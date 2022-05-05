Гейджи дважды видел смерть – суицид лучшего друга и водителя в автоаварии. Теперь боец слушает регги, чтобы быть на позитиве

В ночь на воскресенье подерется за пояс UFC с Оливейрой.

Джастин Гейджи – один из самых зрелищных бойцов UFC. Почти во всех боях в лиге он получал бонус (кроме поединка с Хабибом) в 50 тысяч долларов. Стиль Гейджи – бескомпромиссная рубка, в которой оба бойца идут до предела. Лишь в последних поединках Гейджи стал расчетливее – под влиянием тренера Тревора Уиттмана, который много внимания уделяет тактике (с ним также работают Камару Усман и Роуз Намаюнас).

Лучший друг Гейджи покончил с собой в старшей школе. Джастин не смог его спасти, после чего решил стать социальным работником

Гейджи часто говорит, что готов умереть в клетке. И вряд ли Джастин лукавит – Гейджи искренний человек, для которого октагон стал местом, где он обрел себя. Ведь вне клетки Гейджи уже видел смерть и знает, о чем говорит.

В первый раз это случилось в школе, когда Джастин был еще подростком. Он учился в старших классах, когда его лучший друг покончил с собой. Несколько раз Джастину удавалось спасти парня: он не дал ему выпрыгнуть на ходу из машины и нашел посреди пустыни. Он уговаривал друга вернуться домой, но тот отвечал: «У тебя есть родители, иди к ним».

Гейджи договорился, что утром они поедут на рыбалку. Но уже ночью друг покончил с собой. И для Джастина это стало травмой, которая осталась с ним на всю жизнь.

«Я был последним, кто его видел. Такие события готовят вас к тяготам жизни. Нельзя давать им разрушить тебя. Это похоже на лавину, ведь вы не можете остановить поток негативных эмоций.

Сейчас мне нравится окружать себя позитивными людьми и мыслями. Я слушаю регги, потому что эти парни никогда не хвастаются, не говорят о ком-то. Они никогда не говорят о деньгах. Они просто поют о позитивном настрое и любви к богу. Это очень простая жизнь», — считает Джастин.

Из-за суицида друга Гейджи решил стать социальным работником. Он хотел помогать людям, которые оказались в тяжелой ситуации. И хотя Джастин выбрал спорт, он все равно психологически поддерживает партнеров по тренировкам.

«Думаю, я всегда обладал этим навыком. Я получил диплом в университете и хотел работать в области социальных услуг. Мне нравилась социальная работа. Социальная работа – это умение слушать. Ты не говоришь, не советуешь, ты слушаешь», – рассказывал боец.

Однажды Гейджи едва не попал в автоаварию. Он делал искусственное дыхание пострадавшему, который был уже мертв

Когда Гейджи уже был бойцом UFC, он стал свидетелем еще одной трагедии. В августе 2018-го, менее чем за две недели до боя с Джеймсом Виком, Гейджи едва не попал в автокатастрофу. Он пытался помочь пострадавшему, но человек умер на глазах у бойца.

«Это трагичная история. За тринадцать дней до боя с Джеймсом Виком я ехал на тренировку, когда произошла авария. Передо мной остановилась машина. Слава богу, я съехал в сторону, ведь не успевал затормозить. Но грузовик позади меня врезался в него.

Водителю грузовика раздавило грудную клетку, и он умер от удара. Я вытащил его и пытался помочь, сделал искусственное дыхание. Он умер, а мне потом пришлось давать кучу интервью и драться с Джеймсом Виком. Это было тяжело», – признавался Джастин.

В зале у Уиттмана, где тренируется Гейджи, царит братская атмосфера. А главные ученики тренера – стали друзьями. Гейджи, Усман и Намаюнас болеют друг за друга. Когда Роуз в 2017-м впервые стала чемпионом – Гейджи расплакался прямо на камеру.

На UFC 274 в это воскресенье Гейджи и Намаюнас вдвоем выйдут в клетку – Джастин, чтобы забрать пояс у Оливейры, а Роуз, чтобы провести вторую защиту – на этот раз против Карлы Эспарзы. И нет сомнений, что Усман будет болеть за товарищей, а Уиттман подготовит для своих бойцов очередной эффективный геймплан.

Фото: Gettyimages.ru/Douglas P. DeFelice / Stringer; youtube.com/Caramel Macchiato; globallookpress.com/Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com