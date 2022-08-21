«Ты не сильный! Но как ты побил меня?» Эмоции после реванша Усика и Джошуа: Энтони психовал, Александр скрывал слезы флагом

Сильно.

Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. И хотя судьи насчитали раздельное решение, результат закономерный – Усик снова был быстрее и точнее британца. Чемпион защитил пояса, а сразу после объявления решения не сдержался и заплакал, скрыв слезы украинским флагом.

Момент был нервный: двое судей дали противоположные результаты (американец Гленн Фельдман увидел 115-113 в пользу Джошуа, британец Стив Грей – тот же счет, но за Усиком) и все зависело от третьего. Но этим специалистом был украинец Виктор Фесечко, поэтому стало ясно, что искать победу Джошуа он точно не будет. 116-112 – Усик одержал заслуженную победу, но после решения микрофон забрал Джошуа.

Джошуа не сразу признал поражение, выбросил пояса, но после – поддержал Усика. Энтони напомнил о своем тяжелом пути и оценил технику украинца

Сперва казалось, что британец завелся – он взял пояса и со злостью бросил их на землю. Энтони ушел с ринга, но вернулся и несколько раз повторил Усику: «Как ты мог побить такого большого парня, как я?» Похоже, Александр сам не понимал – Джошуа был недоволен результатом или выражал ему уважение.

Джошуа: «Мне плевать, насколько я сильный. Быть сильным – это не бокс. Навыки – вот бокс».

Усик: «Да, окей».

Джошуа: «Ты не сильный! Но как ты побил меня? Как? У тебя есть навыки. У меня есть характер и решимость».

Но после этого Энтони заговорил с публикой и показал, что уважает Усика. В речи Джошуа поддержал Александра, оценив его уровень:

«Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мою страсть. Я не боксер-любитель, который с юности был элитным проспектом. Меня посадили в тюрьму, выпустили под залог, я начал тренироваться, я хотел драться.

Этот парень, который победил меня сегодня вечером... Может быть, я мог бы выступить лучше, но это показывает уровень тяжелой работы, которую я проделал. Поэтому, пожалуйста, поаплодируйте ему – как чемпиону мира в супертяжелом весе. Этот парень феноменальный талант, мы будем болеть за него», – сказал Джошуа.

После победы Усик говорил о боге и родине. Чемпион вызвал на бой Тайсона Фьюри – ирландец уже заявил, что готов вернуться в ринг

Усик не говорил об Энтони. В своей речи Александр обращался либо к Богу, либо к Украине.

«Я хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за ту помощь, которую он мне сегодня дал, а он мне много ее сегодня дал. Мой Бог – Иисус Христос. Спасибо, Саудовская Аравия, иншааллах!

Я посвящаю этот поединок свой державе, Украине, моей семье, моей команде. Это уже история. Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил бой. Фьюри? Я уверен, что он еще не ушел, уверен, он хочет драться со мной. А я хочу драться с ним. Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще», – сказал Усик.

До этого промоутер Боб Арум уже отмечал, что победитель реванша Усик – Джошуа должен драться с Фьюри, который владеет титулом WBC. И считал, что Тайсон согласится на этот бой: «Я разговаривал с Фьюри, и его заявления каждый день разные, но он боец, и если есть правильный бой, то Фьюри будет готов к этому поединку. Правильный бой – это объединительный бой против победителя реванша Усик – Джошуа, и я думаю, основываясь на моих разговорах с Фьюри, он будет готов к этому вызову. Сколько он еще продержится после этого – неизвестно, но я уверен, по крайней мере, что он ответит на телефонный звонок от победителя боя Усик – Джошуа».

И Цыганский Король оперативно отреагировал – заявив, что согласен на бой с Усиком:

«Они оба были дерьмовыми. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, который я когда-либо видел. Это было дерьмо, это было гребанное дерьмо. Достаньте свою чековую книжку».

Абсолютного чемпиона в тяжелом весе не было 22 года – со времен Леннокса Льюиса. И при этом в истории тяжелого веса еще не было боксера, который объединил бы сразу 4 титула (до 2007-го требовалось 3) – WBC, IBF, WBA и WBO. Так что поединок Усика и Фьюри просто обязан состояться.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel; REUTERS/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY