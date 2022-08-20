Бой секс-символов UFC: Рокхолд был моделью Ralph Lauren и встречался с поп-звездой, а Коста – горячий бодибилдер в ММА

Ночь будет жаркой.

В ночь на воскресенье пройдет большой номерной турнир UFC: подерутся Усман и Эдвардс, Альдо и Двалишвили – даже Люк Рокхолд вернется в октагон. Бывший чемпион сразится с Пауло Костой – бразильским нокаутером, который в этот раз сделал вес и вписался в лимит средней категории.

Это поединок двух секс-символов: Рокхолда считают плейбоем, он работал моделью и снимался для топовых брендов. А Коста – похож скорее на бодибилдера, чем бойца. А после того, как бразилец сделал пересадку волос, бой точно стал схваткой за звание главного красавчика UFC.

Рокхолд не дрался три года: был экс-чемпионом UFC, но ушел с репутацией пробитого ветерана. Вернулся в 37 – и сразу на качка-нокаутера Косту

Рокхолд не дрался с июля 2019-го, когда проиграл нокаутом Яну Блаховичу. Тогда поляк сломал челюсть Люку, который после этого ушел в отставку. К этому призывал и Уайт, который заявил, что когда-то Рокхолд был великим:

«Рокхолду второй раз ломают челюсть. Сейчас его несколько раз жестко нокаутировали, и я думаю, что Люку пора завязывать с ММА. Хотя он был великим бойцом».

А сам Люк в октябре заявил, что больше не хочет выступать: «Сейчас я не заинтересован в том, чтобы снова драться. Возможно, я вообще больше не выйду в октагон».

Это прозвучало логично, ведь у Рокхолда уже была репутация пробитого бойца. В последних четырех поединках его вырубил не только Блахович, но еще и Биспинг с Ромеро – при этом нокауты были глухие.

Сейчас Рокхолду 37, и он решил вернуться в ММА. Фанаты годами шутили про хрустальный подбородок экс-чемпиона, и сейчас он снова пройдет проверку – против Люка выйдет Пауло Коста – бразилец с динамитом в руках.

Это интересный матчмейкинг, ведь на бумаге Рокхолд – более классный боец. Он не просто так стал чемпионом: Люк обладает сильной борьбой и пытается тактически разбирать соперников (хотя получается не всегда). А вот Коста – нокаутер с низким бойцовским IQ, которого многие в шутку называют бодибилдером из-за мускулистого тела.

Кажется, все очевидно – если Рокхолд считался пробитым три года назад, то сейчас, в 37 лет, Коста его точно вырубит. Тем более, что 31-летний нокаутер проиграл два боя подряд и должен реабилитироваться. К последнему бою с Веттори Коста не смог сделать вес, но сейчас отлично готов – на взвешивании боец был в идеальной форме.

Однако Рокхолд тоже серьезно готовился к возвращению – он стал фанатом ЗОЖ, работал над телом, а на заднем дворе дома построил целый комплекс Madhouse для улучшения физического состояния.

«Я крутой. Вы хоть раз видели, чтобы меня сломали в бою? Меня роняли, по мне попадали, но я никогда в жизни не ломался. И такому человеку, как Пауло Коста, не сломать меня. Семь месяцев я придерживался трезвости, каждый день я отдавал все, чтобы быть настолько лучшим, насколько это возможно. Мне ничего больше не нужно. Только другой мужчина напротив меня, который хочет забрать мою жизнь, мое сердце, мои мечты.

Ты должен жить в Madhouse. Делать процесс фильтрации своего тела. Все упирается в кровообращение, все проблемы, которые у нас возникают – из-за недостатка кровообращения. Это вызывает воспаления, проблемы с телом, зашлакованность, жир. И от этого мы все умираем. Я привлекаю к Madhouse моих друзей, мое окружение, все теперь хотят сделать дома не зал, а Madhouse. Я хочу учить людей правильному образу жизни ради лучшего будущего», – рассказал Люк.

Вернуться в октагон Рокхолду помогал Хабиб – они долго тренировались вместе в АКА, стали друзьями, и Нурмагомедова даже называли новым тренером Люка. Он помогал американцу, давал советы по борьбе и психологии, но полноценным наставником не стал.

Однако именно борьбу Рокхолд хочет показать в возвращении – экс-чемпион считает, что в этом аспекте он лучше всех в UFC:

«Я думаю, что я лучший грэпплер в ММА. Люди не говорят о моей борьбе, потому что я не охочусь за сабмишенами, я охочусь за позициями. Я более позиционный грэпплер, потому что позиции всегда лучше сабмишенов. Чтобы пойти на сабмишен, люди рискуют позицией, а я просто доминирую в позиции, ищу доминацию, хочу выбить весь дух из человека».

