Тяжеловес UFC играет в футбол: Ган весит на 15 кг больше Дзюбы, но бегает даже быстрее. Только посмотрите на этот проход!

Не затерялся бы в РПЛ?

Сирил Ган – тяжеловес-феномен UFC: при росте 195 см и весе 112 кг француз обладает очень высокой скоростью. Ган проехался по тяжелому дивизиону и оступился лишь в январском титульнике, где Фрэнсис Нганну одолел его грубой физической силой.

Но это не отменяет того, что Ган – удивительный боец. Многие отмечают, что он двигается как средневес, и это правда. Сирил с детства был талантливым атлетом, но не мог найти свой спорт. Сперва он играл в футбол, после перешел в баскетбол и только в 23 узнал тайский бокс.

Ган стал топом UFC, но его страстью так и остался футбол. Сирил играет в благотворительных матчах, где устраивает силовые проходы и расталкивает соперников. И мы задались вопросом: а не может ли Ган и сейчас стать футболистом? И даже сравнили его с Артемом Дзюбой – футболистом, который считался главным «великаном» РПЛ последних лет.

До ММА Ган играл в футбол: его считали одаренным и вызывали в сборную региона. Уже в 7 лет он носил 42-й размер и поражал габаритами

В UFC у Гана прозвище «Хороший Парень» – оно дано в честь музыкальной группы, но отражает личные качества француза. Он улыбчивый, дружелюбный и скромный – совсем не похожий на типичного бойца. Таким Сирил был и в детстве, когда играл в футбол.

«Он приносил радость в раздевалку. Домосед, всегда в хорошем настроении. Действительно хороший парень. На поле он был спокойным, тихим, никогда не ругался с соперниками. Но при этом никто не смел на него нападать, ведь он был минимум на голову выше остальных», – вспоминает одноклубник Гана.

Ган играл в футбол 10 лет и подавал надежды – уже в детстве выделяясь габаритами. «Когда он пришел в раздевалку в 7 лет, то носил 42-й размер, в то время как остальные – 34-й. Это было впечатляюще», – вспоминает детский тренер Сирила Бруно Барбари.

В детстве Ган играл форварда, и у него неплохо получалось. Он был высоким и хорошо действовал головой, хотя и не обладал искусным дриблингом. Позже Сирила перевели в центр обороны, но он все равно бегал на угловые и забивал.

«Технически он был неплох. Я помню несколько голов, которые он забил. Но затем он перешел в центр защиты, где пользовался своими габаритами. Он не был большим дриблером, но был очень силен в видении игры и пасе.

При угловых я заставлял Сирила подключаться, и он забивал головой. На угловых тактика была довольно простой. В результате он прославился на весь регион и даже был вызван в сборную Вандеи. Это было мечтой для любого местного паренька», – рассказывает Барбари.

Сам Ган с теплотой вспоминает о футбольном прошлом. Он сожалеет, что не реализовал себя. В ту пору он был незрелым и не задумывался о будущем:

«Я был очень перспективным. К сожалению, я не был достаточно жестким. Я еще не знал, чего хочу. Мои родители никогда не заставляли меня что-то делать. Не так давно я сказал им: «Сегодня мы бы уже были миллионерами». Потому что у меня действительно было светлое будущее.

Я быстро учусь, я одаренный атлет. У меня всегда были способности к спорту, я был лучшим в этом. Когда в регионе проводились соревнования, я был всеобщим любимцем. Но я никогда не доходил до предела. Я не понимал, что могу сделать это своей работой. Я был недостаточно зрелым. К сожалению, из-за отсутствия желания я не прошел этот путь. И родители позволили мне бросить футбол».

Тренер вспоминает, что Сирила нужно было раззадорить, чтобы он завелся и начал играть. Парень был очередным спящим гигантом, который мог все, когда хотел.

«Он был очень спокойным человеком. Мне приходилось расталкивать его и даже кричать, говоря: «У тебя огромные способности, покажи их!» Когда он хотел, то играл очень сильно. А когда не хотел, то был обычным игроком. Но в трудных ситуациях он мог проявить характер и быть по-хорошему агрессивным», – вспоминает Барбари.

