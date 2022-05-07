Легендарный трюк Кормье на взвешивании UFC: вышел голый, облокотился на полотенце и... сбросил 600 г. Говорит, что прикрывал задницу

После этого Атлетическая комиссия даже изменила правила.

Чарльз Оливейра – не только хедлайнер UFC 274, но и новостной повестки. Бразилец не вписался в лимит чемпионского веса на 200 граммов, из-за чего его лишили титула перед боем против Джастина Гейджи. У Оливейры был дополнительный час, чтобы убрать вес, но он не смог.

А вот бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Даниэлю Кормье в 2017-м хватило двух минут, чтобы согнать лишние 600 граммов. Кормье исполнил, пожалуй, главный перфоманс в истории взвешиваний MMA, обхитрив всех. Его трюк никто не заметил, но вскоре Атлетической комиссии Нью-Йорка (NYSAC) пришлось менять правила.

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В апреле 2017-го Даниэль Кормье защищал титул полутяжелого веса (92,9 кг) против Энтони Джонсона. На взвешивание Кормье пришел изнуренным.

«Мой вес был хороший. В среду утром, думаю, я весил 98,8 кг, но чувствовал, что вес не уходит с обычной скоростью. Обычно после хорошей тренировки я теряю 3,5 кг, но вместо этого у меня уходило только 2,5. Это была более трудная сгонка веса, а последний день – очень жесткий», – рассказывал позже Кормье.

Даниэль встал на весы и показал 93,5 кг, превысив границу чемпионского веса на 600 граммов. Не помогло даже избавление от одежды: Кормье прикрыли полотенцем, но и голый он весил больше нужного. Чемпион заявил, что весы показывают неправильные цифры, а на прежних он был в рамках дивизиона. Ему дали дополнительные 2 часа, чтобы согнать вес, Кормье ушел, но вернулся всего через 2 (!) минуты.

И вот что было дальше:

Со второй попытки Кормье показал необходимые 92,9 кг – фантастика! Представители комиссии официально зафиксировали вес, а все стали гадать, что же такого сделал Даниэль за 120 секунд, сбросив больше полукилограмма. И только позже кто-то обратил внимание, что на повторном взвешивании Кормье буквально облокотился на полотенце ладонями, потенциально перенеся на него часть веса.

Трюк получился гениальным, но еще лучше – объяснение от Даниэля.

«Когда я был на весах первый раз, представители комиссии меня не прикрывали. Поэтому я подумал, что сам немного придержу полотенце и буду уверенным, что задница прикрыта. Но вышло так, что я даже не понимал, что делаю, пока не увидел фотографии», – заявил Кормье.

Команда Энтони Джонсона подала официальную жалобу в Атлетическую комиссию Нью-Йорка, чтобы Кормье отдал 20% гонорара за проваленное взвешивание, но доказать вину Даниэля к тому моменту было уже невозможно. Во-первых, он ушел восстанавливаться, есть и пить, во-вторых, определить силу нажатия на полотенце конкретно в тот момент, а, соответственно, и действительно ли оно помогло ему влезть в категорию – нереально.

Кормье задушил Джонсона во втором раунде, а через полтора месяца NYSAC объявил об изменении в правилах:

«Во время процедуры боец не должен контактировать с любым другим человеком или предметом, за исключением весов. Никто не имеет права касаться весов во время процедуры. Находясь на весах, боец должен в точности следовать указаниям представителя комиссии. По усмотрению комиссии, бойцу может быть немедленно предложено вернуться на весы, чтобы обеспечить точную оценку его веса».

Еще через некоторое время UFC заменил полотенца специальными ширмами. Теперь облокачиваться просто не на что, но трюк Даниэля Кормье навсегда вошел в историю.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger/Zuffa LLC