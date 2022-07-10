Нокаутер из «Матрицы» в UFC снова победил: Физиев вырубил экс-соперника Хабиба и вызвал на бой Рафаэля Надаля

Мощно ответил на критику от Конора!

В ночь на 10 июля в UFC подрался Рафаэль Физиев – восходящая звезда легкого веса, который прославился яркими нокаутами и защитой от ударов в стиле «Матрицы». Физиев тренируется в одном зале с Петром Яном в Таиланде, а в UFC идет на серии из 6 побед. К бою с Рафаэлем Дос Аньосом Физиев подошел 10-м номером рейтинга, а бразильский ветеран был на 3 строчки выше.

Но Физиев прошел тест: азербайджанец не только справился с борьбой экс-чемпиона, но и разбил его в стойке. А в начале пятого раунда нокаутировал Дос Аньоса, после чего вызвал на бой теннисиста Рафаэля Надаля (чтобы выяснить, кто сильнейший Рафаэль в спорте). А уже после – топов легкого веса UFC. Яркое выступление не осталось незамеченным, и Физиев получил бонус за выступление вечера.

Дос Аньос – бывший чемпион UFC, который уверял, что победил Хабиба. Бразилец уже много лет на спаде, но на Физиева вышел с серией побед

Дос Аньос уже давно прошел свой пик: когда-то бразилец побеждал топов UFC, а в 2015-м даже стал чемпионом легкого веса. Еще до того, как Рафаэль завоевал пояс, бразилец встретился с молодым Хабибом и дал ему, возможно, один из самых конкурентных боев в UFC (не считая поединка с Брандао). Дос Аньос – мастер джиу-джитсу, которого тяжело перевести, а еще сложнее удержать. Поэтому весь бой с Хабибом Дос Аньос сопротивлялся, сумел избежать серьезного урона, но проиграл судейским решением. Даже это для соперников Хабиба – уже большое достижение.

Позже бразилец рассказывал, что в одном из эпизодов Хабиб якобы постучал о сдаче, но рефери этого не заметил. Однако на повторе было видно, что дагестанец, угодив в удушающий, просто положил руку на канвас. Громким заявлением Дос Аньос хотел добиться реванша, а заодно напомнил, что был одним из немногих, кто сопротивлялся будущему доминирующему чемпиону.

Однако последние годы Дос Аньос не впечатлял: с 2018 по 2020-й он проиграл 4 боя из 5 в полусреднем весе, хотя и хорошим бойцам – Усману, Ковингтону, Эдвардсу. После чего перешел в легкий вес, где победил Пола Фелдера, а спустя почти два года – Ренато Мойкано.

Несмотря на победы, Дос Аньос уже не показывал прежних скоростей. Дос Аньос за два года провел всего два боя – при этом оставался высоко в рейтинге. Это был идеальный соперник для Физиева, чтобы ворваться в элиту: экс-чемпион, который идет в топ-10, но при давно находящийся на спаде.

В то же время Дос Аньос был и проверкой для Рафаэля. Ведь Физиев – базовый тайский боксер, а у Дос Аньоса хороший грэпплинг и джиу-джитсу (Ренато Мойкано он просто уничтожил в партере). Кроме того, у экс-чемпиона был опыт пятираундовых боев, а Физиев впервые выходил на чемпионскую дистанцию. При этом у Рафаэля были проблемы с выносливостью даже в трехраундовых боях – в концовках он уставал.

Не лучшей выносливости Физиева есть несколько объяснений. Во-первых, Физиев очень мускулистый для легкого веса, а такие бойцы часто устают быстрее. На позапрошлом турнире дрался очень мощный для легкого веса проспект из Армении – Арман Царукян. Фактурный боец проиграл Матеушу Гамроту – да, это было спорное судейское решение, но то, что Царукян устал в поздних раундах – он признал сам. Похожая ситуация и у Физиева, который давит физической силой в первых раундах, но к концу поединка выдыхается.

Во-вторых, Физиев быстрее устает из-за энергозатратного стиля – он выбрасывает много зрелищных ударов, бьет хай-кики, летающие колени и регулярно работает комбинациями. При этом Физиев вкладывается в удары и стремится к нокауту, а не просто набивает очки. Эти нокауты прославили Рафаэля, но они же и отбирают силы. В чем-то это напоминает случай Забита Магомедшарипова, который тоже показывал зрелищный стиль и выдыхался к третьему раунду.

За излишнюю зрелищность Физиева даже раскритиковал Макгрегор. Ирландец отметил, что знаменитые уклоны Рафаэля от хай-киков (он прогибается назад – как Нео из «Матрицы) не сработают с хорошим соперникам. Конор посоветовал бить Физиева акс-киком – ударом ногой сверху-вниз, чтобы попасть по азербайджанцу в момент уклона.