Ган по-прежнему любит футбол: болеет за «ПСЖ», играет в FIFA с игроками (в том числе с Мбаппе) и устраивает мясорубки в благотворительных матчах

Сейчас Ган – один из топов UFC, но по-прежнему любит футбол. Сирил близко дружит с игроком «ПСЖ» Ашрафом Хакими и часто играет с ним в FIFA. Во время одного из таких матчей, который транслировался онлайн, к Хакими присоединился Килиан Мбаппе. Звездный француз сыграл против Гана, чем привел бойца в детский восторг.

В сентябре Ган посетил матч «ПСЖ» против «Клермона», который парижане выиграли 4:0. А в еврокубках переживал за «ПСЖ» в матче с «Реалом».

Когда Сирил стал звездой UFC, его стали приглашать на благотворительные футбольные матчи. В октябре он сыграл за сборную UNICEF вместе с Дидье Дрогба. А недавно снова вышел на поле, где выдал такой слалом в центре поля:

Проход впечатляет, особенно – его скорость и мощь. В футболе, когда человек похожей комплекции врывается со своей половины в свободные зоны, то обычно он – центральный защитник или опорный хавбек. В РПЛ так играет защитник «Спартака» Самуэль Жиго, который периодически убегает в прорывы со своей половины. В такие моменты француз выглядит грузным и неуклюжим, силой продавливая редуты соперника.

При этом вес Жиго – всего 83 кг, но этого уже достаточно, чтобы на поле он выглядел тяжелым. То же касается других игроков – например, экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен кажется габаритным, хотя весит всего 84 кг. А форвард Артем Дзюба считается в футболе великаном, ведь весит 97 кг при росте 196 см.

А теперь вспомните, что Ган весит 112 кг при росте 195 см. Он тяжелее Дзюбы на 15 кг, но какую грацию показывает на поле! При том, что игроки почти одногодки – Гану 32, а Дзюбе – 33. Учитывая, что Ган так ностальгирует по футболу, а Артем может уйти из «Зенита» – не повод ли это для необычного эксперимента?

В футболе уже играет 112-килограммовый бодибилдер. Сирил обойдется «Зениту» дешевле Дзюбы, но принесет больше пользы на позиции «столба»

Дисклеймер : дальнейший текст предназначен тем, кто в перерывах между турнирами UFC заглядывает на матчи РПЛ. А так же, кто, как и мы, любит фантазировать – и представлять немыслимые вещи

Главный российский бомбардир последних лет Артем Дзюба – атлет на фоне других футболистов. Он сам признается, что любит «потолкаться», а его силовая манера игры позволяет забивать головой, даже не прыгая.

Но Дзюба никогда не был скоростным футболистом. И если Леонид Федун, заклеймивший Артема в «Спартаке» за дефицит рывков, в итоге прогадал, то вот Сергей Семак в «Зените» долго пользовался талантом Дзюбы, но сейчас выстраивает тот футбол, в который 33-летнему игроку все сложнее встроиться. Артем потерял место в основе и летом может уйти из клуба.

«Зениту» лучше подходят мобильные новички – Иван Сергеев и Юри Алберто. Но в критических ситуациях Семак по-прежнему использует план Б – и отправляет в штрафную соперника габаритного игрока, который борется за навесы. Эту роль годами исполнял Дзюба, а с недавних пор его все чаще подменяет полузащитник Ерохин. Это показывает, что у данной позиции ограниченный функционал, а сыграть «столба» может и непрофильный форвард.

Дзюба – игрок-лидер, который не любит сидеть на скамейке и получает большую зарплату – около 3 млн евро в год. Стоит ли держать такого игрока, если он нужен лишь для плана Б? Вряд ли. А значит – нужен более бюджетный претендент на позицию. Игрок, который готов сидеть на скамейке, а в нужный момент выходить и уничтожать оборону соперника. Игрок, который будет выигрывать верховые мячи в штрафной и наводить страх на защитников. Кто бы это мог быть?

