Шоу от Адесаньи в UFC: вышел на бой с «прахом» соперника и маникюром. И уверенно защитил титул под свист трибун

Фанаты недовольны победой над Канноньером.

Исраэль Адесанья провел пятую защиту титула и снова устроил шоу. Нет, нигериец не показал зрелищный бой – этим он последнее время не балует. Чемпион удивил лишь необычным выходом в октагон, который разлетелся по соцсетям.

Адесанья всегда устраивает шоу перед боем, но в этот раз превзошел себя. Он не стал танцевать, а перевоплотился в популярного рестлера по кличке Гробовщик. Адесанья вышел в клетку в большой шляпе с урной в руках, на которой было написано имя Канноньера – Джаред. На пальцах чемпиона при этом был шикарный французский маникюр, которому позавидует любая девушка.

Под эпичную музыку Адесанья медленно прошагал в октагон, где его уже ждал перепуганный соперник. А чтобы наглядно показать, кто хозяин, Исраэль встал на четвереньки и сделал вид, что по-собачьи «писает» на клетку. После такого шоу зрители ждали искрометный бой, но он не случился.

Бой выдался скучным: Адесанья легко перестрелял Канноньера, который был слишком пассивен. Все закончилось судейским решением и свистом трибун

Было заметно, что Канноньер нервничает – и на пресс-конференции, и в клетке он был зажатым. В первых двух раундах претендент был закрепощен и спокойно отдал пятиминутки чемпиону. Кажется, Канноньер сам испугался того, что дрался за титул. И хотя Джареду уже 38, и это его последний шанс, боец даже не пытался рисковать.

Но в третьем раунде что-то изменилось, и Канноньер активизировался. Он даже пошел в борьбу, где, впрочем, показал печальные навыки. В UFC Джаред почти не борется, теперь понятна причина – тейкдауны бойцу совсем не удавались. Все, что мог Джаред – это клинчевать чемпиона за счет физической силы и недолго удерживать у сетки. Это помогло Канноньеру выиграть третий раунд на карточках двух судей, но на этом его успехи кончились.

А что делал Адесанья? То же, что и во всех последних защитах: дрался максимально осторожно, держал дистанцию, не позволял сопернику поджимать себя к сетке. Чемпион жалил Канноньера джебами и обстреливал по всем этажам ногами. Эта активность приносила очки, но не урон – кажется, скоро мы забудем, что Исраэль умеет нокаутировать. Фанаты такой бой не оценили: сперва недовольно посвистывали, а потом и вовсе стали уходить со своих мест.

Когда-то Адесанью сравнивали с Джоном Джоносом – у бойцов даже был конфликт, в соцсетях который мог закончиться поединком в полутяжелом весе. И, кажется, от Джонса Адесанья заразился той самой чемпионской болезнью. Исраэль взял пояс, провел несколько ярких защит, после чего изменился – теперь он дерется экономно и незрелищно. Многие считают, что Адесанья потерял мотивацию, что похоже на правду. Но это чревато последствиями: последние бои Джонса в полутяжах были крайне спорными, и Адесанья идет тем же путем – его победа в в реванше с Уиттакером уже возмутила многих. И не исключено, что это лишь начало плавного увядания Исраэля.

Да, Канноньер не стал проблемой для Адесаньи: он не показал ничего – класс бойцов слишком разный. Исраэль выиграл единогласным решением судей со счетом 50-45, 49-46, 49-46. Но чемпион показал, что тенденция сохраняется: он делает минимум необходимого для победы, совершенно не рискует и спокойно набивает очки, пребывая в слегка сонном состоянии.

С Канноньером этого хватило, но в следующем поединке против Адесаньи, вероятно, выйдет Алекс Перейра – бывший чемпион Glory. Он дважды побеждал Адесанью в кикбоксинге (даже отправил в нокаут) и может грубо разбудить чемпиона.

Перейра пришел в UFC в ноябре 2021-го и одержал уже три победы – в воскресенье на одном турнире с Адесаньей он вырубил Шона Стриклэнда. Четвертый номер рейтинга зажигал на пресс-конференции, но улетел в нокаут уже в первом раунде. А Перейра стал претендентом на титульник, что подтвердил Адесанья:

«Мы знаем, кто следующий. Это Алекс Перейра. Легко нокаутировать этого деревенщину (Шона Стрикленда — прим.ред). Как я сказал на пресс-конференции, в следующий раз, когда я надену на него коньки, он замерзнет как Эльза».

Перейра вырубал Исраэля в кикбоксинге и пришел за поясом в UFC. Он может стать проблемой для чемпиона, ведь знает его слабые стороны и силен ментально

Если Адесанья не вернет голод, то Перейра может наказать чемпиона. Тем более, что ореол непобедимости в ММА с Адесаньи уже сбил Ян Блахович, пусть и в полутяжелом весе. Исраэль уязвим, и Перейра – тот человек, который знает это лучше всех.

Проблема в том, что Адесанья перестал прогрессировать. Но в его мире, вероятно, все выглядит иначе – он считает, что проводит математические бои, тактически уничтожая соперников. Это напоминает случай Роуз Намаюнас, которая провела пассивный бой против Карлы Эспарзы, но была уверена, что тактически деклассировала претендентку. Однако судьи этого не увидели – и лишили пояса Намаюнас.

С Адесаньей происходит нечто похожее: ему кажется, что он ведет шахматные партии и взламывает соперников, демонстрируя мастерство (Иззи не раз повторял, что для него бои – искусство). Исраэль так погружен в свою реальность, что не замечает, как его последние бои выглядят со стороны. Если Адесанья хочет взять реванш у Перейры в ММА, ему нужно не повторять ошибок позднего Джонса. А взять пример у другого своего коллеги – Алекса Волкановски.

Доминирующий чемпион-полулегковес, которого многие считают скучным из-за постоянных побед решением, на одном турнире с Адесаньей уничтожил Макса Холлоуэя. Волкановски в одну калитку перебил бойца, которого называли лучшим боксером в UFC. Этот бой доставил удовольствие фанатам, при этом был не тупой рубкой, а тактическим выступлением от Алекса – его тайминг, скорость и бойцовский IQ великолепны. Чемпион включался в нужный момент, чтобы сбивать ритм атак Холлоуэя и мгновенно выходил на нужную дистанцию для точного удара. К сожалению, Адесанья и близко не показал похожего выступления, хотя и против соперника ниже классом.

Волкановски показал красивый бой, который понравился фанатам. В адрес Адесаньи же свистели трибуны – и вряд ли это хороший знак.

Волкановски и Усман сейчас – два сильнейших чемпиона UFC. Адесанья тоже мог им стать, но его выходы становятся содержательнее боев. Чемпион слишком рано превратился в позднего Джонса: Джон потерял огонь и начал сдавать после 10-й защиты титула, а Исраэль заскучал уже на пятой. И это плохой знак для Адесаньи – так легко, как с Канноньером, будет не всегда.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato