Соперник Адесаньи в UFC: Канноньер родился на Аляске, вылетел из армии за наркотики и сбросил 40 кг ради титула

Большой турнир уже этой ночью!

В ночь на 3 июля состоится большой турнир UFC, который возглавит титульный бой средневесов – Исраэля Адесаньи и Джареда Канноньера. Это уже пятая защита Адесаньи, который становится доминирующим чемпионом и подходит к бою однозначным фаворитом.

Канноньер – фактурный 38-летний нокаутер, который когда-то дрался в тяжах, но похудел до средневеса. До трансформации Джареда не считали сильным бойцом – он много проигрывал даже в полутежелом весе. Но в среднем преобразился: Канноньер сбросил около 40 кг и одержал 5 побед в 6 боях. А в это воскресенье может стать чемпионом, если одолеет Адесанью.

Канноньер мечтал о UFC, когда служил в армии США. Он был уволен из-за употребления наркотиков, после чего стал тяжеловесом-нокаутером

В 2009-м Джаред Канноньер жил в Анкоридже, штат Аляска, где занимался техническим обслуживанием оборудования в Федеральном управлении гражданской авиации. За год до этого он был уволен из армии США, а его жена, Кэт, была беременна первым ребенком. Тогда Канноньер весил более 130 килограммов и не выступал в ММА.

«Когда мы жили на Аляске, нам было холодно, и мы много ели, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот тогда-то мы и набрали вес», – вспоминает Кэт.

Прошло 10 лет, и сейчас Каннонье – боец UFC, который удивляет рельефом мышц и дерется в дивизионе до 84 кг. Бой Джареда с Адесаньей – результат многолетней работы и трансформации тела. Ведь 10 лет назад никто не мог предположить, что 130-килограммовый механик авиадиспетчерской службы однажды подерется за титул сильнейшего средневеса UFC.

«Когда мы с Джаредом только познакомились, он был не таким уж большим. Мы были молоды, у нас не было детей, он был в форме. Он весил около 100 кг, и у него были такие массивные, большие руки». – вспоминает Кэт, которая замужем за Канноньером больше 12 лет.

Первое знакомство Канноньера с миром ММА состоялось на армейском курсе подготовки бойцов. Но через три года службы он был уволен из армии из-за положительного теста на марихуану. Джаред ушел в увольнение и употребил наркотики в кругу семьи, что недопустимо для военного.

Но Джаред не опустил руки: он был благодарен армии за опыт и пошел работать в Федеральное управление гражданской авиации, чтобы содержать семью. Однако уже тогда Канноньер знал, что хочет пробиться в мир ММА. Он нашел зал бразильского джиу-джитсу в Анкоридже, а в 2011-м провел свой первый профессиональный бой в ММА.

Карьера Канноньера началась с 6 побед в региональных промоушенах Аляски, включая 5 финишей в первом раунде. В 2015-м Джареда подписали в UFC, где он в дебюте сразу проиграл тяжеловесу Шону Джордану – нокаутом в первом раунде.

В 2016-м на UFC Fight Night в Хорватии боевой вес Канноньера был рекордным для него – 110 кг. В Загребе Джаред одержал первую победу в UFC, нокаутировав соперника, и даже получил бонус за выступление вечера. Но уже тогда Канноньер понимал, что у него нет перспектив в тяжелом весе.

«Я уже знал, когда был в тяжелом весе, что я не природный тяжеловес, в отличие от остальных парней. Я реалист, я не живу в фантазиях. Я знаю, что к чему. Это был лишь вопрос времени. Я знал, что должен сделать это», – вспоминает Канноньер.

Канноньер сбросил около 40 кг – прошел трансформацию из тяжа в средневеса. Это спасло карьеру Джареда и привело к бою за титул с Адесаньей

Когда Канноньер решил спуститься в полутяжелый вес, он сел на жесткую диету. В 2016-м Джаред все еще жил на Аляске и работал по 10 часов в день. Чтобы похудеть, Канноньер вставал в половине четвертого утра, шел на пробежку или в спортзал, где работал на велосипеде. Затем Джаред ехал на работу, а вечером в зал, чтобы заниматься ММА.

После года такой жизни Джаред и Кэт накопили достаточно денег, чтобы перевезти детей в Аризону. Канноньер начал тренироваться в The MMA Lab и понял, что там сможет правильно подготовиться к переходу в новый вес.

В декабре 2016-го он дебютировал в полутяжелом дивизионе, победив решением Иона Куцелабу. Но дальнейшие выступления Канноньера были слабыми – он проиграл 3 боя из 4. Хотя и хорошим бойцам – Гловеру Тейшейре, Яну Блаховичу и Доминику Рейесу. Тогда Канноньер понял: ему нужно продолжать худеть, чтобы просушиться до средневеса.

Джаред дебютировал в категории до 84 кг в конце 2018-го, после чего его карьера пошла в гору. Канноньер выиграл два боя подряд техническим нокаутом, а в мае на турнире UFC 237 победил легенду UFC Андерсона Сильву в первом раунде.

При росте 180 см Канноньеру больше не нужно было беспокоиться о габаритах соперника. В среднем дивизионе он сам считался большим парнем, ведь сохранил мощь тяжеловеса и внушительные мышцы, согнав при этом лишний жир.

Джаред выглядит очень рельефным, хотя у бойца нет диетолога, а шеф-поваром выступает жена. «На бойцов работает так много людей. У нас не было такой роскоши. К тому времени, когда Джаред начал заниматься ММА, у нас уже были дети... К счастью для нас, на здоровое питание мы перешли всей семьей. Мы все были очень увлечены этим», – вспоминает Кэт.

