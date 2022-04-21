Отец Фьюри – ирландский кочевник. Он был кулачным бойцом, устраивал оргии с проститутками и отсидел в тюрьме – за то, что ослепил человека

Сейчас Джон живет в фургоне и гордится сыном.

23 апреля непобежденный боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри подерется с опасным нокаутером Диллианом Уайтом. На днях прошла битва взглядов, на которой команды боксеров едва не подрались. Активнее всех был 57-летний Джон Фьюри – отец Тайсона, который провоцировал команду Уайта.

Отец Фьюри – скандальная личность: он был кулачным бойцом, провел десятки схваток и выступал в профессиональном боксе. Но Джон не преуспел в спорте, ведь слишком любил вечеринки, алкоголь и проституток. А в 2011-м угодил в тюрьму на четыре года за то, что выдавил человеку глаз.

Эпатажный Фьюри-старший везде сопровождает сына, а фанаты поражаются, насколько они похожи. Джон обожает Тайсона и считает его гордостью всех цыган (так называют кочевые народы ирландского происхождения). Но сам, в отличие от сына-миллионера, ведет аскетичную жизнь: у Джона нет жены, он ночует в фургоне, а роскошной жизни предпочитает одиночество на природе.

Отец Фьюри в молодости был кулачным бойцом. Он дрался с футбольными фанатами, пытался стать боксером и устраивал оргии с проститутками

Джон Фьюри родился в семье ирландских кочевников. С юности ему нравилось драться: в роду Фьюри было много кулачных бойцов, и Джон чувствовал, как его тянет в ринг.

«Мне казалось, что все вокруг – враги. На каждом углу был противник. Когда я был молодым, я не мог пройти по улице, не подравшись. А в начале 80-х я дрался с футбольными хулиганами. Мы делали это каждую пятницу и субботу», – вспоминал Джон.

Многие цыгане дрались в нелегальных кулачных боях, и лишь некоторым удавалось стать профессиональными боксерами. Но Фьюри попытался: его карьера в боксе растянулась на 8 лет, но не вышла успешной. Джон ушел из спорта с рекордом 8-4-1, а в двух последних боях улетел в нокауты.

После ухода из бокса Джон не бросил бои и стал драться на голых кулаках, продолжив традицию предков. По словам Джона, именно в кулачных боях он получил самый большой гонорар в карьере – 100 тысяч фунтов за поединок (за все годы в боксе он заработал меньше).

«В 1992-м я дрался с каким-то чемпионом, ирландцем, имя которого уже не помню. С учетом ставок и всего остального я выиграл более сотни тысяч. Драки, в которых я участвовал, обычно заканчивались в течение нескольких секунд. Я не был нокаутером, но с самого начала бросался на соперника и бил, пока он не отключался.

Я просто хотел убивать. Я бил соперников кулаками, локтями, головой, ногами. Пока они не падали и не сдавались. Если они этого не делали, я разбивал им всю морду. После этого мы подходили, жали друг другу руки и переходили к следующему сопернику. Когда мне было за двадцать, я был очень грозной силой», – говорил Фьюри-старший.

В молодости Джон вел дикую жизнь: он много дрался, пил и обожал вечеринки. С юности он полюбил крепкий алкоголь, карты и женщин. Нередко вечеринки Фьюри заканчивались оргиями, а в постели Джона оказывались сразу несколько женщин:

«Три или четыре проститутки на вечер, три или четыре бутылки виски. Если мне попадались наркотики, я их брал. Но однажды утром я проснулся, посмотрел в зеркало и увидел в кровати трех женщин. Я подумал: «Знаешь что? Давай вернемся домой к детям, с тебя хватит».

Это то, как я жил: шел домой, жена колотила меня скалкой около 10 минут, и я возвращался к работе в понедельник утром. Но потом я снова уходил в загул. В этом был весь Джон Фьюри. Я говорил, что иду за газетой и пропадал на три недели. Но при этом я всегда любил и лелеял своих детей».

Из-за такого образа жизни в зрелости Джон остался холостяком. Но признается, что не очень расстроен, ведь от разных женщин у него есть 5 детей: «На самом деле меня не интересовали жены. Они приходят и уходят. Но ваши дети остаются с вами на всю жизнь».

