Забит Магомедшарипов завершил карьеру в ММА. Он был самым ярким россиянином в UFC, но ушел на пике и остался загадкой

Мы так и не узнали, на что он способен.

Забит Магомедшарипов завершил карьеру в ММА. Этого ждали давно – не было лишь официального подтверждения. Оно появилось 16 июня, при этом от самого Забита. В соцсетях боец заявил, что больше не будет выступать:

«Ассаляму Алейкум, друзья! Знаю, многие ждали моего возвращения, не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить спортивную карьеру. Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем – все это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше.

Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого, смог порадовать вас. Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями. Так что не прощаемся, друзья! Еще раз всем спасибо за поддержку!»

Забит отметил, что останется в спорте – вероятно, станет тренером. Боец уже работает с 21-летним братом Хасаном, который успешно дерется в Bellator и идет с рекордом 7-0 в ММА. Но эра Магомедшарипова-бойца закончилась. И мы решили вспомнить, чем запомнился этот яркий спортсмен из Дагестана, который был так близок к титулу UFC.

Забит мечтал о поясе UFC, выиграл 6 боев подряд, но в августе 2020-го потерял мотивацию. Его подкосили отмены поединков и характер интроверта

Последний раз 31-летний Забит дрался в ноябре 2019-го на турнире в Москве, где решением победил Келвина Каттара. Больше мы дагестанца в октагоне не видели. Почему?

Чтобы ответить на вопрос, нужно вспомнить путь Забита в UFC. После Каттара россиянин должен был драться с Яиром Родригесом (их бой уже срывался в 2018-м), но помешал локдаун, а затем травма мексиканца. Забит взял паузу в карьере и ни с кем не дрался, хотя в какой- то момент был вторым в рейтинге.

UFC несколько раз пытался организовать бой Магомедшарипова с Родригесом. Весь 2020-й Забит ждал соперника, оставаясь без боев. В августе казалось, что бой с Яиром все-таки состоится. Но Родригес получил растяжение лодыжки и перелом, и бой отменили. 6 августа 2020-го – спустя 9 месяцев простоя после боя с Каттаром, Забит сказал:

«UFC, хватит играть в игры со мной! Дайте мне титульный бой! Как долго я должен ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеса, потом Ортегу, потом Зомби.

В течение месяца вы сменили для меня 3-4 противников, в результате вы не организовали ни одного из этих поединков и сказали мне дождаться матча-реванша Макса и Волкановски, чтобы позже я мог бороться за титул с победителем их боя. Матч-реванш давно прошел, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслуживаю борьбы за титул и могу взять этот пояс».

А 9 августа Забит обратился к фанатам – чувствовалось, что боец разочарован:

«Хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто еще ниже в рейтинге, это шаг назад. Я просил бой за пояс или бой с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем.

Предложений не последовало, так что мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию. Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал и ждал этого боя. Мы с командой делали все от нас зависящее».

С этого момента начались проблемы Забита: в окружении заговорили, что он перегорел и хочет драться только за пояс. Магомедшарипов был так заряжен на титул, так ждал боя с Родригесом, что сорванные лагеря отняли силы. И боец потерял огонь, который привел его в UFC. Больше Забит не вышел в октагон, а его карьера постепенно затухала – в следующей хронологии.

• В октябре 2020-го тренер Забита впервые рассказал о проблемах бойца с мотивацией.

«Забит – суперталантливый, было бы у него такое желание, как было раньше, был бы суперзвездой. Как Конор Макгрегор. Он феноменальный боец, просто у него не осталось того огня, который был, ему это не надо – пиар, популярность. Ему бы ферму, животных, и чтобы его никто не трогал – вот, что нужно Забиту.

Забит один из немногих бойцов, который заработал популярность не словами, а делами. Скорее всего, такого желания, как у него раньше было, не появится. Но желание драться и огонь, конечно, у него есть. Однако есть вещи, которые его останавливают», – рассказал Мансур Учакаев.

• В декабре 2020-го стало известно, что Забит отказался от боя с Корейским Зомби.

«Если бы бой с Зомби был претендентским, мы бы его вообще без проблем приняли. Просто Забиту они обещали много раз, что если Яир Родригес снимется, то они дадут ему бой за пояс. Сейчас тоже такое обещание было.

