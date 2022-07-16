🦸‍♂️ Однажды Дауни-младший позвонил бойцу UFC. Ортега не узнал Железного Человека, но теперь они дружат – их объединяет благотворительность

Тяжелая судьба мексиканца, который видел все.

Вечером субботы на UFC Fight Night подерутся топовые полулегковесы – Яир Родригес и Брайан Ортега. Оба потерпели поражения в последних боях, но против очень сильных соперников: Ортега уступил в титульнике Волкановски, хотя дважды едва не задушил чемпиона, а Родригес конкурентно проиграл Холлоуэю.

Ортега – мастер джиу-джитсу, который прошел долгий путь, чтобы попасть в UFC. Он вырос в нищете, занимался криминалом и попал тюрьму, видел, как друзья погибают в перестрелках, а сестра сидит на амфетамине. Но Брайан изменил судьбу, и сейчас он – один из топов UFC: боец дважды дрался за титул, снимается в кино и дружит с Робертом Дауни-младшим.

Ортега вырос в семье мигрантов из Мексики: пережил нищету, смерть лучшего друга в перестрелке и тюрьму. Но сумел выбраться – и помог сестре-наркоманке

Многим кажется, что длинноволосый Ортега больше похож на фотомодель, чем на бойца. Но за приятной внешностью прячется тяжелая судьба. Брайан родился в семье мигрантов из Мексики: его отец приехал в США без документов, а позже перевез в страну жену.

«Мне повезло родиться в США. Мой отец незаконно пересек границу и какое-то время жил под мостом. Люди издевались над ним, избивали. Все в этом духе. Когда он все же устроился, то перевез в страну мою маму. Отец жил в одной квартире с другими десятью парнями, а мать так же жила в квартире с другими девушками», – рассказывал Ортега.

Брайан рос в криминальном районе Лос-Анджелеса: с детства занимался кикбоксингом и джиу-джитсу, а навыки отрабатывал на улице. Родители работали сутками, чтобы прокормить детей, и почти не бывали дома. Брайан все время проводил на улице, где общался с местными бандами и погружался в мир криминала.

Отец Ортеги понимал, что сын растет в неспокойном районе. Поэтому учил его навыкам выживания: показывал, как правильно перепрыгивать через забор при погоне, и как искать укрытие, если по дороге едет подозрительная машина.

Однажды ночью маленький Брайан возвращался домой на велосипеде, и за ним увязался автомобиль. Мальчик помнил уроки отца и понял, что едут за ним. Неожиданно водитель включил фары, и Брайан услышал звуки выстрелов. Мальчик бросил велосипед и побежал, ведь думал, что его хотят убить. Ортега мчался по улице зигзагами, а затем спрятался под машиной. Тогда он услышал голос отца:

«Эй, Брайан! Если бы я хотел убить тебя, ты давно был бы мертв. Когда это произойдет в следующий раз, беги по правой стороне дороги как можно быстрее и прыгай через первый забор!»

Такая жизнь не могла хорошо кончиться. Все те, с кем общался Ортега, оказывались или в тюрьме, или на кладбище. Мама беспокоилась за Брайана и пыталась вытащить его с улицы, но безуспешно. Все кончилось тем, что Ортега угодил в тюрьму и мог получить уголовный срок:

«Я все время проводил на улице, занимался мелким криминалом и даже попал в тюрьму. Я выживал. Понимал на практике, где не надо ходить, если не хочешь, чтобы тебя застрелили. Кому противостоять, кому нет. В любом районе есть подобные правила. Когда я достаточно повзрослел, чтобы меня оскорбляло неуважение по отношению ко мне, я захотел стать лидером. Я хотел быть альфой и в итоге попал в неприятности».

Чтобы вытащить сына, мама заплатила залог, и впоследствии он избежал уголовного наказания. Когда Брайан вышел на свободу, то первым делом взял машину и решил прокатиться.

На улице он увидел девушку, которая разговаривала сама с собой. Ортеге стало жаль ее, но он не понимал – наркоманка она или сумасшедшая. Приблизившись, он с ужасом понял, что это была его сестра. Она страдала от амфетаминовой зависимости, а вторая его сестра – от алкоголизма.

