«Навыков у меня хватит на любого соперника». Волков – о победе над Розенстрайком, нежелании драться с русскими и реваншах в UFC

Интервью после боя.

Александр Волков добыл первый финиш с февраля 2021-го: лучший российский тяжеловес UFC за полраунда отправил в нокаут Жаирзиньо Розенстрайка. Так Драго прочнее укрепился в топе рейтинга, закрыв поражение в прошлом поединке. Сразу после боя Алексей Сафонов пообщался с Волковым, который в эксклюзивном интервью для Sports.ru рассказал о задачах на поединок, трансформациях с весом и балансе силы и скорости, а также нежелании драться с бойцами из России.

А еще заявил, что его навыков хватит на любого потенциального соперника.

«Мне было нужно, чтобы Розенстрайк оказался спиной к сетке после своей атаки. После этого и доработал»

– Как сам оцениваешь те пару минут поединка, что он продлился?

– Все хорошо, как планировали бой, так он и прошел.

– Розенстрайк тебе удобен? Как по мне, Жаирзиньо, Деррик Льюис, Уолт Харрис – одноплановые бойцы, которые стилистически тебе подходят.

– Можно сказать и так. Мне в принципе удобны все ударники. Мы достаточно хорошо разобрали Розенстрайка перед боем. Его манера поединка: работа вторым номером и взрыв в нужный момент. Чтобы этого избежать, нужно его постоянно поджимать, забирать инициативу и не давать ему идти вперед, при этом избегая рубки. В этом и был план. Я с самого начала забрал центр, дергал и разбивал ногами, ждал взрыва, который он в итоге сделал, сконтрил и перешел в атаку. Мне нужно было, чтобы он оказался спиной к сетке после своей атаки. После этого и доработал.

– Ощущение, что такой агрессивный геймплан может работать с большинством соперников. И если ты так будешь работать всегда, то к тебе сложнее приспособиться.

– Возможно. Я в такой же манере работал и с Харрисом, и с Оверимом. Если все складывается хорошо, то у меня получается так работать. Но многое зависит от соперника. С Ганом очень тяжело удерживать инициативу, он сразу это чувствует и разрывает дистанцию. А с оппонентами, которые рассчитывают на 1-2-3 удара, на рубку, с ними это сделать проще.

– В чем заключалась помощь Олега Тактарова?

– Помог во время разминки, посекундировал, побыл угловым. Это была больше помощь морально-психологического характера.

– Ты быстро вернулся после поражения от Аспинэлла, всего через 2,5 месяца. Какие были риски с таким темпом?

– Были риски только проиграть или выиграть – они всегда одинаковы. Соперник был подходящий и удобный для возвращения, и в целом я понимал, что если не приму этот бой, то неизвестно, когда подерусь в следующий раз. Розенстрайку дали бы другого оппонента, остальные тяжеловесы из топа заняты, так что подумал и согласился на поединок. Провели хороший лагерь в Кисловодске, в Лос-Анджелесе. И все получилось.

«Вопрос не в том, кого хочу я, а в том, кого хочет UFC. Я-то, конечно, хочу подраться с чемпионом за пояс»

– Твоя трансформация с весом: сначала говорили, что надо набирать и быть мощнее, потом – скидывать ради скорости. Каждый раз твой вес колеблется: ты ищешь баланс?

– Не то что ищу баланс, но так получается. После Гана я сделал небольшой перерыв и набрал немного лишнего веса: не мышечной массы, а жира. Сел на диету, перестал есть сладкое, лишнее ушло, а физическая сила осталась. Сейчас 116-117 кг держатся, я себя чувствую комфортно, ребята в команде тоже говорят, что мне лучше с таким весом. Где-то мне комфортнее 120 кг: если бороться, то когда я потяжелее, то чувствую себя лучше. Здесь вопрос в адаптации набранных мышц к стилистике работы. Это не быстрый процесс, тем более в моем случае, потому что мне набирать вес и силу тяжело, а потом адаптировать. Я боец, который всегда в первую очередь отталкивается от выносливости, чем от силы. Но в тяжелом весе UFC cила необходима.

– То есть под физически сильного борца ты будешь набирать, а под ударников – сбрасывать вес?

– Сложно сказать, но это зависит от соперников. Если просто объяснять, то, возможно, да. Но иногда и с борцами надо хорошо подвигаться. Честно, сейчас я ощущаю себя и сильным, и быстрым, и ловким, и смелым, и умелым. Потому что я вышел на пик формы. В целом у меня нет такого, что я специально набираю вес. Порой он набирается сам, когда много силовой работы с железом, борьбы.

– Твой следующий приоритет: новый соперник и новое имя или реванш с кем-то из тех, кому уже проигрывал?

– Мой приоритет – немного отдохнуть, недельки 2. Про оппонентов сказать сложно, все, кто выше меня в рейтинге – заняты. Подраться с кем-то из тех, кто ниже – возможно, если я буду необходим UFC в каком-то турнире. По большому счету, мне без разницы. У меня нормальное положение, в тяжелом весе ребята часто выигрывают и проигрывают, просто в моей ситуации мне бы хотелось показывать те бои, в которых хочет меня видеть UFC. Если промоушен мне предложит соперника, вряд ли я от него откажусь. Насколько вижу, UFC во мне заинтересован, поэтому и соперников будет предлагать интересных. Вряд ли меня будут ставить под кого-то, чтобы ему сделать рекорд. Не хочу говорить свысока, но навыков у меня хватит на любого оппонента. Поэтому вопрос не в том, кого хочу видеть я, а кого хочет UFC. Я-то, конечно, хочу подраться с чемпионом за пояс.

– А желание взять реванш у тех, кому проигрывал?

– Стараюсь не оглядываться в прошлое. Реванши мне не очень интересны. Понимаю, как можно было бы провести бои, которые провел неудачно, была проведена большая работа над ошибками. Но мне не хочется на этом останавливаться: драться с одними соперниками по второму кругу – это топтание на месте. Хочется больше разных имен, поэтому если есть такой вариант, то я всегда за, если предложат реванш – тоже неплохо, почему нет.

– UFC в последнее время часто сводит бойцов из России. Допустим, предлагают Сергея Павловича. Твоя реакция?

– Мы с ним вряд ли будем драться. Они скорее могут предложить Спивака, например. Но и с ним я драться не хотел бы. Я вряд ли нахожусь в ситуации, когда UFC мне скажет, что уволят меня, если с таким-то соперником не встречусь. Вот если такого не будет, то я откажусь.

– Это из-за личных отношений с Павловичем и Спиваком или из-за нежелания драться против русских?

– Просто не хочу, чтобы кто-то из них меня победил. Хочу оставаться самым топовым тяжем UFC из России, не хочу, чтобы кто-то у меня выиграл и перепрыгнул через меня. Пусть ищут другие пути!

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger / Contributor; East News/Per Haljestam-USA TODAY Sports/Sipa USA; globallookpress.com/Marti IMAGO/Andy Rowland