По идее, там никого не осталось – все, кроме Забита, проиграли, или недавно дрались за пояс. Брайан Ортега выиграл последний бой, но он недавно дрался за титул и проиграл», – сказал Учакаев.

• В январе 2021-го Уайт заявил, что Забит должен выступить в ближайшие 3 месяца.

«Ожидаем, что Забит выступит в ближайшие три месяца. Найдем для него соперника. Яир Родригес? Не знаю, думаю, что мы будем двигаться дальше», – сказал Уайт.

• В феврале 2021-го выяснилось, что Забит так и не принял никакой бой.

«Забиту не предлагают бой, пока здесь тишина. Сейчас он тренируется утром и вечером, просто не афиширует. Простой – это может быть и плохо, а может быть и хорошо. Вот Хабиб Нурмагомедов, например, после простоя вернулся еще сильнее», – сказал Учакаев.

• В марте 2021-го Забит заявил, что не хочет больше драться с Родригесом.

Дагестанец отметил, что Яир уже много раз слетал с боя. И признался, что у него нет мотивации и желания драться с этим соперником.

• В апреле 2021-го Забита исключили из рейтингов UFC из-за длительного простоя.

Магомедшарипов не дрался с ноября 2019-го, когда победил Келвина Каттара. Простой составил уже больше полутора лет.

• 6 мая 2021-го тренер заявил, что Забит будет драться только за пояс.

«Забит будет драться только за титул. Другие бои он не примет. Вот это я точно знаю», – сказал Учакаев, подтвердив, что его подопечный отказался от боя с Родригесом.

• 12 мая 2021-го тренер рассказал о проблемах Забита со здоровьем.

«У нас в данный момент, я говорю от лица Забита, нет никакого желания готовиться и драться. Сейчас есть определенные проблемы со здоровьем, которые надо решить. Мы сейчас займемся в первую очередь здоровьем Забита. Посмотрим, когда он уже вылечится, тогда и будет все ясно. Да, он пропустит минимум полгода.

Пятираундовый бой за пояс – это совсем другая история. Там другой подход, другой настрой, можно было бы привлечь специалистов. Все было бы совсем по-другому, все увидели бы совершенно другого Забита. Он сам уже более серьезно подошел бы к подготовке, ко всему», – рассказал Учакаев.

• 30 мая 2021-го менеджер Забита подтвердил, что бойцу требуется лечение.

«На себя брать ответственность и заявлять, что он завершит карьеру, я сейчас не буду. Да, ходят такие слухи, есть разговоры, но окончательного ответа от Забита мы еще не услышали.

На самом деле, у него есть проблемы со здоровьем. Они все еще присутствуют, он их пытается решить. Это не какая-то механическая или техническая травма, а состояние его иммунной системы, что ему мешает набирать нужную форму», – заявил Ризван Магомедов

Ожидалось, что в июне Забит должен был перенести операцию, но тогда ее отменили по неизвестным причинам. После чего боец ушел в тень, чтобы объявиться спустя год и заявить о завершении карьеры. Все эти месяцы Забита мучали одним вопросом: когда ты вернешься в UFC? Магомедшарипов намекал, что готов драться за титул. Но время шло, а Забит так и не возвращался.

Огромный простой и постоянно срывавшийся бой с Родригесом подточили психологию Забита. Возможно, Магомедшарипову была нужна лишь одна победа, чтобы подраться за пояс. Но ее не случилось. И Магомедшарипов ушел, оставшись одной из главных загадок в истории ММА.

Забит ушел, но остался звездой UFC. Его прославил бой в 2018-м: дагестанец дрался в стиле ниндзя, а американцы сравнивали его с Авраамом Линкольном

Забит одержал в UFC шесть побед подряд – солидный результат, при котором можно заикаться о титульнике. К примеру, Иржи Прохазка подрался за пояс уже в третьем поединке в UFC, а Майкл Чендлер и вовсе во втором. Но у этого есть объяснение: Прохазка был чемпионом японского промоушена Rizin, а Чендлер – Bellator. Однако и Забит не пришел из ниоткуда, ведь был чемпионом ACB (сейчас – АСА) с рекордом 11-1. Единственное поражение Забит потерпел от Игоря Егорова, мастера спорта по самбо, который победил дагестанца рычагом локтя в далеком 2013-м.

