:

«Что ж, это один из способов отпраздновать победу. Добро пожаловать в BKFC! Интересное празднование, такого мы раньше не видели».

Мексиканская девушка-боксер Сулем Урбина (13-2-1) с юмором прокомментировала выходку коллеги. И упомянула другую секс-бомбу профессионального бокса из Австралии – Эбани Бриджес:

«Эбани, могу я позаимствовать твою грудь, чтобы сделать то же самое после моего следующего боя?»

Сама Эмери после победы передала привет порнозвезде Кендре Ласт. Девушка – известная фанатка единоборств и даже вела подкаст про UFC с действующим бойцом – Хулианом Маркесом.

И, как оказалась, звезда индустрии для взрослых поддерживала Эмери перед дебютом.

«Вы помогали мне тренироваться, кормили и давали крышу над головой, чтобы я могла подраться. Я всегда буду солдатом армии Кендры Ласт», – сказала после победы Эмери.

Ждет ли Эмери будущее в голых кулаках – сказать трудно. До этого девушка работала электриком, а еще – пробовала себя в американском футболе. Том самом, где сексуальные девушки играют в бикини.

Но последнее время Эмери увлекалась единоборствами и работала моделью, радуя подписчиков яркими снимками в соцсетях.

После вирусного видео у девушки точно прибавится поклонников. А порадует ли она их своей грудью после следующего боя – вопрос пока открытый.

Фото: instagram.com/tai_emery ; Gettyimages.ru/Leigh Dawney / Stringer, Bryan Steffy / Stringer; bkfc.com