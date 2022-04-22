Тайсон Фьюри против Диллиана Уайта. Онлайн-трансляция боя топовых тяжеловесов

Начало 23 апреля в 23:00 по московскому времени.

Тайсон Фьюри – лучший тяжеловес в мире. В его активе не только победы над Деонтеем Уайлдером и титул WBC, но и яркие перфомансы, которые Фьюри каждый раз закатывает в ринге. И на этот раз он попробует доказать свое величие в бою против обязательного претендента – Диллиана Уайта.

Битва тяжей состоится уже в эту субботу – 23 апреля. А мы начнем нашу прямую онлайн-трансляцию ровно в 23:00 по московскому времени, не пропустите!

До боев

Все надеялись, что очередным противостоянием для Тайсона Фьюри станет либо Александр Усик (за абсолютное чемпионство), либо Энтони Джошуа, но поединок против Диллиана Уайта нельзя недооценивать. Уайт – мощный и довольно быстрый тяжеловес, который по праву стал обязательным претендентом на титул WBC.

К бою против Фьюри Диллиан подходит после двух заруб с Александром Поветкиным. В августе 2020-го Уайт неожиданно проиграл российскому боксеру нокаутом, но уже в марте 2021-го взял убедительный реванш – техническим нокаутом. Из 28 побед на профессиональном ринге у Диллиана 19 досрочных, что делает его по-настоящему опасной угрозой для Тайсона. Правда, пока невозможно прогнозировать, как годовалый простой скажется на Уайте, однако он совершенно точно будет нацелен на нокаут:

«Мне придется постоянно приспосабливаться и делать свое дело. Я не боюсь рисковать, ведь занимаюсь этим всю жизнь.

Мне нечего терять – это мое мышление. Я не Цыганский король, но тоже опытный малый. В данный момент Тайсон Фьюри большая звезда, но я тоже звезда в этом спорте»

Фьюри же перед этим боем тоже прошел одно противостояние, состоящие из двух боев подряд против Деонтея Уайлдера. Оба раза Тайсон финишировал соперника, закрепив себя в статусе лучшего тяжеловеса мира. Правда, теперь Фьюри уверяет, что 23 апреля мы увидим его в ринге п последний раз.

«Хочу ли я завершить карьеру после этого боя? Да. Мы с Уайтом устроим настоящее шоу. Я правда хочу хорошего поединка. После этого я уйду. Я выиграю и уйду не из-за того, что так хотят фанаты, а потому что сам хочу. Я боксирую 20 лет. Не говорю, что хочу жизнь знаменитости, но я не хочу быть кинозвездой. Я просто хочу побыть один и отключить все социальные сети.

Я здесь, чтобы провести всего один бой. Я ухожу и попрощаюсь навсегда», – сказал Фьюри.

В любом случае, нас ждет яркое противостояние, а дальше – кто знает, может быть, Тайсон передумает и останется в боксе еще на парочку боев. А пока встречаемся 23 апреля в 23:00 по московскому времени, когда и начнется наш онлайн боя Фьюри и Уайта!

Фото: East News/Joe Camporeale-USA TODAY Sports/Sipa USA; Gettyimages.ru/Richard Heathcote; REUTERS/Andrew Couldridge