В UFC Забит прославился после боя с Кайлом Бочняком в апреле 2018-го Это была трехраундовая рубка, в которой почти не было борьбы, а Магомедшарипов показал весь арсенал ударной техники, хотя и дрался с травмой правой руки (он скрыл ее, чтобы выйти в октагон). После этого фанаты стали по-разному называть Забита: кто-то ниндзя, кто-то Брюсом Ли, а кто-то дагестанцем из Шаолиня. Последнее отчасти правда: Забит воспитывался в школе «Пять сторон света» в Дагестане, в которой восточные единоборства перемешаны с философией, из-за чего это место многие называют дагестанским Шаолинем.

Забит отличался от большинства бойцов UFC – он был скромным, вежливым и молчаливым. Дагестанец стеснялся давать интервью, ходил везде в спортивном костюме, учил английский, но боялся на нем разговаривать. Фанаты любят скромных парней, особенно, когда скромность превращается в фишку. Так произошло с Емельяненко: односложные ответы Федора и его интровертность сделали из тяжеловеса звезду. Забит прошел похожий путь: стеснительный дагестанец покорил фанатов, а американцы полюбили его не только за зрелищные бои, но и за сходство с Авраамом Линкольном.

«Он непобежденный боец UFC и выглядел фантастически против всех своих соперников. Мне так нравилось смотреть его бои – это все равно что смотреть, как дерется Авраам Линкольн», – сказал после отставки Забита легендарный рефери Джон Маккарти.

Но робкий нрав Забита исчезал, когда приближался бой. Уже на стердауне дагестанец превращался в зверя и испепелял соперника взглядом. А в бою Забит рубился до последнего, и от скромности не оставалось следа. Магомедшарипов был настоящим воином, который не любил трэшток и был добр к окружающим, но в клетке превращался в гладиатора.

Был ли Магомедшарипов феноменом? Да, это поразительно обученный боец, который глубоко познал совершенно разные дисциплины. Забит был хорош в борьбе и удивлял фанатов редкими сабмишенами. В то же время его ударная техника была великолепна: у него хороший тайминг, антропометрия и мастерские удары ногами. При желании Забит мог залежать соперника, превращаясь в одеяло. А мог устроить искрометную рубку, в которой отталкивался от сетки, чтобы выбросить сумасшедший удар ногой по опешившему сопернику.

Долгое время в UFC не было ни одного россиянина – Хабиб стал первым бойцом из страны, который одержал победу в промоушене за 10 лет. Это случилось в 2012-м, когда Нурмагомедов победил Камала Шалоруса. И стал тем, кто пробил путь в UFC многим бойцам – в том числе из Дагестана, которые стали очень востребованы в UFC. В том числе Забиту, которого Хабиб всегда поддерживал и считал будущим чемпионом.

Нурмагомедов был большим чемпионом. Но самым ярким российским бойцом в истории UFC стал Магомедшарипов. Он одержал в лиге всего шесть побед, но стал мировой звездой. Шутка ли – самым статусным соперником Забита в карьере стал Келвин Каттар. Да, боец, который дерется в мейн-ивентах, но не звезда лиги. Однако Забит ей стал – всего за два года. При этом едва ли реализовал свой потенциал даже наполовину.

В первых поединках в UFC Магомедшарипов не показывал весь свой арсенал. Он буднично победил удушающими Майка Сантьяго и Шеймона Мораеса – средних бойцов, которые впоследствии были уволены из UFC. И лишь бой в карде UFC 223, где Хабиб стал чемпионом, Забит превратил в спектакль. 7 апреля 2018-го Нурмагомедов одолел Эла Яквинту, а Магомедшарипов устроил ту самую войну с Кайлом Бочняком. Поединок дошел до решения, но его признали схваткой вечера, а бойцы получили бонусы.

После этого боя Забит стал знаменитым и развил успех: в сентября 2018-го победил Брэндона Дэвиса рычагом колена (это признают сабмишеном года), в марте 2019-го победил решением Джереми Стивенса, а в ноябре – Келвина Каттара. Бочняк же хайпом не воспользовался, проиграв после Магомедшарипова еще дважды, и был уволен из UFC.

