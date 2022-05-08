💥 Бивол сенсационно разбил Канело и заставил его страдать в новом дивизионе. Раньше Альвареса побеждал только Флойд

Феноменально!

Не верили? А это случилось! Дмитрий Бивол побил Сауля Альвареса, оформив 20-ю победу на профессиональном ринге. И как красив этот юбилей: ни одного поражения и восьмая защита титула против лучшего боксера мира вне зависимости от весовых категорий. Канело верил, что второе путешествие в полутяжелый дивизион упрочит его наследие, но оно прибавило Альваресу только второе поражение в карьере.

Бивол стал вторым боксером после Флойда Мейвезера, победившим Канело. И Дмитрий – все еще неоспоримый чемпион WBA Super!

***

Канело начал поединок по-хозяйски, сразу заняв центр ринга и забрав инициативу. Альварес задал высокий темп, угрожая размашистой правой: эти удары то и дело долетали либо до головы Бивола через защиту, либо до корпуса, который Дмитрий при этом прикрывал. Но удивляло, что Сауль сделал ставку на довольно силовой бокс, рассчитывая на мощные попадания и вкладываясь в удары.

Бивол же предусмотрительно не форсировал события, работая вторым номером. Он часто оказывался спиной у канатов, но вовремя уходил с линий атак. И только спустя несколько раундов стало понятно, что геймплан Канело близок к провалу.

К экватору поединка Бивол включил многосерийные комбинации, которые давали Альваресу непривычно большой тоннаж. Стоять напротив технически обученного соперника, для которого полутяжелый дивизион – родной – оказалось для Сауля сложно. Его расчет на преимущество в скорости рассыпался, потому что к 8-му раунду Альварес сильно замедлился, боксируя против непривычно большого оппонента. Бивол же был в прекрасной физической форме, которая позволяла давать темп и в середине поединка, и даже в чемпионских раундах.

Оказываясь у канатов, Канело много пропускал. Порой даже было ощущение, что Дмитрий может добить Альвареса, но не хочет: он сосредотачивался на коротких и ярких вспышках, которые делали разницу. Сауль возвращался в дело и выбрасывал много ударов, периодически визуально ведя в бою, но все это было по защите и без опасности для Бивола. Чемпион WBA с каждым раундом все меньше чувствовал попадания Альвареса, потому что претендент слабел.

Канело оказался не готов к полутяжелому дивизиону и настоящему местному чемпиону. Бивол перебил Альвареса с запасом: независимый эксперт поставил оценку 117-117 в пользу Дмитрия, но официальные судьи увидели разрыв чуть меньше, отдав победу Биволу со счетом 115-113.

«Спасибо всем болельщикам, кто пришел. Всех с прошедшим праздником Синко де Майо. Доказал всем, что я лучший. Эдди Хирн, извините, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Спасибо большое Канело за бой! Я очень уважаю его и его команду», – сказал Бивол сразу после боя.

Естественно, Альварес прямо в ринге попросил реванш, на что Бивол согласился:

«Нет проблем. Давайте обсудим его. Я хотел этот бой без всяких каких-то особых условий. И теперь я хочу какие-то условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Согласился на этот бой, потому что это прежде всего возможность для меня. Я готов к реваншу».

Для Канело это поражение стало вторым в карьере: он проигрывал только Флойду Мейвезеру в сентябре 2013-го. Теперь Бивол доказал, что выигрывать у Альвареса можно, а сам Дмитрий – неоспоримый чемпион WBA Super.

Кстати, 18 июня Артур Бетербиев и Джо Смит проведут поединок за 3 титула: WBC, IBF и WBO. И, видимо, еще до конца года мы можем увидеть бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между двумя российскими боксерами.

«Родители выращивали лук и пшеницу – все время я проводил на полях». Интервью Дмитрия Бивола: от детства в Киргизии до чемпионского боя с Канело

Фото: East News/AP Photo/Adam Hunger