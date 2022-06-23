Бывшего соперника Федора Емельяненко избил фермер из Сибири. Гигант Зулу оказался не готов к Васе Пельменю

Очередной шедевр из поп-ММА.

Вечером 22 июня в промоушене «Наше дело» прошел необычный бой: легендарный гигант из Бразилии Зулузинью подрался с сибирским богатырем Василием Камоцким.

Формально Зулу – профессиональный боец ММА, но фактически – 44-летний фрик с рекордом 12-10, который прославился лишь тем, что в 2005-м проиграл Федору Емельяненко. А Камоцкий, хоть и проводил уже восьмой поединок в поп-ММА, вовсе не боец, а фермер, который стал звездой турниров по пощечинам.

Вася Пельмень прославился на турнирах по пощечинам. Сибиряк уже встречался с Зулу в «Каменных лицах» Сардарова, но не сумел нокаутировать

Василий – силач из сибирской деревни, который покоряет мир тяжелого веса поп-ММА. В этой странной индустрии тоже есть уровни: бойцы с опытом и те, кто драться не умеет, но очень хочет. Из таких парней и сформировалась ниша, где дерется Камоцкий. Он одержал 6 побед (в том числе дважды побил Корнея Тарасова) и лишь однажды подрался вничью с 220-килограммовым Денисом Вильдановым по кличке Большой Папа.

Но Камоцкий и сам большой парень, ведь весит около 150 килограммов. Изначально Василий прославился не в боях, а на турнирах по пощечинам. В марте 2019-го парень из деревни поехал на фестиваль фитнеса в Красноярск, чтобы сфотографироваться со знаменитым пауэрлифтером Кириллом Сарычевым. Там проходил чемпионат по пощечинам: 170-килограммовый на тот момент Камоцкий не хотел в нем участвовать, но уговорили друзья.

Василий выиграл, легко уложив нескольких соперников. Сарычев был поражен силой Камоцкого, дал ему прозвище Пельмень и пригласил в Москву. Тогда у Василия было несколько сотен подписчиков в соцсетях, но вскоре он стал звездой новой индустрии.

Когда Амиран Сардаров создал шоу «Каменные лица», Камоцкий стал главным его топом. Там Василия представляли простым сельским парнем, который приезжает в Москву, чтобы заработать на комбайн. С Пельменем боялись становиться в пару, ведь от его пощечин улетали в нокаут. Хотя и сам Камоцкий пару раз сокрушительно проиграл – в том числе на международном турнире в Польше.

На шоу Сардарова и произошла первая встреча Камоцкого и Зулузинью. Противостояние называли битвой гигантов, но закончилось оно странной ничьей. Ни один богатырь в тот вечер не упал, поэтому спустя годы им организовали реванш в «Нашем деле», но уже по правилам бокса в MMA-перчатках.

Зулузинью – фрик из олдскульного ММА. Он прославился тем, что проиграл нокаутом Емельяненко, но против Пельменя выстоял

Зулузинью считается бойцом, но в реальности он – толстый фрик-великан из олдскульного ММА. Бразилец дрался с ноунеймами на родине, где даже кого-то побеждал. В 2005-м с рекордом 5-0 он залетел в японский Pride FC, где, наконец, прославился – тем, что улетел в нокаут от Федора Емельяненко.

Да, Зулузинью – тот самый темнокожий гигант, которого Федор в Японии нокаутировал за 26 секунд. Этот бой регулярно мелькает в хайлайтах Последнего Императора, и его видели, вероятно, все фанаты ММА со стажем.

В Японии Зулузинью хотел стать звездой, ведь местная публика любила великанов. И Зулу соответствовал требованиям – при росте 201 см он весил 155 кг. А потом и вовсе растолстел до 185 кг. Однако карьеры в ММА не получилось: Зулу проиграл еще два боя в Pride, после чего скитался по неизвестным промоушенам.

Зулузинью – фрик, хоть и с опытом. Поэтому Вася Пельмень выходил на бой фаворитом. Кроме того, Зулу уже 44 года, а Камоцкому лишь 32. В феврале 2021-го бразилец приезжал в AMC Fight Nights, где проиграл решением Юсупу Шуаеву. Запомнился тем, что выступал в штанах, а в одном эпизоде умудрился отправил соперника на канвас.

Однако в бою с Пельменем бразилец выглядел еще слабее, хотя и дрался в коронных штанах. Бойцы бились всего 3 раунда по 2 минуты, в которых Пельмень не очень-то активничал, но все-таки владел инициативой. Зулу же явно приехал за чеком: 44-летний великан стоял в центре клетки, словно небоскреб, вяло реагируя на атаки соперника. При этом даже с такой тактикой он попадал по Пельменю, который раз за разом упирался – даже не в джеб, а просто в выставленную руку бразильца.

Пару раз за каждый раунд Василий взрывался и летел в рубку. От громкого реванша в поп-ММА ждали мяса и крови, но аккуратная тактика принесла Пельменю победу. Пусть и не самую зрелищную – в какой-то момент организаторы сделали бойцам предупреждение за пассивность. Этим был недоволен и Николай Валуев, который работал комментатором и скептически оценивал действия бойцов.

Как итог, уверенная победа Пельменя единогласным решением. Сибирский богатырь остался непобежденным в поп-ММА и показал, что умеет бить не только пощечины. А также порадовал физической готовностью, ведь для своих габаритов Василий достаточно резво взрывался и шел в рубку. Хотя над техникой еще предстоит работать – благо, в мире поп-ММА не так много фактурных тяжей для развлекательного сегмента.