«Лучше друг поплачет у меня на плече, чем я пойду на его похороны». Пимблетт снова победил в UFC – и выдал речь про мужской суицид

А еще вспомнил мальчика-фаната, который умер перед турниром.

Пэдди Пимблетт продолжает покорять UFC: эксцентричный британец финишировал Джордана Ливитта во втором раунде и одержал уже третью победу в лиге.

Многие не видят в Пимблетте топового бойца, но он точно отличный шоумен – не будучи даже в топ-15 легкого дивизиона, Пэдди сводит с ума фанатов. И целый стадион в Лондоне поет песни в честь бойца – в париках с его необычной стрижкой.

Пимблетт победил Ливитта и снова получил бонус. Джордан обещал нокаутировать Пэдди и станцевать тверк, но был придушен во втором раунде

Пимблетт – кумир британских фанатов, поэтому на турнир в Лондоне ему снова подобрали удобного соперника. Джордан Ливитт – боец с рекордом 3-1 в UFC, который прославился не столько боями, сколько необычными празднованиями побед. После триумфа Джордан танцует тверк – и обещал повторить традицию в Лондоне, когда нокаутирует Пимблетта.

Хотя у Ливитта есть жена и дети, из-за танца многие считают его геем. Бойцу регулярно шлют пожелания смерти в соцсетях, а кто-то – дикпики. Бойца это все веселит, и он не собирается отказываться от забавной традиции.

Что касается боев, то Ливитт – посредственный легковес, который плох в стойке, но кое-что умеет в партере. Джордан показал это в бою с Мэттом Вайманом, когда нокаутировал ветерана, заслэмив его об канвас. Но для Пэдди Ливитт не стал проблемой – британец и сам хорош в джиу-джитсу, а до UFC много побеждал сабмишенами.

Ливитт еще до боя поделился своим планом: сбить стартовый натиск Пимблетта (в UFC британец с первых секунд бросается за нокаутом), затянуть бой и финишировать Пэдди в третьем раунде. Джордан пытался реализовать план, а в первом раунде удачно клинчевал Пимблетта у сетки и трижды провел тейкдаун, набрав больше трех минут контроля.

Но этого оказалось недостаточно: Пэдди постоянно контратаковал, сам угрожал Ливитту сабмишенами, а в концовке раунда и вовсе забрал спину соперника, но не успел финишировать. Несмотря на пропущенные тейкдауны и контроль Ливитта, судьи отдали пятиминутку Пимблетту.

Во втором раунде Пэдди снова оказался за спиной Ливитта – и легко придушил соперника. Джордан изначально был удобен для британца: его сильнейшая черта – джиу-джитсу, а не борьба. Из-за этого Ливитт постоянно терял выгодные позиции в атаке, не знал, как удержать Пэдди на земле и не мог добить.

Несмотря на серию нокаутов в UFC, сильнейшая черта Пимблетта тоже – джиу-джитсу. Но она у Пэдди на другом уровне: поэтому британец легко справлялся с угрозами Ливитта, а сам придушил с первой же попытки. За яркую победу Пимблетт получил бонус в 50 тысяч долларов – это становится для него традицией.

После победы Пимблетт плакал – перед турниром его мальчик-фанат умер, а друг покончил с собой. Пэдди обратился ко всем мужчинам и призвал говорить о проблемах

Обычно Пимблетт после побед устраивает шоу: носится по клетке, прыгает в объятия фанатов и танцует с безумной подружкой – Молли Маккэнн (она тоже дралась в карде и победила).

Но после этой победы Пэдди был грустным. Со слезами на глазах он обратился ко всем мужчинам – рассказав про личную трагедию. Незадолго доя боя умер фанат Пимблетта – четырехлетний Ли-Джошуа Ходжсон. Боец познакомился с мальчиком в социальных сетях и пригласил его в свой зал в Ливерпуле. Пэдди подружился с ребенком и даже взял на взвешивание в начале года на турнире UFC в Лондоне.

Малыш Ли скончался в конце июня после тяжелой борьбы с альвеолярной рабдомиосаркомой, крайне редким видом рака. После трагической смерти Ли Пимблетт пообещал посвятить ему свой бой против Ливитта. А на арену вместе с Маккэнн пришел в футболках с изображением мальчика.

«Я хочу посвятить эту победу малышу Ли, маленькому воину. Он больший боец, чем любой из нас», – сказал Пимблетт после победы над Ливиттом.

Но это была не единственная трагедия, с которой столкнулся боец – в пятницу перед боем его друг покончил с собой.

«Я проснулся в 4 утра пятницы из-за сообщения, что один из моих друзей совершил суицид. Так что, Рики, эта победа для тебя.

В нашем мире есть стигма, что мужчины не могут выражать чувства. Послушайте, если у вас груз на душе, и вы думаете, что единственное решение проблем – самоубийство, пожалуйста, поговорите с кем-нибудь. Хотя бы с кем-то. Лучше мой друг поплачет у меня на плече, чем я пойду на его похороны через неделю. Давайте избавимся от этой стигмы. Мужчины, начните говорить», – сказал Пимблетт после боя.

В 2019-м, когда Пимблетт еще не дрался в UFC, он уже поднимал эту проблему. В соцсетях Пэдди писал: «Уровень самоубийств среди мужчин – не шутка, он слишком высок. Если вам нужно поговорить, чтобы стало легче, всегда есть друзья и семья, не держите дерьмо в себе».

Также боец обратился к людям с призывом: «Всегда помогайте окружающим. Возможно, вы окажетесь единственным, кто это сделает».

Сам Пимблетт часто подвергается насмешкам: между боями он сильно толстеет, а фанаты издеваются над его фигурой. Но Пэдди не обращает внимания на хейтеров, хотя на взвешивании и передал им привет – показал голую задницу. Это было послание всем тем, кто сомневался, что боец сделает вес. Но Пэдди – настоящий трудяга: он обрастает жиром в межсезонье, но быстро приводит себя в форму.

После победы над Ливиттом Пимблетт плакал, но вскоре пришел в себя – в раздевалке он уже веселился и читал рэп. Радоваться было чему: Пэдди получил третий бонус в трех поединках в UFC – и укрепился в статусе не лучшего, но одного из самых харизматичных бойцов лиги.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Julian Finney; instagram.com/babyleehodgson