Как раз после победы над Каттаром Забит должен был ворваться в элиту полулегкого веса: Волкановски, Холлоуэй, Ортега, Родригес, Корейский Зомби – это была лига больших парней. Забит пробился в топ-5, и ему предстоял самый важный бой в карьере. Но этот бой так никогда не состоялся.

Считать ли это трагедией? Вряд ли, ведь Забит сам пришел к такому решению. Его менталитет всегда с трудом вписывался в правила игры. UFC – это не только спорт, но и шоу. Такому религиозному интроверту, как Забит, трудно стать своим в таком мире. Вне клетки Магомедшарипов похож на человека, который избегает насилия. Он хотел драться – ради себя и своей семьи. Но когда у Забита появилась возможность зарабатывать иначе, он пошел в бизнес и охладел к кровавому спорту.

Забит мог стать чемпионом UFC, если бы прогрессировал. Он был универсалом, но с низкой выносливостью – это приговор в бою с топами-полулегковесами

Можно ли сказать, что Россия потеряла чемпиона? Нет, для этого мало оснований. В полулегком весе есть доминирующий чемпион, Алекс Волкановски, который уже дважды, не без споров, но одолел Макса Холлоуэя – еще одного топового бойца. Прибавьте сюда Брайана Ортегу и Яира Родригеса – нет уверенности, что всех этих бойцов Забит бы сумел победить.

Ведь по мере того, как Забит поднимался в рейтинге, становилась все очевиднее проблема – у бойца очень низкая выносливость. Это было не так заметно в первых боях со слабой оппозицией, но проявилось в поединках со Стивенсом и Каттаром. В этих боях на судейских карточках Магомедшарипов проиграл третьи раунды, хотя доминировал в первых. Уже во втором раунде боя со Стивенсом Забит тяжело дышал и смотрел на часы, что вызывало беспокойство.

И хотя тренер Забита утверждает, что слабая выносливость его бойца – миф, уже в третьем раунде Магомедшарипов отдавал большие поединки. В этом виноват не только энергозатратный стиль Забита, но и его физическая готовность. Ведь бои со Стивенсом или Каттаром не были 15-минутными рубками без передышек, но Магомедшарипов все равно сильно уставал.

Поэтому большой вопрос, как бы Забит справился с пятираундовым чемпионским боем – именно на такой дистанции настаивал Уайт, когда организовывал схватку Магомедшарипова с Родригесом. Ведь боссу тоже было интересно посмотреть, как кардио Забита выдержит 25 минут боя.

Ответа на этот вопрос нет, но с учетом появившейся позже информации о проблемах Забита с иммунитетом, возможно, это и была пиковая выносливость дагестанца. А при таких данных Магомедшарипов вряд ли стал бы чемпионом, ведь остальные бойцы в топе – настоящие кардиомашины. А Волкановски, самый недооцененный чемпион UFC, почти не имеет слабых мест и идет в UFC с рекордом 11-0.

Забит ушел из ММА и вряд ли вернется. Интроверт из дагестанского Шаолиня покорил фанатов, показал яркий стиль и исчез, не сказав последнего слова. Но это, вероятно, принесло ему спокойствие. Боец, который дрался на потеху публики в кровавых боях, сейчас тянется к одиночеству и природе. Он мог стать чемпионом UFC, ведь по навыкам был феноменален. Но просто не захотел этого делать – и мы должны принять его выбор.

«Забит сейчас – успешный бизнесмен, у него все хорошо в жизни. У него нет такой проблемы, что нечем заниматься. Я думаю, что Забит не жалеет о своем решении. Он, наверное, уже не смотрит бои, но знаете, как бывает – когда смотришь, как другие дерутся, то хочется вернуться. Но это у всех бывает. А так – он давно решил оставить это дело, мы просто официально об этом не объявляли», – сказал тренер Магомедшарипова.

Фото: Gettyimages.ru/Ed Mulholland / Stringer, Isaac Brekken / Stringer, Ronald Martinez, Hu Chengwei / Stringer; РИА Новости/Владимир Астапкович; instagram.com/zabit_magomedsharipov