«Это круто. Но нужно ударить его не с разворота, а акс-киком. Тогда его лицо съест твою пятку. Говорю вам, если он так уклоняется от ударов, то используйте акс-кик», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Физиев оперативно ответил на замечание бывшего двойного чемпиона: «Конор, приглашаю тебя в Tiger Muay Thai, где мы научим тебя правильно бить ногой и чекать удары, чтобы ты больше не мог жить в мире фантазий и думать, что в этой ситуации ты можешь нанести акс-кик».

Тезис Конора – спорный: удар акс-киком сложный по исполнению, у него низкая эффективность, а в ММА он чреват переводом в партер. Поэтому такой удар не так часто используют: обычно он приводит к нокауту, если попасть в затылок пригнувшемуся сопернику (формально попадания в эту зону запрещены, но в этом случае не считаются умышленными). Конор же предлагает вырубить ударом сверху-вниз соперника, который отклоняется назад – кажется, это что-то фантастическое.

Однако последнее слово в споре все равно осталось за Макгрегором:

«Сэр, при всем уважении, я бы не добился успеха в своем деле, если бы жил в мире фантазий. Я добился всего путем глубокого личного изучения. Я анализировал шаблонные движения и добивался потрясающих результатов. Так что имей уважение – я не проявлял к тебе неуважения

И я говорю тебе, что много раз сталкивался с такой защитой, и если мой хай-кик рассекал воздух, я переходил на удар топором и попадал точно в цель. Рубящий удар или сразу хай-кик другой ногой. И спасибо за предложение. Когда я буду в Таиланде, обязательно посещу ваш зал! Не сочти за неуважение, но ты еще не добился ничего существенного в этом спорте, так что удачи тебе в предстоящем поединке».

Физиев победил Дос Аньоса, но не без проблем. Азербайджанец уверенно забрал первые раунды, но потом устал и пошел за досрочным финишем

В поединке с Дос Аньосом Физиев доказал, что заслуживает находиться в топе легкого веса. С первого раунда он перебивал экс-чемпиона, тяжело попадал боковыми и был заметно быстрее. Физиев давно ждал этого боя и хотел выявить сильнейшего Рафаэля в UFC. Но поединок несколько раз срывался и было заметно, что сейчас Физиев заряжен с первых секунд.

Во втором раунде Физиев продолжил наращивать преимущество. Это не было избиением, ведь лицо Дос Аньоса почти не пострадало. Но опытный бразилец проигрывал по очкам и казалось, что Физиев уверенно забирает бой. А самое главное, что Рафаэль защищался от тейкдаунов бразильца – его самого сильного оружия. Дос Аньос раз за разом нырял в ноги Физиеву, но тот защищался, после чего разбивал экс-чемпиона в стойке.

Однако в третьем раунде случилось то, чего многие боялись – Физиев начал уставать. Он замедлился, уже не так много и не так тяжело попадал. Дос Аньосу даже удалось оформить тейкдаун, хотя Рафаэль сразу поднялся на ноги, пропустив тяжелый локоть от бразильца. Несмотря на усталость, Физиев по-прежнему был лучше в стойке и победил по акцентированным ударам – 17-9. Однако этот раунд один судья из трех уже отдал Дос Аньосу (первые две пятиминутки единогласно забрал Физиев).

В четвертом раунде усталость Физиева усилилась, и эту пятиминутку он проиграл на всех карточках судей. Дос Аньос стал попадать, тяжело залетел с коленом в голову и даже броском перевел Физиева на канвас, где недолго контролировал. Раунд справедливо остался за Дос Аньосом и казалось, что последняя пятиминутка может оказаться решающей.

Тут стоит отметить, что Физиев устал, но не настолько, чтобы перестать сопротивляться. Он все равно наносил тяжелые удары, защищался от проходов в ноги, но сильно замедлился. Опытный Дос Аньос показал хорошую выносливость и в четвертом раунде был заметно свежее. На тот момент Физиев не знал, что выиграл третий раунд на карточках судей, и ему достаточно дожить до решения. Казалось, что счет гипотетически может быть 2-2 по раундам, поэтому Физиев вышел на последнюю пятиминутку за финишем.

И он случился уже на первых секундах – Рафаэль пропустил сильный удар с дальней руки от бразильца. После чего разозлился и выдал ударную комбинацию: обманный удар коленом для сближения, за которым последовали два мощных боковых, которые сбили бразильца с ног, и азербайджанец спокойно добил его.

