Конор и Флойд, похоже, снова подерутся в боксе. Реванш может стоить миллиард долларов, а Мейвезер – рискнет рекордом

Последний бой легенды на профессиональном ринге.

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор близки к заключению сделки о многомиллионном реванше. Причем Мейвезер готов подраться на профессиональном ринге – и поставить на кон свой идеальный рекорд 50-0.

Флойд и Конор дрались в 2017-м – тогда победил Мейвезер. Реванш может стоить миллиард, а пройдет на Ближнем Востоке

По словам инсайдера The Sun, личные условия бойцов уже согласованы. Но все еще идут переговоры о продолжительности боя – Конор хочет драться 10 раундов. Ожидается, что поединок пройдет в весе до 70,3 кг. А это значит, что ирландцу, который сильно набрал после перелома ноги, придется сбрасывать вес.

Источник, близкий к лагерю Флойда, сообщил любопытные подробности о грядущем реванше:

«Конор примет бой только при условии, что Флойд будет готов поставить на кон свой профессиональный рекорд – так что бой не будет показательным, это будет официальный поединок. Это будет последний раз, когда Флойд выйдет в ринг, такой бой нельзя пропустить.

Сделка очень близка к завершению. Личные условия были согласованы с обеих сторон. Флойд считает, что это будет концом эры Мейвезера и началом – Джервонты Дэвиса. Он считает, что это самая большая ночь, которую когда-либо видел бокс. И говорит: «Люди должны быть готовы, потому что это будет нечто впечатляющее».

Переговоры начались после того, как Мейвезер якобы сделал Конору предложение в размере 157,9 млн долларов (131,5 млн фунтов стерлингов) за реванш. Причем непобежденный чемпион похвастался, что бой будет «легкой работой и легкими деньгами», сообщил источник.

Окружение 45-летнего Флойда отмечает, что боксер тренируется так, «будто ему 30 лет». И рассматривает возможность проведения боя с Конором в марте следующего года на Ближнем Востоке – с потенциальным поединком между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией в карде.

В прошлом месяце уже ходили слухи, что Флойд и Конор снова могут выйти в ринг. Тогда называли ошеломляющую сумму в миллиард долларов (830 миллионов фунтов стерлингов). А Макгрегор в соцсетях заявил, что сделка может быть заключена, поделившись фотографией с их первого боя с Флойдом в июне 2017 года и подписью «Я согласен».

Реванш принесет Конору и Флойду много денег, но вряд ли восхитит фанатов. Мейвезеру уже 45 лет, а Конор давно в ужасной форме

Реванш имеет смысл с точки зрения финансов: первый бой стал вторым самым кассовым в истории, собрав больше 4 миллионов покупок PPV. Непобежденный Мейвезер довел счет в рекорде до 50-0, победив ирландца техническим нокаутом в десятом раунде, и заработал около 250 миллионов фунтов стерлингов. При этом Флойд увеличил выигрыш в букмекерских конторах, поставив на свою победу в поздних раундах.

Победа Мейвезера над Макгрегором стала его последним профессиональным боем. Но с тех пор Флойд участвовал в различных выставочных поединках:

• В 2018-м он победил Теншина Насукаву в 136-секундном бою.

• В 2021-м подрался с блогером Логаном Полом – бой прошел все восемь раундов, но не предусматривал судейского решения.

• В мае 2022-го подрался со своим давним спарринг-партнером Доном Муром в показательном бою на вертолетной площадке в Дубае.

Макгрегор же не дрался в UFC больше года после того, как сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Конор проиграл последние бои в UFC и выглядит постаревшим. Поэтому шансы ирландца даже против 45-летнего Флойда кажутся печальными. Впрочем, в ММА перспективы Конора еще хуже – там ирландцу все труднее найти соперника с именем, которого он сможет победить.

В прошлом Макгрегор не раз давал понять, что хочет снова подраться с Флойдом. И сейчас, кажется, реванш становится все реальнее. Впрочем, босс UFC уже прокомментировал новость – Уайт считает, что бой не состоится:

«Да все это дерьмо собачье! Эти ребята просто разглагольствуют в соцсетях, как обычно. Этот таблоид, как бы он там ни назывался, наполнен дерьмом!»

Однако функционер делал подобные заявления и перед первым боем Флойда и Конора в августе 2017 года. Так что надежда на поединок есть, вопрос только – кому он интересен. К сожалению, современные единоборства – шоу-бизнес, в котором все решают имена, а не мастерство.

Недавно тренер топового тяжеловеса UFC Сирила Гана пожаловался, что в титульнике с Фрэнсисом Нганну бойцы продали только 200 тысяч PPV. Фернанд Лопес назвал такие продажи комедией:

«Конор Макгрегор никогда не жалуется. Почему? Потому что он нашел решение. Надо приводить аудиторию. Надо продавать PPV. Вместо того, чтобы указывать Уайту, что ему нужно делать – продавай PPV. И у тебя будут деньги.

Конор Макгрегор продает 2,4 млн PPV за турнир, Нганну продает 200 000 PPV за турнир. Хорхе Масвидаль продает 700 000 PPV. Сирил Ган продает 200 000 PPV. Если я президент организации, не ждите, что я дам вам то, что вы не смогли мне принести. Сколько там продали Мейвейзер с Пакьяо?»

Поэтому не стоит удивляться, что в бокс возвращаются пенсионеры – бой Тайсона или Холифилда соберет больше, чем схватка мастеровитых проспектов-ноунеймов. В UFC же ситуация еще хуже: там мировых звезд почти нет, а Конор – единственный, кто показывал феноменальные цифры PPV.

Поэтому Уайт психует из-за возможного боя Конора – золотая корова уходит прямо из-под носа функционера. Ведь после поражения 45-летнему Флойду (а в боксе оно почти неминуемо для ирландца), Конора уже вряд ли будут воспринимать всерьез – его профессиональная карьера окончательно закончится. Впрочем, ирландец сможет еще долго монетизировать свое имя – по примеру Флойда.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Cliff Hawkins, Matthew Lewis / Stringer, Mike Lawrie