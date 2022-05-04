У чемпиона UFC ужасное зрение: когда Оливейра снимает очки в октагоне, у него троится соперник. Как Чарльз вообще побеждает?

В ночь на воскресенье бразилец подерется с Гейджи.

Чарльз Оливейра – чемпион UFC в легком весе, который в ночь на это воскресенье проведет вторую защиту титула против Джастина Гейджи. Оливейра давно дерется на высоком уровне (в UFC с 2010-го), но у него очень плохое зрение – бразилец видит лишь на 50%. Вне клетки Чарльз почти всегда носит очки, которые после декабрьской победы над Порье у него даже пытались украсть фанаты.

Когда Оливейра дерется, у него троится соперник. Бразилец целится в среднего – и уверен, что победы ему дарит бог

В UFC уже был боец с плохим зрением – Майкл Биспинг, который стал чемпионом в среднем весе, не имея одного глаза. Британец потерял зрение после нокаута в поединке с Витором Белфортом, а в глазнице после этого носил протез.

Биспинг годами обманывал медкомиссии, чтобы драться в UFC. Он подглядывал в тесты, которые ему давали врачи, и запоминал ответы. А с друзьями придумал специальную систему знаков, которая помогала проходить проверку на взвешивании (товарищ Биспинга должен был кашлять или зевать, чтобы подсказать правильный ответ).

У Оливейры ситуация лучше: у него видят оба глаза, бойцу не приходится лгать врачам, но в октагоне он тоже испытывает проблемы. Если Биспинг не видел удары слева (у него нет правого глаза), то у Оливейры – троится соперник. При этом Чарльз умудряется стабильно побеждать – у него уже 10 побед подряд в UFC и чемпионский пояс.

«Обычно я вижу три головы. Если попадаю в среднюю – значит, все нормально. Планирую и дальше придерживаться той же тактики», – шутит бразилец.

Чарльз считает, что видеть соперника в октагоне ему помогает бог. Ведь в быту он испытывает больше проблем. Иногда Чарльзу не хочется надевать очки, и он гуляет без них. И тогда почти ничего не видит:

«Все зависит от настроения. Иногда мне хочется выглядеть чуть больше ботаном, чем я есть на самом деле. Плохое зрение никогда не мешало мне в поединке. Но если я снимаю очки на улице, то становлюсь почти слепым».

Стойкость Оливейры не удивляет – в детстве он прошел через еще большие испытания. В 7 лет у Чарльза обнаружили ревматоидный артрит лодыжек, и он два года провел в больнице. Врачи считали, что мальчик останется инвалидом и не сможет ходить. Но Чарльз не только встал на ноги, но и стал бойцом.

У Гейджи тоже было плохое зрение: он дрался на инстинктах и нащупывал соперника руками. Но после операции Джастин видит – даже мимику оппонента

У Гейджи тоже были проблемы со зрением, а до дебюта в UFC он часто дрался на инстинктах. Глаза Гейджи видели по-разному: 20/60 на один и 20/200 – на другой. Он плохо видел соперников в клетке и часто интуитивно блокировал удары.

«Мое зрение было ужасным. Я был практически слепым. На один глаз – близорукий, на другой – дальнозоркий. Я не видел соперников – они были размыты, особенно после ударов. Я часто наугад блокировал удары», – признавался Джастин.

Гейджи долго не делал операцию, ведь боялся, что после нее станет видеть еще хуже. Джастин считал, что слабое зрение помогает развить интуицию и предугадывать действия соперника. Но бывший боец UFC Дэн Харди, который тренировался с Гейджи, вспоминал, что до операции Джастин с трудом видел цель для удара:

«Черт, Гейджи нужно было дотронуться до соперника, чтобы понимать, куда бить. Он же не видел ни черта. И только операция помогла ему – благодаря ей он не только стал видеть соперника, но и замечать даже незначительные детали. Вроде наморщенного лба».

После операции Гейджи стал лучше видеть, хотя по-прежнему иногда носит очки:

«Мое зрение улучшилось в разы. Я не отказался от очков, но теперь вижу значительно лучше. Я предпочитаю линзы, но врач просит меня не надевать их без особой надобности. Друзья подшучивают надо мной из-за зрения, а потом получают по башке, ха-ха».

В ночь на воскресенье Оливейра подерется с Гейджи, чтобы во второй раз защитить титул UFC. И в этом поединке Чарльзу лучше не моргать, ведь Джастин – нокаутер с тяжелейшими ударами. К тому же – с более хорошим зрением. А поможет ли это американцу, мы узнаем уже cкоро на UFC 274.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; East News/Troy Taormina-USA TODAY Sports/Sipa USA, Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Sipa USA; instagram.com/justin_gaethje