Эту комбинацию Физиев пробовал на протяжении всего боя: он делал обманный удар коленом, чтобы выйти на ближнюю дистанции и раскрыть соперника, который пытается блокировать панч в корпус. После чего выбросить две бомбы прямо в раскрывшуюся челюсть. До пятого раунда эта комбинация проходила, но нокаутировать Дос Аньоса не удавалось. А вот в последнем раунде ветеран рухнул – и Физиев забрал в коллекцию очередной зрелищный финиш и бонус за лучшее выступление вечера.

Физиев вызвал на бой теннисиста Надаля, а до этого хотел драться с Хасбиком. Боец шутит, ведь сейчас его ждут топы-легковесы – от Чендлера до Гейджи

После победы Физиев снова дал яркое интервью и вызвал на бой теннисиста Рафаэля Надаля. Логика проста: Физиев выявил сильнейшего Рафаэля в UFC, а теперь хочет узнать лучшего в спорте. Конечно, это шутка, до этого Физиев уже вызывал на бой Хасбика. Поэтому после этого Рафаэль уточнил, что следующим хочет соперника из топ-5.

И Физиев это заслуживает: он идет на серии из 6 побед, коллекционирует яркие финиши, а теперь у него есть скальп экс-чемпиона UFC. Соперники из топ-5 – это Майкл Чендлер, Ислам Махачев, Джастин Гейджи, Дастин Порье и Чарльз Оливейра. Конечно, хотелось бы увидеть Физиева против ударников – Чендлера, Порье или Гейджи. Но и бой с шестым номером – Дариушем, если тот не подерется с Махачевым, будет неплохим вариантом для продвижения в рейтинге. Хотя и не таким зрелищным и медийным, как бой с Физиева с любым из ударников топ-5.

К слову, в бою с Дос Аньосом Физиев впервые представлял Азербайджан. До этого боец выступал за Киргизию, в которой вырос, но из-за религиозного конфликта отказался выходить с флагом страны. В предыдущем поединке он дрался под нейтральным флагом, а сейчас окончательно выбрал историческую родину. Российские фанаты надеялись, что Физиев выберет Россию, ведь у него русская мама. Но Рафаэль считает себя азербайджанцем и после победы обмотался родным флагом.

В бою с Дос Аньосом Физиев доказал, что готов драться с топовыми легковесами. У Рафаэля хорошая защита от тейкдаунов, отличная ударная техника, хотя и не лучшая выносливость. Физиев снова начал уставать в третьем раунде, но и нашел силы взорваться в последней пятиминутке. Это не приговор для бойца-легковеса, к примеру, Майкл Чендлер устает еще быстрее.

Легкий вес сейчас – возможно, самый интересный дивизион в том, что касается проспектов. Ислам Махачев уже ворвался в топ-5 и претендует на титул. При этом Ислама долго мариновали – так же сейчас игнорируют отличных борцов Матеуша Гамрота и Армана Царукяна, которые недавно провели шикарный бой, хотя и находились на тот момент вне топ-10.

Сейчас в легком дивизионе время перемен – возрастные медийные бойцы, которые успели получить хайп в боях с Хабибом и Конором, прошли пик, но остаются в элите. Порье, Гейджи, Чендлер – эти парни узнаваемы фанатами, а значит выгодны для UFC. Но есть большие сомнения, что сейчас эти бойцы – реальная элита дивизиона.

Кажется, в легком весе UFC образовался застой, из-за чего уже давно списанные бойцы вроде Тони Фергюсона и Дос Аньоса до сих пор находятся в топ-10. Как может Фергюсон, который проиграл четыре боя подряд, до сих пор быть девятым в рейтинге? Ведь если организовать бой Фергюсона и Гамрота или Царукяна, то букмекеры выставят разгромные коэффициенты – в пользу проспектов. При этом в рейтинге Матеуш лишь на одну позицию выше Тони, а Арман и вовсе ниже.

Но рейтинги UFC не отражают разницы между бойцами, из-за чего мы видим бесконечную череду реваншей и трилогий. Эта тенденция касается не только легкого дивизиона, такой застой наблюдаются и в других весовых. Кроме, пожалуй, тяжелого дивизиона, где дефицит бойцов вынуждает промоушен быстрее продвигать проспектов, поэтому Сергей Павлович и Александр уже в топ-15.

Впрочем, Махачев, а сейчас Физиев – пробивают застой в легком весе. После победы над Дос Аньосом Физиев вправе ожидать больших имен в следующем поединке. И на это будет интересно посмотреть – в отличие от очередных схваток всем знакомых персонажей. Именитым бойцам пора проверять молодых проспектов, а не снова идти за титулом – шансов у них было уже предостаточно.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger / Contributor, Christian Petersen, Alex Bierens de Haan / Stringer