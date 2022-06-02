Русский боец UFC мог сыграть в продолжении «Рокки». В Волкове видели сына Ивана Драго – он даже проходил кастинг

Похож на персонажа Лундгрена?

Александр Волков – российский тяжеловес UFC, который в ночь на воскресенье подерется с нокаутером Жаирзиньо Розенструйком. Волков – фаворит и попытается отыграться за сокрушительное поражение Тому Аспиналлу. Последнее время россиянин чередует победы и поражения, поэтому не имеет права на ошибку.

В UFC Волков стабильно идет в топ-10 рейтинга (сейчас скатился на 7-е место), но не выделяется харизмой или едким трэштоком. Зато выступает под ярким прозвищем – «Драго», которое получил в честь героя фильма «Рокки 4» Ивана Драго.

Советский боксер, убивший в ринге Аполло Крида, но проигравший Рокки, был набором штампов времен холодной войны. Врага из коммунистической России сыграл Дольф Лундгрен, который по типажу очень напоминает Волкова. Этим сходством и объясняется выбор прозвища, которое закрепилось за Александром.

«До UFC я был чемпионом Bellator. Я выиграл там пояс. Это была моя первая поездка в Америку. Когда мы приехали туда, мои менеджеры сказали, что русские имена очень сложные, и предложили придумать что-нибудь другое. Они начинали перечислять, и там были очень забавные варианты. Например, «Школьник». Потом предложили «Драго». Я прикинул и подумал, что это вполне подходит», – вспоминает Волков.

Волков похож на Драго – оба бойца блондины под два метра. Однако Иван более мускулистый, а Александр худощавый. При этом с Лундгреном у Волкова больше общего, чем с Драго. Волков не так хорош в боксе, а вот в карате – мастер. Стиль Александра в ММА специфичен, ведь он часто использует удары ногами (россиянин обучался асихара-карате). Лундгрен тоже дрался в юности, но в киокусинкай. Это – контактный вид карате, где вырубают по-настоящему. А мощные нокауты молодого шведа остались на видео и впечатляют.

В 2018-м на экраны вышел фильм «Крид 2» – очередная часть франшизы «Рокки», но с другим названием. В этой серии Рокки Бальбоа и его ученик Адонис Крид (сын Аполло Крида) сражались против нового злодея – сына Ивана Драго. И одним из кандидатов на роль был Александр Волков.

«Мне прислали текст, который нужно было прочитать и записать себя на видео. Нам не сказали, для какого именно фильма это нужно. Предложение скинул мой менеджер Иван. Просто было пожелание, чтобы я это сделал, чтобы в будущем была возможность получить значимую роль. Судя по всему, я этот кастинг не прошел.

Потом посмотрел «Крид 2». Мне кажется, я бы лучше подошел на эту роль, чем актер, сыгравший сына Драго. Он совсем не похож на Драго. Но там еще такой момент: актер, который играл сына Крида, невысокий, между нами слишком большая разница в росте – думаю, это сказалось», – считает Волков.

Роль Виктора Драго исполнил немецкий боксер румынского происхождения Флориан Мунтяну. Он фактурный, но далеко не такой харизматичный, как его киношный отец. Вероятно, создатели умышленно отказались от внешнего сходства с Иваном Драго и выбрали другой типаж, поэтому и отказались от услуг Волкова. Или боец просто показал плохую актерскую игру – мы это уже вряд ли узнаем.

Но тренер Волкова Тарас Кияшко считает, что у бойца еще будет шанс блеснуть на экранах:

«У Саши давно был опыт участия в съемках сериала, где он сыграл бойца. Когда снимали продолжение «Рокки» – «Крид 2», он по предложению от Голливуда проходил пробы на роль сына Ивана Драго. Совсем недавно он мог попасть и в сериал «Реальные пацаны», где Магомед Исмаилов дрался с главным героем. Думаю, рано или поздно его дебют в большом кино состоится. Саша – колоритный и симпатичный парень, камера его любит».

Фото: MGM Studios; East News/Per Haljestam-USA TODAY Sports/Sipa USA; instagram.com/volkov_alex