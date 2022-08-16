Энтони Джошуа – бодибилдер из мира бокса. Он занимался воркаутом в школе, бегает марафоны и хочет нокаутировать Усика в реванше

Британец в отличной форме перед главным боем в карьере.

Энтони Джошуа – боксер-тяжеловес, которого часто упрекают в недостатке техники. Ведь главный козырь британца – физическая мощь: будучи двухметровой горой мышц, Джошуа с первых боев карьеры штампует зрелищные нокауты. Секрет атлетизма Джошуа – в многолетних тренировках и чудовищном трудолюбии в зале.

Джошуа по-настоящему прославился в 2017-м – победой над Владимиром Кличко. Чтобы подготовиться к поединку с ветераном, Энтони прошел мощный 98-дневный лагерь. Британец потреблял 4,5 тысяч килокалорий ежедневно, за время подготовки пробежал 8 марафонов – 210 миль (почти 340 км), проехал на велосипеде расстояние от Манчестера до Лондона (350 км) и провел более полутысячи раундов спаррингов.

Джошуа выглядит в ринге как культурист (а они не славятся выносливостью), но способен боксировать всю дистанцию. Еще будучи любителем, британец много работал над телом. Сейчас Энтони спокойно выполняет сложнейшие элементы из кроссфита, а силовым спортом увлекся еще в школе.

Когда Джошуа было 15, он впервые занялся воркаутом – упражнениями на турниках и брусьях. На это его мотивировали друзья, которые занимались на площадке в свободное время. Джошуа быстро прогрессировал: он становился не только сильным, но и быстрым. В школе Энтони пробегал стометровку в районе 11 секунд, что было невероятным результатом.

В 17 лет Джошуа закончил школу и пошел работать на кирпичный завод в Уотфорде. Получив первые деньги, Джошуа стал хулиганом и вечно зависал на вечеринках. Его двоюродный брат занимался боксом и мотивировал Энтони тоже пойти в зал, чтобы научиться постоять за себя. Тогда будущий чемпион даже не мечтал о титулах, но уже спустя год стал показывать хорошие результаты и побеждать на соревнованиях.

А параллельно – усердно качался, чтобы построить идеальное тело. Джошуа продолжал работать на любимых турниках, но также подсел на железо. Энтони хотел получить физическую базу, которая позволяла бы переезжать соперников – и ему это удалось.

Сейчас Джошуа проводит силовые тренировки дважды в неделю – во вторник и пятницу. Энтони насыщает их базовыми упражнениями, которые нагружают большие группы мышц. Тренировки боксера включают:

• Приседания со штангой 3-4 подхода по 15-20 повторений;

• Становая тяга 3-4 подхода по 15-20 повторений;

• Подтягивания 3-4 подхода по 15-20 повторений;

• Жим лежа 3-4 подхода по 15-20 повторений;

• Отжимания на гантелях с тягой 3-4 подхода по 15-20 повторений;

• Трастер (армейский жим с приседаниями) 3-4 подхода по 15-20 повторений;

• Подтягивания всеми хватами (обратным и прямым в узкой, средней и широкой постановках рук) 6 подходов по 8 повторений.

«Отрежьте себе руки и ноги, и у вас останется туловище, которое нужно сделать как можно более сильным. Легче уронить кого-то высокого и худого, чем коренастого. Поэтому мы с тренерами работаем над всем – от икр до шеи», – признавался Джошуа.

Однако в поединке с Усиком одной физики Энтони не хватило – менее габаритный украинец спокойно перебил великана и забрал его пояса. Но в реванше Джошуа намерен изменить план. Британец уверен, что в этот раз пойдет за нокаутом и использует свое преимущество в физике.

«Сразу после поражения, в раздевалке, я знал, что буду драться снова. Я всем говорил: «Давайте, что за фигня? Мы воины. Мы проиграли сражение, но не войну. Это еще не конец». Вот как я снова мотивировал свою команду. Ничто не должно вас расстраивать.

Но было кошмаром просто сидеть после этого поражения столько месяцев. Даты реванша менялись каждый день. Я посвятил большую часть жизни очень тяжелому виду спорта. Я буду делать это так долго, как смогу, но думаю, что сейчас я достаточно хорош в бизнесе. В скором времени мне исполнится 33, и многое будет зависеть от того, насколько долго мое тело сможет продержаться», – признавался Джошуа после поражения.

К слову, перед реваншем с Усиком британец снова в великолепной форме. А поможет ли она британцу вернуть пояса – узнаем уже 20 августа.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Alex Pantling, Alex Livesey