Брайан посадил сестру в машину и повез домой. Девушка не хотела возвращаться и несколько раз едва не выпрыгнула на ходу. Когда они приехали, Ортега стал следить за тем, чтобы сестра не ушла за дозой.

«Дома я должен был смотреть за ней, чтобы она не убежала из дома за наркотиками. Шел уже третий день, к тому времени я очень устал. Все эти дни она пыталась уйти из дома, била меня, говорила разные неприятные вещи. И я облажался – я заснул.

Сестра прокралась мимо меня и попыталась сбежать. Я погнался за ней и схватил, а она стала бить меня и царапать. Я так разозлился, что прижал ее к стене и начал душить. Затем сзади подошла другая моя сестра и начала душить уже меня.

И тут я оборачиваюсь и вижу лицо нашей мамы. Она плачет и не понимает, что она сделала в жизни не так, чтобы заслужить все это. Тот момент остался со мной навсегда», – вспоминал Ортега.

С тех пор Ортега поклялся, что изменится и заставит родителей гордиться собой. В 2008-м он потерял лучшего друга, Даниэля Ричарда, которого убили в перестрелке. Брайан тяжело переживал его смерть, а позже потерял двоюродного брата. Брайан понял, что его ждет та же участь, если ничего не изменить. Поэтому решил уйти из криминала и заняться спортом, чтобы дать лучшую жизнь семье.

«Я разбил им сердце, занимаясь не тем, чем нужно. Потом я понял, что мне необходимо помогать им. Ты должен повзрослеть, заняться делом и помогать родителям. У них нет сбережений на старость.

Я должен добиться успеха и не позволить им опять свалиться в нищету. Я обязан отплатить им за все, что они для меня сделали. Они пожертвовали всем ради нас, приехав сюда. Каким сыном я буду, если не воспользуюсь полученными возможностями?» – говорил позже Ортега.

Ортега бросил криминал и пошел в спорт: учился джиу-джитсу у Грейси и дрался в подпольных боях. Он стал топом в UFC и встречается с девушкой-коллегой

Ортега занимался единоборствами с детства – когда Брайану было 13, отец привел его в Академию Грейси. Ренер Грейси увидел перед собой маленького и хрупкого ребенка со сгорбленными плечами. Мальчик боялся поднять глаза, почти не говорил, но очень усердно тренировался и все впитывал как губка.

За два года Брайан серьезно прибавил, поэтому в 15 лет начал драться в подпольных боях. Поединки организовывал тренер, и Ортеге нравились такие мероприятия.

«Уличная палатка, небольшая клетка. 150-200 людей вокруг. Они жаждали крови и зрелищ. Это было просто потрясающе», – вспоминал Брайан.

Ортега участвовал в 15-20 подпольных боях – боец не помнит количества поединков, но он ни разу в них не проиграл. Уличные бои закалили характер Брайана и помогли полюбить единоборства. Однако все изменилось, когда он встретил своего будущего тренера по боксу – он то и превратил агрессивного джитсера в бойца-универсала.

Ортега прогуливался с друзьями по пляжу, когда встретил Джеймса Лурсена – местного тренера по боксу. Лурсен не раз слышал о бойком мальчике – Брайане Ортеге. Когда Джеймс увидел его на пряже в компании «плохих» парней, то сразу пригласил к себе в зал:

«Он шел с большой толпой. Тогда я подошел к ним и сказал, что Брайану не стоит зависать с этими парнями. Они косо смотрели на меня, но мне было плевать. Мне не нравилось то, что я видел. Хороший парень, о котором я слышал столько хорошего, идет по неправильному пути. Я сказал Ортеге, что могу научить его боксировать и позвал в гости на следующий день».

Сначала Лурсен был скептично настроен к новому ученику. Парни с улиц всегда говорят, что хотят выйти на новый уровень, но из-за проблем с дисциплиной не могут этого сделать. Однако Ортега был другим: он не пропускал тренировки, охотно учился, и Лурсен со временем стал для него вторым отцом. Джеймс переоборудовал свой небольшой гараж специально для тренировок с Брайаном. Под присмотром Лурсена Ортега начал быстро прогрессировать и выступать в ММА, штампуя победы в региональных лигах.

