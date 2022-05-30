Мадонна пришла на вечер бокса с 16-летним приемным сыном. И он (не она!) поразил всех нарядом: красное платье с разрезом!

Повторил образ мамы из 90-х.

В минувшие выходные в Бруклине гремела вечеринка бокса, где в главном бою чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис защищал титул против Роландо Ромеро.

И неожиданно на стадион приехала Мадонна – вместе с 16-летним приемным сыном Дэвидом Банда. Образ певицы в куртке Balenciaga и розовых очках бросался в глаза, но на фоне наряда Дэвида все-таки проиграл.

Банда пришел на бокс в красном платье Gucci из новой коллекции, которая была сделана в коллаборации с adidas.

Кстати, Дэвид повторил образ Мадонны из 1993-го, когда она пришла на премьеру романтической комедии «Неспящие в Сиэтле». На ней было платье марки Label – и тоже с коллаборации adidas. Бренд был первым, начавшим делать совместные коллекции со спортивными фирмами.

Певица и Банда заняли лучшие места ринг-сайда и привлекали чуть ли не больше внимания, чем сам вечер бокса.

Но на главный бой даже Мадонна отвлеклась от селфи, переключившись на высококлассный поединок Джервонты и Ромеро.

А закончился бой ярким нокаутом в 6-м раунде: Дэвис поймал соперника встречным ударом и успешно защитил титул WBA.

Фото: instagram.com/madonna