В РПЛ таких игроков почти нет – выделяется только Александр Соболев из «Спартака». Можно поискать за рубежом, но по эффективности бюджетные легионеры вряд ли сравнятся с Дзюбой. Значит нужен нестандартный ход, который лежит на поверхности, но мало кому приходит в голову.

Знаете, сколько Сирил Ган зарабатывает в UFC? За титульный бой с Нганну он получил $600 тысяч. А за последние поединки до этого – примерно по $100 тысяч. Этим и объясняются слова Гана родителям, что они бы уже были миллионерами, останься он в футболе. Сирил – один из лучших тяжеловесов мира, но получает во много раз меньше Дзюбы. И нет сомнений, что появись у Гана возможность, он бы бросил ММА и попробовал себя в футболе.

Вероятно, Ган согласится на зарплату в 1-1,5 миллиона евро в год. Ведь это будет больше его гонораров в UFC, которые, как известно, не самые высокие. Топовый тяжеловес UFC, который мечтал стать футболистом и скорбит о несостоявшейся карьере. Что за история!

Когда-то легкоатлет Усэйн Болт пытался ворваться в футбол и даже тренировался с «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией». Но у Гана намного больше шансов выстрелить, ведь он – игрок штрафной, которому достаточно самого примитивного функционала, чтобы забивать голы.

В футболе габаритные форварды всегда были востребованы: вспомните бомбардиров прошлого – Эмиля Хески или Питера Крауча из «Ливерпуля». Это были не самые техничные игроки, но габаритами они приносили пользу команде. А в низших английских лигах долго шумел Адебайо Акинфенва – 112-килограммовый футболист-бодибилдер. Он стал бомбардиром и локальной звездой – благодаря своим габаритам.

Нужно помнить, что Ган – природный феномен, который способен нарушать все мыслимые законы. Сирил пришел в единоборства в 23 – это очень поздно. Но это не помешало ему стать временным чемпионом UFC. Ведь он так быстро обучался, что за считанные годы стал топовым бойцом.

Что помешает Гану проделать тот же путь в футболе? У Сирила невероятные габариты – вы не найдете похожего футболиста в топовых лигах. Француз не только высокий и быстрый, но и неимоверно мощный. У него почти нет жира – только мышцы. Если сейчас защитники РПЛ едва справляются с Дзюбой, что будет, если на них побежит 112-килограммовый великан из UFC?

Функционал «столба» в футболе ограничен, поэтому Ган справится. Ему хватит кардио на 20-30 минут матча (а может и на целый тайм). Он 10 лет занимался и имеет навыки – сможет бороться за верховые мячи, делать скидки партнерам и бить по воротам с близкого расстояния. А это – почти весь функционал «столба» в современном «Зените».

Теперь – перейдем к языку фактов.

Почему Ган был бы полезнее для «Зенита» на позиции форварда, чем Дзюба?

• Ган согласится на меньшую зарплату. За бой с Нганну он получил 600 тысяч евро. А 1-1,5 миллиона в год, которые может позволить «Зенит», приведут его в восторг.

• Ган намного лучше борется. Сирил почти одного роста с Дзюбой, но весит на 15 кг больше. При этом боец лучше владеет телом – посмотрите, как от него отлетают соперники. В штрафной Гану не будет равных, даже три защитника его не удержат.

• Ган быстрее на поле, хотя они с Дзюбой почти одногодки. В последний год Артем сильно замедлился. А вот Сирил способен на безумные проходы – пускай и в стиле американского футболиста.

• Трансфер Гана – отличный пиар-ход. Транзитов из UFC в футбол еще не было. К «Зениту» будет приковано внимание всего мира – это особенно полезно на фоне санкций.

• Ган не токсичный и поладит с партнерами. В отличие от Дзюбы, Ган вообще не попадал в скандалы. Все его описывают хорошим парнем, а фанаты – без ума от бойца. Отличный микроклимат в раздевалке обеспечен!

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov, IMAGO; Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan; Instagram/ciryl_gane