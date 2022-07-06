Фредди Меркьюри обожал бокс: занимался им в школе, заканчивал бои в крови из-за выпирающих зубов, а на концертах Queen выступал в боксерках

Завязал с единоборствами из-за матери.

Многие звезды искусства XX века интересовались боксом: Дэвид Боуи был фанатом Мохаммеда Али, Жан-Мишель Баския рисовал боксеров, Элвис Пресли сыграл бойца в кино, а Энди Уорхол создавал рекламы для Everlast – бренда боксерской экипировки. Однако вокалист Queen Фредди Меркьюри не только любил бокс, но и занимался им. Рок-музыкант, который был против насилия в зрелости, в школе участвовал в кровавых зарубах, из которых его спасали друзья.

Меркьюри увлекся боксом в Индии, когда учился в школе, и даже считался талантливым. Но мама Фредди была против кровавого спорта – она считала, что сыну не нужно получать по лицу. И оказалась права: одаренный мальчик ушел из бокса и вырос в звезду рок-музыки, занимаясь любимым делом до конца жизни.

Меркьюри занимался боксом, когда учился в школе в Индии. Фредди считали способным, а в ринге он вечно был в крови – из-за выпирающих передних зубов

Боми и Джер Булсара, родители будущей рок-звезды, жили в Индии. Позже они переехали в Занзибар, где глава семьи получил новое место работы. А 5 сентября 1946-го в семье родился мальчик, которого назвали Фарух. В будущем мир узнает его под именем Фредди Меркьюри.

В 1954-м, когда Фаруху было 8 лет, родители отправили его в Индию – в английскую школу-интернат Святого Петра. Семья решилась на разлуку с сыном, чтобы дать ему хорошее образование, которого не было в Занзибаре. В школе сверстникам было сложно запомнить имя Фарух, поэтому они называли товарища Фредди – более по-британски.

В школе Фредди был очень стеснительным и одиноким, а дети травили его из-за сильно выпирающих зубов. Мальчик спасался в искусстве и спорте: он любил музыку и живопись, а также занимался в многочисленных секциях. Индия всего несколько лет назад получила независимость от Великобритании, и влияние империи все еще было велико. Поэтому увлечения Фредди были типично английскими – рок-музыка и бокс, в котором он даже завоевал школьный кубок.

«Фарух был очень одиноким. Он был счастлив, только играя на пианино или занимаясь в школе искусств. Но еще он был хорошим спортсменом – хоккей, атлетика, бокс», – вспоминал об однокласснике Виктори Рана – один из участников группы The Hectics, в которой в школьные годы выступал Фредди.

Несмотря на стеснительность, Меркьюри демонстрировал в ринге отвагу и стойкость. Фредди всерьез увлекся боксом, и его даже считали талантливым. Но в боях у Фредди были проблема: когда он боксировал, то быстро оказывался в крови из-за выпирающих зубов, о которые разбивал губы.

Считается, что у Меркьюри были четыре лишних зуба в челюсти, которые изменили ее строение и испортили прикус. В юности Фредди стеснялся этого и прикрывал рот рукой, когда смеялся. Но в будущем это стало фишкой певца, и он даже считал, что выпирающие передние зубы помогают ему петь, расширяя вокальный диапазон.

Но в боксе зубы Меркьюри мешали, и школьные товарищи помнят кровавые поединки, в которых Фредди дрался и никогда не сдавался.

«Я помню боксерский поединок, когда Фредди просто избивали в ринге. Мы кричали ему, чтобы он сдался. Но нет. Фредди отстоял весь бой до конца с полностью разбитым лицом. Он был очень упертым», – говорил Брюс Мюррей – одноклассник Фредди, собравший The Hectics.

Сам Фредди однажды сказал: «Я ненавидел крикет и бег на длинные дистанции, я был совершенно бесполезен в обоих. Но я мог бегать, я был хорош в хоккее, и я был просто великолепен на боксерском ринге».

Когда мама Фредди узнала об увлечении сына, то запретила ему драться. Женщина была против кровавого спорта и не хотела, чтобы ее сын получал по лицу. Меркьюри завязал с боксом, стал чемпионом школы по настольному теннису, а спустя год получил приз за успехи в учебе. Но позже Фредди потерял интерес к школе, а его главным увлечением стала музыка.

В Queen Меркьюри выступал в культовых боксерках adidas. Фредди больше не боксировал – но на последнем концерте подрался с басистом

Многим образ Меркьюри запомнился не только шикарными усами, белой майкой и очками, но и обувью. Кеды Samba – вторые по популярности в истории adidas после Stan Smith. Они стали настолько популярны, что разошлись тиражом в 35 миллионов пар. Кеды до сих пор пользуются спросом и часто появляются в кино – например, их носил Шайа Лабаф в «Трансформерах».

Одним из первых, кто стал надевать такие кеды на сцену, был Меркьюри (впоследствии высокие белые кроссовки любил Джеймс Хетфилд – солист Metallica). Во времена Меркьюри Samba считались боксерками: высокими, легкими и с очень тонкой подошвой. На последнем туре Queen в таких боксерках выступали трое – только басист Джон Дикон отказался.

Вопреки мнению, что у Queen было соглашение с adidas, группа не получила за рекламу ни цента: до сих пор на eBay фанаты ищут раритетные высокие Samba, как у Меркьюри. И хотя когда-то Фредди в боксерках разбивал лица соперников в ринге, в зрелом возрасте он был против насилия. Меркьюри не боксировал, а однажды прервал концерт, чтобы остановить драку в толпе.

Magic Tour – последний тур Queen: он прошел в 26 городах Европы в 1986-м и получился триумфальным. Это было последнее появление Меркьюри с группой на сцене. Также оно стало одним из последних и для Джона Дикона – басиста, с которым Фредди подрался после одного из выступлений.

Во время тура было очевидно, что Меркьюри физически не мог дальше выступать. Группа все еще сочиняла песни, но участники понимали, что это начало конца. Нервы были на пределе во время тура, и дело даже дошло до драки.

Меркьюри и Дикон хорошо ладили между собой. Но тогда оба страдали от депрессии: Фредди из-за страшного диагноза ВИЧ и ухудшающегося здоровья, а Дикон – из-за проблем в семейной жизни. Драка музыкантов была такой яростной, что раздевалка оказалась разгромлена.

А спустя 5 лет Фредди Меркьюри умер – все эти годы он не выступал, но записывал песни. В 45 лет он скончался в своем доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ.

Фото: globallookpress.com/mpi09 / MediaPunch, United Archives / ZIK Images via