Русский друг Нейта Диаза из США покоряет UFC. Он вырос на боях Емельяненко, набил тату с российским гербом и не проигрывает

Ник Максимов дерется этой ночью.

24-летний Ник Максимов – относительно новый боец в UFC. Он дебютировал в лиге в сентябре, но уже дважды победил в среднем дивизионе. Максимов представляет академию братьев Диаз и идет с идеальным рекордом – 8-0. Ник родился и вырос в США, но имеет русские корни и любит историческую родину.

В ночь на воскресенье Максимов подерется с Андре Петроски – борцом-проспектом из США. А кард турнира UFC возглавит бой полутяжеловесов Яна Блаховича и Александра Ракича, который многие считают претендентским.

Предки Максимова приехали в США из СССР: боец учил русский язык, любит культуру и имеет татуировки, посвященные России

Предки Максимова эмигрировали из СССР в США в прошлом веке. Ник рассказывал, что это произошло в 1930-1940-х – еще до Великой Отечественной войны. Прабабушка Максимова стала одной из первых русских женщин-врачей в США. В семье бойца отмечали православные праздники и говорили по-русски, но Ник уже не знает язык.

Максимов пытался выучить его и даже нанял репетитора. Но это оказалось сложно – из-за тренировок боец не мог системно учиться. Однако Максимов все равно интересуется русской культурой и считает, что она ему ближе, чем американская. Ник мечтает однажды побывать в России, чтобы увидеть Москву и Санкт-Петербург.

Максимов даже набил необычные татуировки: на левой плече у него двуглавый орел, а на трицепсе – собор Василия Блаженного. В детстве Ник вдохновлялся Брюсом Ли и Джеки Чаном, но в ММА кумиром считал Федора Емельяненко.

«Федор всегда был моим любимым бойцом. Он крутой мужик. Я бы назвал Емельяненко величайшим бойцом в истории ММА. Я очень придирчив, но сказал бы, что он лучший в истории», – считает Ник.

Также Максимов поддерживает экс-чемпиона UFC Петра Яна. Американец болел за него в противостоянии со Стерлингом:

«Мне нравится Петр Ян – в нем есть что-то сумасшедшее, присущее русским. Надеюсь, он побьет Стерлинга. Мне не нравится Стерлинг. Не нравится его поведение. Петр мне ближе по духу».

Максимов дружит с братьями Диаз и копирует их поведение. Ник живет в криминальном Стоктоне, а Нейт называет его своим телохранителем

Максимов тренируется в академии легендарных братьев Диаз. Он дружит с Нейтом, и тот его явно вдохновляет. Если посмотреть пресс-конференции Максимова, то заметно, что он пытается разговаривать в той же манере, а на стердаунах – характерно сутулится. Диаз опекает младшего товарища: их часто видят вместе, и Нейт в шутку называет Ника своим телохранителем. Диаз часто приходит поболеть за Максимова и заметно переживает.

В стоктонский зал Максимов попал в 2012-м, когда Нейт увидел парня на одном из турниров по джиу-джитсу и позвал на тренировку. Максимов переехал в Стоктон, но признается, что это – опасный и криминальный город, в котором лучше не заходить в незнакомые районы.

Нику нравится тренироваться с братьями Диаз – почти каждый день он проводит в зале, пробегает по 8-10 км и держит себя в форме (сами Диазы обожают триатлон и постоянно качают кардио). Но Максимов дерется в совершенно ином стиле, и в его поединках вы не увидите кровавых и зрелищных заруб. Главное оружие Максимова – борьба, которая и приносят ему победы.

У Ника не лучший бокс, но есть навыки джиу-джитсу (не зря он тренируется с Диазами). Максимов занимался борьбой еще в школе, а в Стоктоне освоил широкий арсенал сабмишенов. В его карьере были победы приемами: треугольником, гильотиной, кимурой. Но на уровне UFC Максимову сабмишены не даются – и он просто залеживает соперников. Последний бой с базовым борцом Сориано Максимов выиграл раздельным решением, замучив соперника проходами в ноги и превзойдя в выносливости.

В ночь на воскресенье на UFC Vegas 54 Максимов встретится с еще одним борцом и проспектом UFC – Андре Петроски. И хотя оба бойца одержали по две победы в лиге, Максимов считается большим фаворитом. Вероятно, сказывается хайп вокруг Ника, поболеть за которого приходит сам Нейт Диаз. А также – плохая выносливость Петроски, из-за которой он не впечатлил даже в победных боях.

Впрочем, Максимова рано называть будущим среднего дивизиона – у Ника не только не лучшая стойка, но и пробелы в борьбе. Максимов регулярно выступает на соревнованиях по грэпплингу, где много проигрывает – в том числе досрочно. При этом Максимов уступает даже бойцам-ноунеймам из ММА с плохими рекордами. Так что Нику предстоит много работать, и возраст это позволяет. Ведь в 24 многие бойцы лишь мечтают о попадании в UFC, а Максимов – уже побеждает.

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse; Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan