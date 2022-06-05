Боксера из Австралии травили в школе за лишний вес. Камбосос пошел к Цзю, стал чемпионом, а перед первой защитой – отказался от секса

И все равно проиграл.

В ночь на 5 июня в Мельбурне состоялся громкий боксерский поединок: чемпион-легковес из Австралии Джордж Камбосос поставил на кон все свои пояса (WBA, WBO, IBF), чтобы одолеть непобежденного Дэвина Хэйни из США и стать абсолютным чемпионом. В предыдущем бою Камбосос сенсационно победил Теофимо Лопеса – того самого боксера, который одолел Василия Ломаченко. После поражения украинца его пояса и начали мигрировать – сперва к Лопесу, а после этого к Камбососу.

Ломаченко не смог подраться с Камбососом, поэтому против него вышел Хэйни. Боксеру всего 23, но на момент боя он уже одержал 27 побед и владел поясом WBC. Американец – боксер с идеальной карьерой, который еще не встречался с большими звездами. Перед боем Камбосос и Хэйни устроили трэшток, а австралиец назвал соперника крысой – за то, что Дэвин помогал ему подготовиться к Лопесу и сливал информацию про соотечественника.

Но бой получился не самым ярким: Камбосос был настроен на рубку, но Хэйни тактически перестрелял австралийца и выиграл решением. Молодой талант стал абсолютным чемпионом мира и мишенью не только для Ломаченко, но и для других топов – в том числе Джервонты Дэвиса.

А Камбосос потерпел большую неудачу: он не с первого раза сделал вес и в ринге уступил более молодому оппоненту. Проблемы с весом вряд ли на это повлияли, хотя это – болезненная тема для Камбососа. Ведь в детстве боксер был толстяком и пережил травлю, о которой помнит до сих пор. И именно она мотивировала его стать боксером.

В школе Камбосос был толстяком и страдал от буллинга. Греческая родня кормила Джорджа и считала худым – от безысходности парня спас бокс и зал Кости Цзю

Когда-то Камбосос был толстым ребенком: над ним издевались сверстники, а поход в школу был пыткой. Спустя годы Джордж стал чемпионом мира по боксу и воспитывает трех детей с женой-красавицей. Сейчас австралиец дерется в легком весе до 61 кг и хвастается рельефными кубиками. Но когда Джордж учился в младшей школе, то весил столько же – и был очень толстым.

Камбосос повзрослел, но часто вспоминает, как сверстники издевались над ним. Даже после короткой пробежки или подъема по лестнице Джордж тяжело дышал и вытирал пот со лба, чем вызывал насмешки. Джордж пережил буллинг, но считает, что и сейчас, где-то глубоко внутри, в нем все еще сидит тот затравленный толстый ребенок. Он сидит там, где сидел и раньше, на краю скамейки, со слезами смотря на играющих детей, и думая о том, почему они не выбрали его к себе в команду.

Камбосос признается, что хотел бы подойти к этому мальчику сейчас. Вернуться в прошлое и обнять его, дать понять, что все будет хорошо. Что однажды он станет звездой бокса и будет драться в том же весе, который был у него тогда. Он хотел бы сказать этому ребенку, что в будущем у него будут деньги и прекрасная семья.

«Каждый день, когда я шел в школу, то попадал в ад. Я всегда чувствовал себя затравленным. Мне было 10 лет, а меня постоянно обзывали, называли толстяком. Когда дети играли, они никогда не брали меня в команду. Или выбирали последним, но чаще вообще не выбирали.

Ты каждый день слышишь: «Ты толстый», «Ты медленный», «У тебя лишний вес», и это больно. Оскорбления и то, что со мной не играли, стало ключевым фактором, который повлиял на меня. Я ненавидел это. Я не хотел ходить в школу. Мои родители хотели защитить меня, но я просто должен был пройти через это», – считает Джордж.

В раннем детстве Камбосос не был толстым – он занимался спортом, неплохо играл в регби и футбол. Но ближе к подростковому возрасту Джордж стал стремительно набирать вес. Камбосос считает, что всему виной – его греческие корни. Ведь бабушка и дедушка Джорджа были греками и сильно заботились о нем. А любовь проявляли в том, что откармливали внука. Камбосос без конца объедался бараниной, хлебом и выпечкой, а родные его в этом поддерживали.

Они говорили Джорджу: «Ты очень худой, тебе надо больше есть». И Камбосос ел, да так много, что не заметил, как располнел. Мальчик, который носился по полю с мячом для регби, превратился в толстяка – с румяными щеками и двойным подбородком. И хотя Камбосос стал изгоем в школе, одна черта отличала его от сверстников:

«Я никогда не пытался обмануть себя. Когда я играл в футбол, тренер говорил нам бегать круги, и я финишировал последним. Но я был уверен, что обязательно финиширую. Я мог прийти последним, но если мне нужно было пробежать 10 километров, я бежал 10 километров. В 9-10 лет я весил 61 кг, и сегодня я дерусь в том же весе, что совершенно безумно. То, что произошло тогда, дало мне мотивацию. И она не покидает меня до сих пор.

Поэтому, когда бойцы говорят мне плохие слова перед боями, меня это не беспокоит. В детстве я слышал гораздо худшее – слова, которые я не мог забыть. Мои бабушка и дедушка переехали из Греции в Австралию и создали что-то из ничего. И часть моего драйва и силы воли тоже от них».

Камбосос пришел в бокс в 12 лет: его отец Джим увидел, что у мальчика проблемы, и отвел его в Академию бокса Кости Цзю в Сиднее. К тому времени Джордж подрос и стал весить еще больше – один только подъем по крутой лестнице в зал стал для него испытанием. Но внутри – мальчика ждало чудо.