Это привело к феноменальным результатам: уже в 23 года Ортега попал в UFC и с 2014-го выступает в лучшей лиге мира. За это время Брайан набил рекорд в UFC 7-2, дважды бился за титул и готов заслужить третью попытку в поединке с Родригесом. Все это время Ортега дрался ради семьи, а с недавних пор и девушки – Трейси Кортез, которая тоже дерется в UFC.

Брайан дважды дрался за титул UFC. Внешность привела бойца в Голливуд – он тренировал Хэлли Берри для роли и дружит с Дауни-младшим

Ортега никогда не забывал, откуда пришел, поэтому много занимается благотворительностью. Боец создал фонд Brian Ortega Foundation, который помогает подросткам из неблагополучных районов.

«Я начал заниматься благотворительностью с 19 лет, это было у меня в крови. Моя мать навещала больных детей в больнице. Я смотрел на нее и гордился. Теперь я езжу по всей стране, чтобы немного порадовать больных детей с раком или кистозным фиброзом. Эти ребята прошли через многое. Они – настоящие бойцы», – рассказывал Брайан.

Когда Ортега стал популярным бойцом, то получил возможность больше помогать людям. Однажды о его фонде узнал актер Роберт Дауни-младший. Железный Человек любит UFC и видел яркие победы Ортеги над Кабом Свонсоном и Фрэнки Эдгаром. Дауни-младший связался с Ортегой по фейстайму, но случился конфуз – боец его не узнал.

«Мне позвонили. Они кричали: «РДМ, РДМ!» (Роберт Дауни-младший – Sports.ru). Они продолжали повторять это, а я спросил: «Кто такой РДМ?» А они: «Роберт Дауни-младший!» Я ничего не понял и ответил: «Кто такой Роберт Дауни-младший?»

Я не хотел этого говорить, но сейчас скажу. Я не очень понял, потому что я почти не слежу за спортом и телевидением в целом, вот почему. Они сказали: «РДМ будет общаться с тобой по телефону!» Я взял телефон, посмотрел на экран и вскрикнул: «Господи! Это Железный человек!» – вспоминает Ортега.

Ортега в разговоре с Дауни-младшим пытался вести себя спокойно, но получалось с трудом. Оказалось, что Роберту нравились бои Ортеги, он узнал про фонд и хотел сделать вклад. Мужчины стали общаться и оказалось, что у них много общего. К примеру, они оба имели проблемы с законом и попадали в тюрьму, о чем мило пообщались.

«Мы начали разговаривать, и он оказался одним из самых настоящих людей, которых я когда-либо встречал», – вспоминает Брайан.

Несмотря на выступления в UFC, Ортега и сам успел сняться в кино. Попробовать себя на экране Брайан решил в 2018 году – тогда боец снялся в криминальном триллере «Выбивая долги», где сыграл бандита из латиноамериканской банды.

Также Ортега работал с актрисой Хэлли Берри для ее подготовки к съемкам драмы «В синяках». Ортега помогал освоить ей технику боя и сыграть девушку-бойца на экране. А после поражения Холлоуэю Ортега и вовсе заявил, что не против стать актером – ведь внешность это позволяет:

«Я подписал контракт на съемки в фильме. Нужно проверить, но, думаю, что стану первым бойцом UFC, который сыграет главную роль в большом кино. Я еще не успел все обсудить с продюсером, так что пока не знаю, о чем мне можно рассказать, а о чем нет.

Я не выгляжу как боец. Но мне это нравится. Потому что сейчас я в положении, когда могу двигаться в любом направлении, в каком захочу. Могу сниматься в кино, могу драться.

Мне нравится эта способность – почти как хамелеон, не так ли? Перед камерой буду актером, в клетке – бойцом. В океане я буду серфером. Не знаю, кто я на самом деле, просто буду заниматься всем этим. И я хочу быть хорош во всем, что делаю», – говорил Ортега.

Что касается Дауни-младшего, то он продолжает помогать фонду Ортеги. Мужчины переписываются, а Роберт следит за UFC и приходит на турниры зрителем. Придет ли Дауни-младший поддержать товарища в поединке против Яира Родригеса на UFC Fight Night, мы узнаем уже вечером этой субботы.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan, Vaughn Ridley; instagram.com/briantcity