Титульный бой Адесанья – Канноньер, трилогия Волкановски и Холлоуэя. Онлайн UFC 276

Начало в 05:00 по московскому времени.

Главный момент International fight week в Лас-Вегасе – мощнейший турнир UFC 276, в котором промоушен собрал огромное количество звезд. Возглавят его два чемпионских боя: Исраэль Адесанья против Джареда Канноньера (в среднем дивизионе) и Алекс Волкановски против Макса Холлоуэя (в полулегком).

А еще на ивенте выступят Дональд Серроне, Шон О’Мэлли, Робби Лоулер, Шон Стриклэнд и многие-многие другие. Мы не пройдем мимо такого события и начнем нашу прямую онлайн-трансляцию ровно в 05:00 по московскому времени!

До боев

Исраэль Адесанья – один из самых доминирующих бойцов в UFC. В среднем дивизионе к нему так никто и не нашел подход, а единственное поражение он потерпел от на тот момент чемпиона полутяжелого веса Яна Блаховича. Причем Адесанья перебивает категорию так уверенно, что пришлось даже пойти на второй круг, вновь разобравшись с Робертом Уиттакером и Марвином Веттори.

Поэтому Джаред Канноньер как главный претендент – глоток свежего воздуха в среднем весе. Да, он уже возрастной (38 лет), но две победы подряд (над Гастелумом и Брансоном) сделали его соперником Адесаньи. Он неожиданно просто разобрался с Брансоном, которого опять же вели на реванш против Исраэля, и теперь попробует оспорить титул среднего дивизиона. Большинство боев он заканчивает нокаутами, а эксперименты с весом (Джаред выступал еще в тяжах!) делают его одним из самых физически развитых бойцов.

В со-главном событии пройдет титульная трилогия в полулегком весе между Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем. Именно Алекс стал тем человеком, который остановил доминирующее шествие Макса по дивизиону, заодно отняв у него титул. Бойцы закатили два максимально близких поединка: сначала Волкановски победил единогласным решением, а затем раздельным.

После этого Холлоуэй и Волкановски провели по 2 победных боя: Макс разобрался с Келвином Кэттаром и Яиром Родригесом, а Алекс переехал Брайана Ортегу и Корейского Зомби. Никто в дивизионе не может сравниться с этими двумя ребятами, поэтому их трилогия была неизбежна, а результат третьего поединка очень сильно интригует.

Полностью мейнкард UFC 276 выглядит следующим образом:

• Исраэль Адесанья (22-1) – Джаред Канноньер (15-5);

• Алекс Волкановски (24-1) – Макс Холлоуэй (23-6);

• Шон Стриклэнд (25-3) – Алекс Перейра (5-1);

• Робби Лоулер (29-15) – Брайан Барбарена (17-8);

• Педро Муньоз (19-7) – Шон О’Мэлли (15-1).

Все главное с этого ивента – в нашей онлайн-трансляции, не пропустите!

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse