Непобежденный казах в UFC: Рахмонов работал грузчиком на базаре, а сейчас зажигает в США. И идет за Чимаевым!

Шавкат не почувствовал Магни.

Шавкат Рахмонов – восходящая звезда UFC из Казахстана. Он ворвался в лигу чемпионом М-1 Global с рекордом 12-0, при этом все победы были досрочными. Рахмонова считали феноменом, который покорит полусредний вес, поэтому было интересно, как он проявит себя в UFC.

В лучшей лиге мира Рахмонов подтвердил ожидания: досрочно одержал четыре победы. А в ночь на 26 июня на UFC Vegas 57 Рахмонов победил Нила Магни – 10-го номера рейтинга, который до этого вызывал на бой Хамзата Чимаева.

Рахмонов уничтожил Магни: два раунда доминировал в партере и спокойно придушил. А после победы вызвал на бой топов UFC – даже Ника Диаса

Поединок с Магни вышел не самым зрелищным: Рахмонов уничтожил соперника в партере и, казалось, даже не вспотел. Магни – универсальный, но максимально средний боец. Он и сам может побороться с оппонентами послабее, но Шавкат американца не почувствовал. С первого раунда Рахмонов легко переводил Магни и разбирал в партере. Шавкат не торопился, аккуратно обходил угрозы сабмишена, не тратя лишние силы.

А в конце второго раунда Рахмонов спокойно придушил Магни. За 20 секунд до конца раунда из угла Шавката крикнули, чтобы боец рискнул и попытался удосрочить соперника. Ведь раунд уходил в пользу Рахмонова, даже если бы на последних секундах он неудачно провел прием, и Магни оказался в доминирующей позиции.

Но Рахмонов спокойно исполнил удушающий, и Магни быстро сдался. Бой продолжался 9 минут и 58 секунд, из которых 9,13 минуты прошли в партере. В совокупности Рахмонов контролировал соперника 9,06 минуты, что сильно измотало Магни. Тот не стал терпеть удушающий, хотя до конца раунда оставались секунды. А Шавкат получил заслуженный бонус за лучшее выступление вечера.

«Очень рад, что порадовал казахский народ, что представляю Казахстан на таком уровне и попаду в топ-10. В течение двух лет, дай бог, поборемся за пояс UFC. Магни – хороший соперник. Я делал свою работу не торопясь и воспользовался ошибкой противника», – сказал после победы Рахмонов.

По словам Шавката, пока он не знает, когда вернется в клетку. Однако боец уже назвал желаемых соперников: «Пока не знаю, когда вернусь. Немного отдохну, подумаю, торопиться некуда. Стивен Томпсон, Хорхе Масвидаль, Ник Диас, я готов, я силен. Погнали!»

Рахмонов – будущее полусреднего веса: его сравнивают с Чимаевым, а бойцы даже поссорились в соцсетях. Но в ближайшее время они не подерутся

Правда ли, что Рахмонов – будущий чемпион UFC? Пока об этом рано говорить, ведь в дивизионе царствует Камару Усман – сильнейший боец лиги. А также много хороших бойцов в топе: от хайпового Чимаева до Ковингтона, Бернса и Леона Эдвардса.

Но Рахмонов – очень перспективный боец: ему всего 27 лет, он универсален и обладает отличной антропометрией (размах рук аж 196 см – это больше, чем у Усмана). При этом Рахмонов очень силен ментально – его хладнокровие удивляет. На стердауне с Магни он подавил соперника еще до выхода в клетку.

Чтобы попасть в UFC, Рахмонов прошел долгий путь, и это закалило его характер. Шавкат – казах, который родился в Узбекистане, но переехал с семьей на историческую родину. Он рос на улицах и много дрался, но всегда трудился и стремился к цели. Чтобы прокормить семью, Шавкат работал грузчиком на базаре и мечтал стать чемпионом:

«Я работал на базаре простым грузчиком. У нас семья простая. Когда приехали в Казахстан, не знали язык. И нам пришлось работать где придется. За любую работу брались. На базаре я провел около двух лет или трех. Параллельно ходил на тренировки. Приходил с работы, брал вещи и шел тренироваться.

Бывало и по две тренировки: бокс и боевое самбо. Такое время бывало. На вторую тренировку приходил уже убитым. Это неправильная нагрузка. Но у меня не было выхода, я хотел стать лучше. Понимания не было тогда, что нужно беречь здоровье. Было желание улучшить технику, стать лучше. Так и жил», – вспоминает Шавкат.

Сейчас Рахмонова многие сравнивают с Чимаевым – обоим бойцам нет 30, они идут без поражений в полусреднем дивизионе и уничтожают соперников. Но про Рахмонова-бойца мы знаем больше: он провел уже 16 боев, где показал себя многосторонним спортсменом. При этом мы видели Шавката и в экстремальных ситуациях: в 2018-м, к примеру, он дрался с Фаридуном Одиловым, нынешним чемпионом Eagle FC в среднем весе. Бойцы закатили сумасшедший поединок, в котором Рахмонов побывал в нокдауне, но выжил и победил техническим нокаутом.

Чимаев же пережил первую войну в карьере против Гилберта Бернса (тот отправил ударом чеченца на канвас), но до сих пор остается бойцом-загадкой. Оппозиция, которую проходил Чимаев в UFC до боя с бразильцем, была не самой сильной. Но в поединке с Бернсом Хамзат подтвердил, что он – топовый полусредневес, которому еще предстоит раскрыться в UFC.

Чимаев и Рахмонов даже заочно поссорились: Шавкат отметил, что не впечатлен навыками Хамзата и готов с ним подраться, на что чеченец написал в соцсетях: «Это кто еще за чурбан?», добавив смеющийся эмодзи. Потом Чимаев удалил комментарий, но конфликт разгорелся, а фанаты стали ждать поединок. И Рахмонов уверен, что его встреча с Чимаевым состоится:

«Время придет. Я думаю, что через один или два боя мы встретимся. Если что, то за пояс подеремся. Если Камару Усман уйдет, то это будет прекрасно, вообще четко для него и для меня. А так надо потихонечку бой раскручивать. С каждым разом будет интрига», – считает Шавкат.

Но в ближайшее время этого боя ждать не стоит. Вероятно, Чимаеву осталась одна победа до титульника. Рахмонов же пока далек от встречи с чемпионом: он более плавно идет по рейтингу, хотя и побеждает не самых слабых соперников. Магни был хорошей проверкой, которую Шавкат прошел невероятно уверенно. До боя Рахмонов был 15-м в рейтинге, а сейчас точно поднимется выше. Впереди у Шавката новые вызовы, от которых зависит его будущее в UFC – уже скоро он может ворваться не только в топ-10, но и в топ-5 дивизиона.

Фото: globallookpress.com/Diego Ribas