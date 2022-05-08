Перед боем Бивола и Канело в ринг вышел боксер с французским бульдогом. Щенок Папи – любимец публики

У него даже пуховик за тысячу долларов.

Бивол и Альварес были главными звездами боксерского турнира в Лас-Вегасе. Хотя с ними в карде дрался харизматичный, но пока малоизвестный боец – Монтана Лав. Американец выступает в суперлегком весе и идет без поражений, постепенно покоряя дивизион. А с октября Лав работает с Эдди Хирном – топовым боксерским промоутером.

В юности Монтана отсидел в тюрьме, потерял родителей, но нашел себя в боксе. Лав любит яркую одежду и эпатирует публику, а кумиром называет Флойда Мейвезера. На бои Монтана выходит со своим французским бульдогом по кличке Папи. И любовь к роскоши передает собаке – наряжая ее в блестящий пуховик за тысячу долларов.

Монтана Лав вырос в гетто: любил драки, а в 16 у него родилась дочь. Боец потерял мать и отсидел в тюрьме, но стал спортсменом

Лав – 27-летний непобежденный боксер, который идет с рекордом 18-0-1. Монтана вырос в восточной части Кливленда – в районе для бедняков. Отец Лава умер, когда парню было три года. А мать впоследствии записала сына в боксерский зал, чтобы уберечь от криминала. Но это не помогло, ведь Монтана полюбил драки и жизнь на улицах.

«Это было жестко. Там, где мы росли, героями были наркоторговцы. И все двигались на улицах, включая мою семью. Моя мать пыталась оградить меня от этого. Но я стал жертвой улиц, потому что в душе был мелким бандюгой. Уже в 16 у меня родилась дочь. С юного возраста мне многое пришлось пережить», – признается боксер.

Лав дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2015-го, победив Вилли Миллера на турнире в Техасе. Когда Монтана выходил с ринга, его встретил шериф и группа полицейских – у них были плохие новости для боксера.

«Эй, Монтана Лав, мы хотим забрать тебя прямо сейчас. Кливленд прислал нам ордер на твой арест», – сказал шериф.

После этого Монтану отвезли в полицейский участок, где обвинили во множественной краже мотоциклов, незаконном использовании кредитной карты и обмане с целью получения лекарств по рецепту. Обвинения серьезные, но что-то пошло не так – и боксера отпустили на свободу.

«Видимо, им прислали не тот ордер, поэтому меня отправили обратно домой. После этого я еще несколько недель был в бегах, но меня поймали охотники за головами», – рассказывает Лав.

В США институт охотников за головами существует до сих пор – теперь их называют агентами по залоговым правонарушениям. Они ищут тех, кто вышел под залог, но избегает суда. Такие парни и поймали Монтану, после чего боксер 16 месяцев провел в тюрьме.

Там Лав задумался над будущим: у него не было отца, а в начале года он потерял мать. Суровая жизнь за решеткой мотивировала Монтану вернуться в ринг. Его кумиром был Мейвезер, а выйдя на свободу, боксер стал набивать победы и повторять эпатажный стиль Флойда.

В августе Лав попал в кард громкого турнира, на котором дрались Джейк Пол и Тайрон Вудли. Монтана победил белоруса Ивана Баранчика, чем изменил судьбу. Эпатажный проспект приглянулся Эдди Хирну, который взял его под крыло. И теперь Лав признается, что всегда будет благодарен Джейку Полу:

«Мне всегда нравился Эдди Хирн. Даже до того, как я подписал с ним контракт. Мне нравилось как он обращается со своими бойцами. Я знаю несколько парней, с которыми вырос и которые в итоге подписали с ним контракт. Я знал, как он их продвигает и как ведет с ними дела. Ну и не только это – есть ведь еще и бизнес-сторона, и то, что он для меня делает, в этом плане прекрасно.

Еще я очень ценю Джейка Пола. Мы и сейчас общаемся и переписываемся друг с другом. Я всегда повторяю ему: «Ты определенно изменил мою жизнь». А он отвечает: «Нет, ты это сделал сам. Ты просто был готов воспользоваться моментом, тебе подвернулась возможность и ты за нее ухватился». Но без этой возможности ничего бы ни произошло, и за это я его ценю».

Талисманом Лава стал французский бульдог по кличке Папи. Боксер носит его везде – даже на стердауне и на выходе в ринг

После громкого турнира Монтана встретился с мексиканцем Карлосом Диасом. И показал миру Папи – своего очаровательного французского бульдога. Лав носил щенка с собой везде: раздавал с ним интервью, проводил открытую тренировку и даже принес его на пресс-конференцию. Монтана взял собаку на руки во время стердауна – и Папи украл внимание публики, очаровательно поглядывая на фотографов.

На собаку Лав надевает модный пуховик стоимостью в тысячу долларов:

Лав победил Диаса техническим нокаутом, а перед боем с Габриэлем Валенсуэлой (в карде Бивол – Альварес) – снова позировал с Папи. Боксер рассказывал, что считает собаку своим ребенком и часто говорит «мы». В раздевалке перед боем Монтана держал бульдога на коленях, хотя уже был в перчатках:

Даже на бой Монтана вышел с Папи – и это было очаровательно:

Свой выход Лав анонсировал еще до боя. При этом на поединок с Крусом Монтана тоже выходил с собакой – и в мексиканском сомбреро.

«Вы увидите, как я выйду на бой со своей собакой – французским бульдогом, настоящим убийцей. А после этого я покажу вам захватывающее выступление», – предупреждал Монтана.

В поединке с Валенсуэлой Лав одержал очередную победу – судейским решением. А бульдог Папи стал героем соцсетей. Это был важная победа для Лава, который постепенно приближается к большим поединкам. И если Монтана станет звездой, то только вместе с Папи – ведь они с боксером, похоже, неразлучны.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Jason Miller / Stringer, Ethan Miller; twitter.com/DAZNBoxing