Гипотетически Коста выглядит легкой добычей для Рокхолда в партере. Просто потому, что мы не знаем о навыках Пауло на земле, почти все бои бразилец проводил в стойке. Лишь в последнем поединке с Веттори бразилец активно защищался от тейкдаунов, при этом успешно – пропустив лишь 1 из 5. Поэтому не факт, что Коста не сможет защититься и от тейкдаунов возрастного Рокхолда.

Это то, что касается спортивной составляющей. А дальше – к самому интересному: в октагоне столкнутся два мема, два секс-символа UFC, и это делает схватку еще более жаркой.

Рокхолд против Косты – битва плейбоев. Люк снимался для Ralph Lauren, и Коста хочет выяснить в октагоне, кто из них сексуальнее

У Рокхолда репутация самого красивого бойца UFC. То, что Люк выиграл в генетическую лотерею, признавали почти все в лиге. Но Коста бросил красавчику вызов – считая, что он ничем не хуже.

Чтобы разобраться в вопросе, разложим все по полочкам. Рокхолд – признанный плейбой, которому приписывают романы с топовыми красотками. Одно время боец встречался с поп-певицей Деми Ловато, а также моделью из Victoria’s Secter – Роми Стрейд. И это – далеко не все увлечения Рокхолда.

Яркая внешность привела бойца в модельный бизнес – в 2018-м он стал лицом Ralph Lauren и участвовал в рекламных фотосессиях.

Сейчас боец признает, что в 2018-м это вскружило ему голову. Но тогда Люк был счастлив и карьеру в модельном бизнесе рассматривал не менее серьезно, чем путь в ММА.

Что сделало Рокхолда мемом – так это его поведение. Когда красавчик начинал говорить, оказывалось, что он достаточно интровертен: часто робел в интервью, говорил странные вещи и неловко шутил. Из-за этого фанаты стали считать Люка мастером кринжовых выступлений.

Ведь Рокхолд не просто робел и говорил неловкие вещи, а пытался вести себя как бизнес-мотиватор. Он рассказывал о пути к мечте, самосовершенствовании и том, как стать лучшим. Однако образ Рокхолда вдребезги разбил Майкл Биспинг, который пришел на пресс-конференцию и похоронил уверенность Люка одной фразой, которая стала мемом:

«Ты звучишь как худшая в мире мотивационная книга. «Представь, поверь, добейся». Закрой свой рот!”

Рокхолд делал странные вещи и за пределами мира ММА. Однажды Люк участвовал в реалити-шоу, где сваха выслушала требования бойца к будущей жене, а потом предложила варианты для свиданий. Рокхолд сходил на встречу, где якобы спросил у девушки: «А ты плюешь или глотаешь?» Начал разгораться скандал, но Люк заверил, что этот вопрос был в сценарии шоу.

А однажды на Рокхолда прямо на улице набросилась девушка. Люк просто гулял с собакой, когда бездомная женщина накинулась и попыталась в него плюнуть. Оказалось, что Рокхолд хотел заснять ее на видео, потому что она была похожа на зомби.

Что касается Косты, то его многие фанаты обзывают бодибилдером, при этом недалеким. Бразилец забавно говорит по-английски, ведет уморительный твиттер и постоянно попадает в нелепые ситуации. То Коста пьет секретный сок из огромной бутылки и дразнит USADA, то заявляет, что в ночь перед поражением Адесанье перебрал с вином. А в перекрестном интервью с Веттори Пауло отказывался называть свой вес, хотя откровенно признал, что не успевает его согнать.

Коста – забавный парень, но королем кринжа его не назовешь. Ведь обычно Пауло умышленно веселит публику. Вот и перед боем с Рокхолдом бразилец решил выяснить: кто их них более сексуальный?

В соцсетях Шон О’Мэлли анонсировал приход на подкаст к журналисту Ариэлю Хельвани. И написал, что если у кого-то есть вопросы, он может их передать. В тред пришел Коста:

«Да, сэр. Если это возможно, спросите у него, кто более сексуальный: я или Люк? Пожалуйста. Спасибо».

Хельвани оперативно отреагировал и ответил, что считает симпатичнее Косту. Кто же из бойцов окажется сильнее, мы узнаем уже сегодня ночью, ведь схватка Рокхолда и Косты станет со-главным событием UFC 278 – и это лучше не пропускать.

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC, Sean M. Haffey; Instagram/lukerockhold, borrachinhamma