Когда Канноньер дрался в тяжах, он ел много стейков, картофеля, риса, куриных крылышек и мексиканской еды. В тренировочных лагерях в среднем весе все иначе: Джаред ест на завтрак фрукты, авокадо и овсянку. На обед – супы, салаты, пасту или легкий сэндвич. А на ужин – филе лосося или тунца с брокколи, кабачками или шпинатом.

«Я хочу однажды стать вегетарианцем. Но для этого мне нужно избавиться от многих привычек», – признался Канноньер.

Когда Джаред не в лагере, Кэт может пожарить курицу для всей семьи. Но чем больше времени Канноньер проводит на здоровом питании, тем больше замечает, как диета влияет на его самочувствие.

«Если я ем молочные продукты, то чувствую себя более зажатым. Я чувствую себя уставшим после того, как съел стейк. Я чувствую себя тяжелым, немного более вялым... Когда вы едите что-то долгое время, ваше тело привыкает к побочным эффектам, и вы их просто не замечаете», – считает Канноньер.

Кэт, которая тоже занимается ММА, признается, что ей нравится, когда муж в тренировочном лагере. Потому что тогда вся семья – у них теперь трое детей – питается лучше. До того, как Канноньер сменил весовую, они чаще заказывали вредную еду в доставке.

Канноньер признается, что во время тренировочного лагеря весит 95-97 кг, а в межсезонье может отъедаться до 105 кг. За несколько дней до поединка он весит около 86-90 кг, а остальное сбрасывает с помощью воды. Канноньер считает, что обрел себя в среднем дивизионе, и эта весовая ему подходит лучше всего.

«Средневесы определенно не такие большие, они не такие высокие. Сейчас для меня это более равные условия. У меня все та же мощь, что и в тяжелом весе. Люди называют это силой тяжеловесов – нет, это сила Канноньера», – заявляет Джаред.

Канноньер – андердог боя с Адесаньей: у него скромный арсенал, но есть физическая мощь. Он думающий боец, но в титульнике это может помешать

Канноньер – не феномен и не гроза дивизиона, у него нет длинной серии побед, а вышел на титульник он математически – почти все остальные бойцы из топ-5 уже проигрывали Адесанье. Да, после перехода в средний дивизион у Джареда хороший рекорд 5-1. Но всего два боя назад он проиграл Роберту Уиттакеру, который сам дважды уступал Адесанье. И хотя это оправдывается травмой Канноньера (он сломал локоть в самом начале боя), факт остается.

Джаред – темная лошадка, трудяга, который имеет весьма ограниченный арсенал, но компенсирует это физической силой, трудолюбием и неплохим бойцовским IQ. Канноньер не примитивный нокаутер, он выходит на бои с геймпланом, способен менять его по ходу поединка и находить дыры в защите соперника.

Для боя с Адесаньей это неплохая характеристика. К примеру, Пауло Коста – тоже нокаутер, но не стал перестраиваться, из-за чего в титульнике с Адесаньей выглядел унизительно. Коста напоминал быка, который таранил чемпиона, а тот исполнял тореадора и разбивал Косту контрпанчами.

Это плохо кончилось для бразильца: нокаутом во втором раунде и унизительным жестом от Адесаньи. Канноньер вряд ли повторит эту ошибку и станет бросаться на Адесанью. Но это не делает Джареда неудобным соперником для Иззи – таких бойцос чемпион тоже проходил. Канноньер склонен к пассивному ведению боя и не исключено, что будет действовать слишком аккуратно, что отразится на карточках судей.

Есть ли при этом у Канноньера шансы стать чемпионом? Теоретически, да. Ведь в боях, где соперник действует осторожно, Адесанья сам редко работает первым номером. Исраэль – мастер контратак: если соперник бросается на него, он побеждает в одну калитку – так было с Костой или Уиттакером в первом бою. Если же соперник работает осторожно и выманивает Исраэля, то чемпион не рискует, из-за чего показывает близкие бои. Такую тактику использовал Ромеро – как итог, победа Адесаньи судейским решением вызвала споры. Осторожно в реванше действовал и Уиттакер, и там решение судей тоже многих возмутило.

Канноньер способен затащить Адесанью в вязкий бой, где каждый точный удар, клинч у сетки или тейкдаун повлияют на решение судей. Ян Блахович уже победил Адесанью в полутяжелом весе – ему помогли физическое превосходство и борьба. Проблема в том, что у Канноньера есть мощь, но активные действия в партере почти отсутствуют. Он редко использует борьбу, а разбираться с соперником предпочитает в центре октагона.

Уиттакер специально тренировал борьбу к реваншу с Адесаньей, что помогло показать близкий бой. Делает ли это Канноньер – вопрос. Ведь Джаред обладает физической силой и мощным ударом, но этого недостаточно, чтобы победить Адесанью. Впрочем, все покажет бой, а он состоится уже совсем скоро – в ночь на это воскресенье на UFC 276.

Помимо боя Адесаньи и Канноньера, нас ждет трилогия Волкановски и Холлоуэя, а также бой средневесов Шона Стриклэнда и Алекса Перрейры, который считается претендентским. Стриклэнд – четвертый номер рейтинга, который идет на серии из 6 побед подряд. А на пресс-конференции прожарил Адесанью и вывел из себя, разогрев возможный бой. Перрейра же – тот самый чемпион Glory, который дважды побеждал Исраэля в кикбоксинге, а сейчас идет за его поясом в UFC.

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse, Reinaldo Reginato; Gettyimages.ru/Chris Unger