«В тот день что-то во мне изменилось, я этого никогда не забуду. Это был настоящий олдскульный зал. Мой отец привел меня и ушел, сказав: «Ты должен справиться с этим сам. Я ухожу». А я влюбился в бокс в тот же день», – вспоминает Джордж.

Через десять месяцев Камбосос сбросил 25 килограммов. Одежда, которую он носил много лет назад, снова стала ему впору. У Джорджа появился пресс, он вернулся в регби и футбол, а в школе первым прибегал на всех стартах.

«Дети, которые смеялись надо мной, вдруг оставили меня в покое. Они узнали, что я умею драться, и издевательства прекратились. Но шрамы не исчезают. Я мог сломаться, и тот толстый ребенок все еще внутри меня. У тебя есть выбор, и ты идешь своим путем. Я использовал гнев, чтобы воспитать в себе силу воли», – признается Джордж.

Когда Камбосос стал известным боксером, то создал платформу, которая помогает детям, ставшим жертвами буллинга. Он считает, что травлю можно превратить в мотивацию – и переломить ситуацию в свою пользу.

Перед боем с Хэйни Камбосос не занимался сексом с женой. Но воздержание не помогло: Джордж с трудом сделал вес, а после поражения потерял пояса

Перед первой защитой Камбосос был максимально сконцентрирован. И даже заявил, что отказался от секса с женой во время тренировочного лагеря, чтобы лучше подготовиться к Хэйни. Ведь в этом бою он мог стать седьмым неоспоримым чемпионом мира во всех весовых категориях. И собрал бы все титулы в легком весе, добавив пояс Хэйни по версии WBC к имеющимся у него поясам WBO, WBA и IBF.

Отказ от секса – известный прием, к которому прибегают боксеры перед важными боями. Некоторые верят, что воздержание повышает мужскую энергию и силу, а также пробуждает голод, который мотивирует побеждать. Известен пример Майка Тайсона, который не занимался сексом в течение пяти лет, чтобы стать чемпионом мира. А впоследствии стал сексоголиком и отрицательно отзывался о своем марафоне.

Но Камбосос считал, что воздержание даст ему преимущество над Хэйни:

«Это жертва, которую мы приносим. Это даже не полпроцента преимущества, это 0,1 процента. Это то, что поможет вам преодолеть себя в бою. В этом вся разница, я не остановлюсь в 10 раунде и не буду отбиваться. Этого недостаточно. Я выиграю 11 и 12 раунды или останусь лежать и скажу: «Знаете, я сделал сегодня достаточно, я заслужил уважение, просто я не смог этого сделать». Поэтому я остаюсь таким сосредоточенным на том, что я делаю лучше всего. Это те самые 0,1 процента».

Несмотря на дикую концентрацию, Камбосос оступился уже до боя – не с первой попытки сделав вес. Джордж превысил лимит легкого дивизиона на 160 граммов. Чемпиону дали два часа, после чего он уложился в лимит. Боксер заверял, что отлично готов, и австралийским фанатам не о чем беспокоиться.

«Бросьте, это ничего не значит. Подождите до завтра. На арене будет больше 50 тысяч зрителей. Мы готовы. Вес никогда не был проблемой. Я всю неделю пью воду и ем, так что сегодня нам пришлось немного повеселиться, поиграть в игры. Искусство войны, детка. Обман», – заявил Джордж.

Но в бою Камбосос все-таки огорчил соотечественников, проиграв Хэйни. Оба боксера неспешно начали поединок и не забирали инициативу: Камбосос пытался вытянуть Хэйни на себя, а американец контролировал дистанцию джебом, хорошо двигался и уходил в клинч.

По ходу боя преимущество Хэйни росло, а Камбосос не мог нащупать дистанцию – размашисто бил и бросался на соперника. Поединок становился более односторонним, а Хэйни продолжал разбивать соперника джебом и мучать в клинчах, где Джордж начинал фолить. Австралиец был агрессивнее и хотел навязать сопернику драку, но Хэйни не поддался и показал скучный, но тактически грамотный бой.

Американец стал абсолютным чемпионом, но не получил признания фанатов. Они ждут от непобежденного Хэйни боев со звездами – Райаном Гарсией или Джервонтой Дэвисом. Последний и вовсе проехался по Хэйни, назвав его «почтовым» чемпионом.

«Если он одержит победу над Камбососом, то я хотел бы подраться с ним в следующем бою. Он почтовый чемпион. Дэвин Хэйни дерется только потому, что кто-то прислал ему титул по электронной почте. Раз уж ты говоришь обо мне, так давай подеремся. Побей Камбососа, и тогда ты будешь следующим в моем списке», – сказал Джервонта.

Как итог, к Хэйни выстроилась уже целая очередь. Во-первых, вернуть свои пояса и наследие мечтает Ломаченко, который после поражения Лопесу одержал две победы подряд. Во-вторых, в контракте Хэйни, как сообщается, есть обязательный пункт о реванше с Камбососом, который ни американец, ни фанаты видеть не хотят. В-третьих, вызов Джервонты – хоть и не подкреплен бумагами, но показывает интерес со стороны еще одного непобежденного таланта.

С кем же подерется с Хэйни – покажет время. Мы можем лишь надеяться, что это не будет реванш с Камбососом, ведь вряд ли кто-то хочет смотреть еще 12 раундов с теми же участниками. Тем более, когда на горизонте появились другие громкие имена.

Фото: Gettyimages.ru/ Quinn Rooney, Mark Metcalfe / Stringer , Darrian Traynor / Stringer ; instagram.com/ageorgekambososjrnzh ; instagram.com/becpereira