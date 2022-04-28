Джон Джонс возвращается в UFC. Экс-чемпион расстался с невестой, набрал больше 20 кг, а в сентябре подерется со Стипе Миочичем

Долгожданный дебют в тяжелом весе.

Многие считают Джона Джонса лучшим бойцом в истории ММА. Статистика американца феноменальна: с 2008-го он провел 27 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел лишь одно поражение (Джонс уверенно побеждал Мэтта Хэмилла в 2009-м, но нанес запрещенный удар).

Фактически Джонс – непобежденный чемпион-полутяжеловес, который с 2011-го правил в полутяжелом весе UFC. За карьеру в промоушене Джон набил аж 22 победы, 11 из которых были защитами титула (боец владел поясом с перерывом).Это – уникальный рекорд, на фоне которого даже путь Хабиба в UFC не кажется таким уж мощным.

Однако репутацию Джонса подпортили допинговый скандал в 2016-м и неуверенные победы в последних двух поединках – против Тиагу Сантоса и Доминика Рейеса. Именно после боя с последним Джонс заявил, что уходит из полутяжелого веса и отказывается от пояса. Джон решил подняться в тяжеловесы, но трансформация настолько затянулась, что с февраля 2020-го он так и не провел ни одного боя.

В соцсетях Джонс показывал, как тренируется и качает мышцы. Но на видео он казался медленным, ведь набрал больше 20 кг (сейчас его вес около 115). Но боец заверял, что ему просто требуется время, чтобы привыкнуть к новому телу.

И Джонс, наконец, созрел для дебюта – в сентябре он должен подраться с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем.

Изначально ожидалось, что бой Джонса и Миочича состоится в июле. Ведь нынешний чемпион-тяжеловес Фрэнсис Нганну перенес операцию на ноге и пока не готов вернуться в клетку. Уайт рассчитывал, что уже летом разыграет временный пояс. Но Миочич оказался не готов и попросил перенести бой на сентябрь. Об этом рассказал в соцсетях Джонс:

«Стипе сказал, что придет в лучшую форму к сентябрю. Я разочарован, но терпелив. Хочу, чтобы лучший всех времен был в наилучшей форме. Я подожду до сентября. Никаких оправданий».

Когда же один из пользователей отреагировал на сообщение Джонса словами «Чувак, это отстой», Джон ответил: «Согласен с тобой. Мои тренеры и их семьи были в восторге от этого боя. Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован».

Фанаты надеялись, что Джонс вернется в клетку намного раньше – сейчас его простой составляет больше двух лет. В 2021-м ожидалось, что Джон подерется с Нганну, но тогда он не договорился с лигой по гонорару. За бой с главным нокаутером дивизиона Джон просил большие деньги – Уайт говорил, что речь шла о сумме в 30 миллионов долларов.

Сейчас Джонс заверяет, что готов к дебюту в тяжеловесах. Он набрал мышцы и стал огромным – от былой худобы не осталось следа. Джон – умный боец, который не только проявляет высокий IQ в клетке, но и тщательно готовится к поединкам. Поэтому к переходу в новый вес Джонс подошел по-научному и понимал, что должен адаптироваться к лишним килограммам. В полутяжелом дивизионе Джон славился высокой скоростью, поэтому хотел, чтобы она сохранилась при переходе в новый вес.

Джонс осознает, что в тяжелом дивизионе дерутся великаны с нокаутирующим ударом. Чтобы не оступиться в первом же поединке, Джон поставил цель – накачаться так, чтобы в габаритах не уступать Нганну.

«Люди хотят видеть двух титанов, Фрэнсис уже титан, а я пытаюсь стать титаном. Я хочу быть такого же размера, как этот парень, если не больше, когда мы выйдем туда. У меня много работы. Надеюсь, наш бой состоится. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными, продолжать тренироваться и смотреть, что UFC собирается делать со своей стороны. Моя цель – стать чемпионом в тяжелом весе, а соперник не будет иметь значения», – говорил Джон.

Джонс считает, что ему хватит мощи, ведь по антропометрии он мог изначально драться в тяжеловесах. Рост и размах рук Джонса соответствуют тяжелому дивизиону – 1,93 см и 2,15 см. Однако сыграла роль комплекция Джона: он достаточно костлявый (за что получил соответствующую кличку), длинноногий и не склонен к набору веса:

«Тренироваться с тяжелым весом – это здорово. Приятно есть все, что я хочу. Конечно, сейчас я соблюдаю диету, но мне нужно есть много еды, много отдыхать. Прямо сейчас я живу как настоящий спортсмен. Я рад, что смогу выступить в полную силу, не гоняя вес. У меня есть два брата, очень большие парни, и я чувствую, что тоже должен был быть тяжеловесом».

Перед возвращением в октагон Джонс переживает не лучшие времена: он разошелся со своей невестой Джесси Мозес из-за домашнего насилия: они были вместе еще со старшей школы, а в 2013-м Джон сделал ей предложение. Правда, была в итоге свадьба или нет – неизвестно. Но после скандала тренер выгнал Джонса из зала (считается, что Джон избил женщину на глазах их совместных детей). С тех пор Джонс сменил зал и тренировался в разных местах – даже у бывшего двойного чемпиона UFC Генри Сехудо. Тот хвалит Джонса в преддверии его возвращения и считает, что бой с Миочичем – единственный, имеющий смысл.

«Это бой, который должен состояться. Именно в нем мы сможем по-настоящему увидеть творческий потенциал Джона. Я не вижу у Стипе сумасшедшей нокаутирующей силы. Я думаю, что самый большой дар Стипе – это его выносливость.

Джон знает, как побеждать, и единственный человек, который может противостоять ему – это парень, который рискует. Только так ты сможешь его победить. Ты не лучший боец, чем он. Он лучший в UFC, в любом дивизионе. Джон Джонс – величайший боец всех времен. Он еще больше укрепит этот статус, когда завоюет титул чемпиона в тяжелом весе», – считает Сехудо.

На момент боя с Миочичем Джонсу будет 35 – хороший возраст для тяжеловеса. Стипе будет старше – ему в августе исполняется 40, а последний раз он дрался в марте 2021-го, когда проиграл нокаутом Нганну и потерял пояс. Вероятно, Джонс и Миочич подерутся за временный пояс, а победитель выйдет на титульник с Фрэнсисом. Любой расклад обещает громкий бой: если выиграет Джон, то получится мощная дуэль интеллекта и силы (хотя Нганну тоже прибавляет в тактике), а если Стипе, то нас ждет трилогия – счет в его противостоянии с камерунцем ничейный.

Фото: instagram.com/jonnybones; instagram.com/stipemiocic ; globallookpress.com/SIMON HASTEGARD/imago sportfotodienst, Louis Grasse/Keystone Press Agency