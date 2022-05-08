Бивол – супергерой: Канело отбивал ему руку, но у Димы лишь покраснение. Хотя до этого Альварес уничтожил сопернику трицепс

Каллуму Смиту потребовалась операция.

Сауль Альварес – боксер-нокаутер, который в среднем весе славился не только скоростью, но и мощью ударов. Особенно Канело любил отбивать соперникам корпус. А также руки, которыми оппоненты защищались от ударов.

Это не было случайностью – удары по рукам есть в арсенале боксеров. Они не только замедляют движения соперников и раскрывают корпус, но и приводят к травмам. Так случилось в поединке Альвареса с Каллумом Смитом в 2020-м, когда британец закончил бой со страшной травмой левой руки.

После поражения Смит рассказал, что Альварес с первого раунда выцеливал его левую руку. А когда увидел, что соперник получил травму, стал уничтожать трицепс.

«После первого раунда он выцеливал мою левую руку. У него, конечно, было на это полное право. Но после четвертого раунда я сказал тренеру, что мой руке ###### [конец]. Не знаю, был ли это их план, но, думаю, он четко понимал, что делает. В 12-м раунде он глянул на отек, засмеялся и спросил: «Что, болит?» Альваресу удалось нейтрализовать мое лучшее орудие – хук слева».

После боя выяснилось, что Смит получил травму трицепса и ему требовалась операция. В поединке с Биволом Альварес снова использовал эту тактику – и отбивал Дмитрию не только корпус, но и левую руку. Только в отличие от Смита Бивол удары выдержал – появилось лишь покраснение, хотя Дмитрий и признался после боя, что рука сильно болит. Но он добавил, что ждал этих ударов и видел, что случилось с трицепсом Смита.

«Я чувствовал его силу удара, посмотрите на мою руку, он отбил мне ее. У него хорошая сила, высокая скорость. Может быть, его ошибка в том, что он выбрасывал только силовые удары, заряжался. А потом расслаблялся после них, выдыхался.

Потряс ли он меня? Он потряс мою руку, отбил ее, теперь не могу держать пояс. Я чувствовал в бою себя прекрасно. Так, как никогда не чувствовал. Я наслаждался этим боем», – признался российский чемпион.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Al Bello