Бой Канело против Бивола: сможет ли непобежденный россиянин сотворить сенсацию в мире бокса?

Поединок Дмитрия – в ночь на воскресенье.

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе состоится один из главных боксерских поединков 2022 года – непобежденный россиянин Дмитрий Бивол подерется с лучшим боксером современности Саулем Альваресом. На кону будет пояс чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,4 кг), которым сейчас владеет Бивол. И хотя Дмитрий примет Канело в родной весовой, именно претендента считают фаворитом.

Канело поднялся в полутяжелый вес ради величия. В 2019-м он уже нокаутировал там россиянина Ковалева, но с Биволом будет сложеее

31-летний Канело – лучший боксер мира на данный момент. За карьеру он провел 60 боев, в которых потерпел лишь одно поражение. Преградой для Канело стал Флойд Мейвезер, но это случилось почти 9 лет назад – в 2013-м. С тех пор Канело лишь набирал ход и стал чемпионом в четырех весовых, собрав внушительную коллекцию поясов.

В полутяжелый вес Канело поднимается из второго среднего, где уничтожил всех конкурентов. В весовой у мексиканца почти не было оппозиции: он легко расправился с Каллумом Смитом, Билли Джо Сондерсом и Калебом Плантом. Эти поединки многим фанатам показались скучными – уже до боя их результат был почти предопределен. Ведь мало кто всерьез считал Планта или Сондерса конкурентами чемпиону, который в итоге и стал абсолютным.

С Биволом ситуация иная – его считают если не конкурентом, то угрозой для Альвареса. Главный козырь Бивола – антропометрия и габариты, ведь он выше Канело на 10 см (183 см против 173 см) и всегда дерется в полутяжелом весе.

А вот Альварес специально набирал массу, чтобы подняться в категорию. Впрочем, в 2019-м Канело уже залетал в полутяжелый вес, где тоже дрался с россиянином – Сергеем Ковалевым. Но тогда Ковалев был далек от своего пика, и Канело нокаутировал его в 10-м раунде. Визуально победа казалась уверенной, но на момент остановки счет на судейских карточках был близким. После десяти раундов Альварес лидировал у двух судей – 96:94. А третий посчитал поединок равным – 95:95.

Альварес признает, что Бивол – более серьезный вызов. И сейчас Дмитрий опаснее для него, чем Ковалев в 2019-м.

«Дмитрий Бивол очень сложный соперник, потому что он постоянно меняет дистанцию. Но я верю, что у меня есть опыт и навыки, чтобы сокращать дистанцию, вести свой бой и одержать победу.

Сергей Ковалев был действительно сильным и хорошим боксером на тот момент. Сейчас мой соперник Бивол. Он сильнее Ковалева, да. Он достойный чемпион мира в полутяжелом весе, действительно хороший боксер. Поэтому это вызов для меня, и такие вызовы меня мотивируют. Я хочу увеличить свое наследие», – говорит Канело.

Бивол готов стать проблемой для Канело. Но Дмитрий не нокаутер, а победить по очкам могут помешать судьи

В отличие от Ковалева, Бивол – не нокаутер, что делает его более неудобным для Канело. В начале карьеры Дмитрий часто тушил свет соперникам, но последние 6 боев побеждает только по очкам. Бивол обладает стилем, который отлично подходит для работы на результат. Дмитрий подвижен на ногах, одинаково хорош как на ближней дистанции, так и на дальней. У него отличная реакция, скорость и объем ударов. А также тактическая гибкость, которая помогла Биволу перебоксировать предыдущих претендентов.

Бивол в своих боях не охотится за нокаутом и не планирует вырубить Канело. Но если увидит, что может хорошо попасть, то воспользуется моментом:

«Я не делаю ставку на свои габариты, мощь и скорость. Бокс – это не просто тяжелые удары. Неважно, как ты используешь для этого свою мощь или скорость. Мне просто необходимо наносить больше ударов по его голове и корпусу. Конечно, я попытаюсь настолько сильно потрясти его, насколько смогу, если увижу возможность сделать это»

Конечно, Альварес – фаворит поединка, несмотря на все плюсы Бивола. Иначе и быть не может, когда в ринг выходит лучший боксер планеты. В пользу Сауля говорит его огромный опыт, тактическая гибкость и большой арсенал комбинаций. А еще – выносливость, скорость и нокаутирующая мощь. Альварес – боксер-феномен, который в ринге превращается в головоломку для соперников.

К тому же Биволу не стоит надеяться на благосклонность судей. Ведь в близком поединке они скорее отдадут победу именитому мексиканцу. И это – еще одна проблема для Дмитрия, который, похоже, рассчитывает перебить Канело по очкам.

«Канело – это что-то действительно особенное. Бивол – хороший боец, но в этом поединке я бы отдал преимущество Канело. Альварес – воин, у него отличный тренер в лице Эдди Рейносо. Я думаю, что он окажется Биволу не по зубам. Впрочем, это не выпад в сторону Дмитрия, потому что он компетентный парень, в послужном списке которого есть хорошие победы», – считает известный промоутер Боб Арум.

Бивол завоевал титул WBA в 2017-м году и провел 8 успешных защит. Но против Канело россиянин может по-настоящему войти в историю, став вторым боксером после Флойда, который победил мексиканца. Альварес поднимается в новую категорию, что даже для великого боксера – большой риск. Бивол, адаптированный к полутяжелому весу, будет иметь преимущество в габаритах. А то, как россиянин распорядится исходным гандикапом, и решит исход боя.

Канело – идеальный боец, который почти не имеет слабых мест. Но и в карьере мексиканца были близкие поединки. Достаточно вспомнить бои Альвареса с Геннадием Головкиным и схватку с Мигелем Котто. Даже бой с Ковалевым, который складывался в пользу Канело, на судейских карточках не был столь односторонним. Но сможет ли Бивол сотворить сенсацию и шокировать мир – мы узнаем уже в ночь на это воскресенье.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello