Босс UFC в восторге от чеченского промоутера, который сорвал бой в АСА. Уайт хотел бы делать так же

Это не первый большой скандал в лиге.

22 июля в Сочи прошел скандальный турнир АСА 141, на котором глава лиги Майрбек Хасиев сорвал поединок Али Багова и Рашида Магомедова. После четырех раундов Хасиев ворвался в клетку и прервал бой – он был слишком скучным, неконкурентным и, скорее всего, договорным. А спортсменов – оставил без гонораров, ведь они показали легкий спарринг вместо поединка.

Скандал дошел даже до США, где вызвал неоднозначную реакцию. В том числе – босса UFC Дэйна Уайта, которого он изрядно повеселил.

Дэйна Уайт в восторге от владельца АСА. Босс UFC признал, что хотел бы поступать так же, но считает, что это слишком непрофессионально

Необычный случай из российских ММА дошел и до Дэйны Уайта – босса UFC. Американец изрядно развеселился, когда узнал о поступке Хасиева. И хотя Уайт признал непрофессионализм промоутера, он отметил, что сам часто думал об этом:

«Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто! Это подкинуло мне кое-какие идеи. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул в клетку, но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA».

К сожалению, российские ММА – явление сугубо региональное. За пределами СНГ гремят только наши фрик-бои – иностранцам нравится смотреть, как дерутся пенсионеры, проститутки или люди весом в 200 кг. Что касается профессиональных ММА, то о них в мире почти не знают. И уж тем более – не смотрят. Поэтому ACA удалось почти невозможное – прославиться на весь мир. И занять место в голове Уайта – где-то между Хасбиком и Абдурозиком.

Хасиев часто называет АСА второй лигой в мире. А если проще – первой после UFC (хотя первенство заокеанского монстра в Чечне тоже не признают). Но такие решения лигу не красят и создают спорный прецедент. Об этом высказался президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев – он вспомнил похожий бой в своей организации между Павловичем и Мохнаткиным в 2017-м:

«Это был кошмар. Он проходил в другой манере, в стойке. Там существовала вероятность, что кто-то может нанести решающий удар. Это была катастрофа, но я все равно поединок не остановил. Я не буду давать оценку, кто больше прав: я, который не остановил, либо Майрбек Хасиев, который остановил. Если регламент это позволяет, никаких проблем.

Есть такой момент, в работе президента лиги очень важно избегать двойных стандартов. Получается, что если я как организатор прекратил бой своим волевым решением после четвертого раунда, признал встречу несостоявшейся и не заплатил бойцам гонорары, я тем самым ставлю себя в зависимость от подобных поединков в будущем.

Лига может существовать долгие годы. И через некоторое время может произойти похожая встреча, которую никто не остановит. Тогда фанаты Багова или Рашида или сами бойцы могут спросить: «Майрбек Сулумбекович, почему вы не вышли и не остановили?» Поэтому я говорю, что эмоций здесь было больше, чем здравого расчета. Но и осуждать его я не могу», – сказал Гаджиев.

В АСА уже был похожий скандал – в 2020-м Хасиев пытался лишить победы Эдуарда Вартаняна. Но комиссия во главе с Хербом Дином оставила результат в силе

Это не первое скандальное поведение Хасиева в истории АСА. 5 сентября 2020-го в лиге прошел бой между Эдуардом Вартаняном и Мухамедом Коковым. Весь поединок Вартанян успешно защищался от борьбы Кокова и выглядел лучше в стойке. Бой был близким, но прошел со стратегическим преимуществом Вартаняна, который лучше использовал свои козыри. Поэтому судьи единогласно отдали победу Эдуарду, что выглядело логично.

Однако Хасиева такое решение не устроило – сразу после объявления результата он выразил недоверие судьям. И заявил, что лига ACA не может отменить решение, но имеет право объявить бой несостоявшимся.

«Добро пожаловать, судьи из ММА. Вы поняли, о чем я говорю. Мы в свое время отказались от этого судейства и, видимо, не зря это сделали. Однозначно Коков победил, это однозначно. Это первый пункт. Второе – согласно нашему регламенту мы не можем изменить результат встречи, но мы можем признать встречу несостоявшейся», – сказал Хасиев.

Выглядело это странно – и точно не соответствовало уровню второй лиги мира. В АСА хороший подбор бойцов, но подобные авторитарные решения невозможно представить в Bellator или PFL. Они напомнили случай с матчем футбольного «Ахмата» и мемом про «судью-козла». С разницей в том, что Хасиев не просто возмущался, а при бойце обещал забрать у него победу.

Но эмоции утихли, и функционеры АСА вспомнили, что они – вторая лига мира. Поэтому провели официальную процедуру и пригласили комиссию судей во главе с Хербом Дином. И специалисты подтвердили изначальный вердикт – бой выиграл Вартанян.

«В ходе заседания было отмечено, что бой был очень равным и сложным для судейства, но все же, согласно действующим правилам Unified rules, с минимальным преимуществом был в пользу Вартаняна. Согласно рекомендациям атлетической комиссии ACA, судейский вердикт, по которому Эдуард Вартанян был признан победителем, стоит считать обоснованным», – говорилось в заявлении пресс-службы АСА.

Несмотря на заявления о статусе второй лиги мира, АСА продолжает периодически скандалить, что оставляет горькое послевкусие. Не исключено, что топы АСА по мастерству сильнее многих чемпионов Bellator, PFL или One FС. Напоминаем, что Петр Ян – выходец именно из ACA.

Но в профессиональных ММА хозяева лиг не срывают бои и не обещают отменить результат из-за несогласия с судьями. Так уже не делают даже в поп-ММА. И, похоже, этот сегмент становится все более перспективным – к примеру, кулачные бои из России по качеству уже одни из лучших в мире (хотя к поп-ММА этот спорт можно отнести условно). А профессиональные ММА пока – так и не могут преодолеть свою безнадежную провинциальность.

Фото: vk.com/acamma; vk.com/fightnightsofficial; globallookpress.com/IMAGO/Andy Rowland