Джон Фьюри живет в фургоне – как предки-кочевники. В 2010-м он ослепил человека и отсидел в тюрьме, но вышел к бою сына против Кличко

В августе 1988-го у Джона Фьюри родился сын. Он появился на свет на три месяца раньше срока и был очень маленьким. Врачи почти не давали мальчику шансов, но Джон верил в него. Он сказал, что сын будет за два метра ростом и под 130 кг весом. А еще, что он станет следующим чемпионом мира в тяжелом весе.

Тогда Джон был фанатом Майка Тайсона и назвал сына в его честь: «Я сказал врачам, что он выживет и не будет маленьким. Тогда я подумал: «Есть только одно подходящее для него имя. Ведь он так упорно борется, чтобы появиться на свет. И я сказал: «Тайсон Люк Фьюри – так его зовут».

Тайсон выжил, а с возрастом стал настоящим богатырем. Джон обучал сына боксу, став его первым тренером. А потом – сопровождал всю карьеру. Не считая периода в начале 2010-х, когда Фьюри-старший угодил в тюрьму.

В 2011-м Джон получил 11 лет за то, что нанес тяжелые увечья 44-летнему мужчине. Они повздорили на автомобильном аукционе, где в драке Фьюри выдавил ему глаз. При этом у конфликта была предыстория: в 1999-м мужчины повздорили на Кипре – как считается, из-за бутылки пива. Спустя годы Джон не только избил обидчика, но и почти лишил зрения.

На суде Фьюри раскаивался в преступлении: «Если бы я мог отдать тому человек свой глаз – я бы так и сделал, ради того, чтобы быть со своими детьми. Я очень переживаю за сына. Его карьера зависит от меня».

Но Джону не пришлось сидеть весь срок: благодаря хорошему поведению он вышел на свободу уже через 4 года. Это произошло в феврале 2015-го – накануне триумфального боя Фьюри против Владимира Кличко. Тогда Джон заявил, что поддержит сына и поможет ему одержать победу:

«Я видел, как он терял самообладание, делал странные вещи, ругался – так он сейчас себя чувствует. Он думал, что все это ничего не значит, потому что отца нет рядом. Но я был с ним всю жизнь и никогда не покидал его – пока не сел в тюрьму. Думаю, это сильно повлияло на него. Но теперь я вернулся, и он изменится. Он мой сын, и я вижу то, чего другим не дано. С этого дня вы увидите другого Тайсона Фьюри».

Фьюри победил Кличко, и с тех пор Джон повсюду сопровождал сына, поражая тем, насколько они с сыном похожи. У мужчин много общего во внешности (особенно у молодых Джона и Тайсона), почти идентичный тембр голоса и манера говорить. А еще – темперамент и знаменитый юмор, который Тайсон использует в трэштоке.

Сейчас Джон живет в небольшом английском городке Моркам – с населением менее 50 тысяч человек. «Я живу возле аэродрома, люблю смотреть на самолеты. Когда я смотрю на них, то представляю, как лечу в любую точку планеты – кроме Америки», – рассказывает Фьюри-старший.

Джон не ищет роскошной жизни и живет в фургоне – как предки-кочевники. Мужчина говорит, что сильно постарел после тюрьмы и сейчас ищет покоя. Ему не нужны миллионы сына, а жизнь на природе и успехи Тайсона приносят ему счастье.

Джон признается, что переживает лучший период жизни и наслаждается одиночеством:

«Никому в этом мире не нужен стресс. А это то, что порождает ежедневная борьба за кусок. Лучше ничего не иметь, но не испытывать стресса. А у меня ничего и нет. Ищу ли я что-то? Нет. Есть ли у меня какие-то высокие амбиции? Нет. Потому что они ничего не стоят. Когда мы предстанем перед Создателем, ни у кого из нас не будет карманов. Все мы там будем на равных условиях, и Иисус будет судить нас. И потом он скажет каждому, куда идти. И если мне идти в худшее из мест, я буду счастлив.

Если бы я хотел себе красивый дом, красивые машины, то я не мог бы жить так, как живу сейчас. Мне бы нужно было каждое утро выкатываться на работу, стоять два часа в пробках и каждый день строго и неумолимо делать одно и то же. А я так не могу. Поэтому для меня лучше ничего этого не иметь, но быть свободным. Я ни за что не откажусь от той жизни, что у меня есть сейчас. Что бы мир ни предложил мне. Я и так уже все видел».

Фото: Gettyimages.ru/Ben Hoskins, Julian Finney