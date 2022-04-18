Главный фрик-бой года в боксе сорвался. Монструозный качок крушил тренажеры, но Иранский Халк снялся из-за травли на родине

С силачом больше не говорят родители.

Последнее время в боксе все чаще проводят фрик-бои. В марте в ринге схлестнулись пауэрлифтеры Хафтор Бьернссон и Эдди Холл (победил исландец из «Игры престолов»). А 30 апреля в Лондоне должны были подраться другие качки: двухметровый бодибилдер Мартин Форд и Саджад Гариби по кличке Иранский Халк.

Силачи начали противостояние еще в прошлом году, оскорбляя друг друга в соцсетях. А в феврале этого – встретились, чтобы провести битву взглядов. Но никто не ожидал, чем это закончится: Форд напал на соперника, а Иранский Халк растерялся, за что его затравили на родине. С силачом перестали общаться родители, а бой отменили из-за психологических проблем иранца – после потасовки с Фордом он рыдал на национальном телевидении.

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40-летний Форд – бодибилдер-великан из Великобритании: его рост 207 см, а вес более 150 кг. Возможно, вы видели Мартина на картинках в интернете, где его называют «Самым страшным человеком в мире». Трудно поверить, но когда-то Форд был худым мальчишкой, который любил крикет, а при росте за два метра весил всего 70 кг. Он серьезно занимался крикетом и хотел построить карьеру в спорте. Но мечты разрушила травма, после чего Мартин впал в сильную депрессию и потерял еще около 5 кг.

Когда Форду удалось выбраться из эмоциональной ямы, он поставил цель вернуться в прежний вес. Но парню так понравилось тренироваться с железом, что он стал одержим идеей стать огромным. После совершеннолетия Мартин стремительно увеличивался в размерах, а вскоре весил уже заметно больше 100 кг.

Но ради боя с Иранским Халком Форд просушился: занимался боксом и сбросил аж 30 кг. На тренировках великан так выкладывался, что рушил тренажеры для ударов и с корнем вырывал крепления для груши (конечно, это были постановки).

Иранский Халк – тоже крупный парень, который покорил соцсети невероятными пропорциями. Саджад не великан, его рост – около 180 см. Но при этом Халк весит аж 170 кг и поражает габаритами. Настолько, что многие заподозрили силача в использовании фотошопа. Ведь Саджад не просто мускулистый, он – огромный. При этом пропорции мужчины выглядят странно: у него очень узкая талия, много подкожного жира, а на фото из соцсетей он похож на игрушку из пластилина. Даже на боксерских тренировках Халк хитрил – показывая свои удары в ускоренной съемке.

В феврале силачи встретились для битвы взглядов, после чего стало ясно: габариты бойцов в реальной жизни отличаются. Форд и вне соцсетей огромный – силач снимается в кино, где уже показывал себя. А вот Иранский Халк оказался робким и весьма упитанным парнем, который терялся на фоне британского Колосса.

Битва взглядов вышла комичной: Форд был максимально агрессивен и корчил гримасы, а Халк с трудом поднимал на соперника глаза. Иранец тяжело дышал, а Мартин – играл желваками. А потом еще и напал на бедолагу, толкнув того в грудь. Силы были неравны, и Халк отлетел, эпично приземлившись на пятую точку (зрители при этом разошлись).

Иранец поднялся, пускай и с трудом, и попытался снова заглянуть в глаза сопернику. Саджад даже бросился бороться c Фордом, что выглядело совсем нелепо. На родине такое поведение Халка посчитали позором – с ним перестали разговаривать родители. Об этом силач рассказал на иранском телевидении, где на всю страну расплакался.

«Я не могу позвонить своей семье. Когда я вернулся в Иран, я не пошел к ним. Я не могу разговаривать с отцом и матерью. Когда я заговорил с ней, она сказала: «Человек на этом видео не был моим сыном. Мой сын намного сильнее». У меня болит сердце, когда я не могу поговорить со своей семьей. Я потерял свою гордость, я уничтожен. Как я могу объяснить? Моя семья ждала, что я прикончу Форда. Как я могу спать или отдыхать?»

Халк также признался, что принимает снотворное из-за стресса: «Я чувствую себя очень плохо и не могу спать. Но сейчас принимаю снотворное. Когда мама говорит такое своему ребенку, как это можно терпеть?»

Вскоре стало известно, что бой с Фордом отменен. И хотя официальная причина не названа, Мартин намекает: дело – в психологическом состоянии Халка. При этом великан заявляет, что хотел драться и сожалеет, что 6 месяцев усердно готовился и не смог показать себя.

«Я очень разочарован отменой боя. Скажу одно: это произошло не по моей вине. Я потратил так много сил и времени на подготовку. Благодарен болельщикам за поддержку. Надеюсь, что уже в скором времени смогу вернуться на ринг. Почему бой не состоится? Не нужно быть гением, чтобы понять причину», – сказал Форд.

Впрочем, без соперника бодибилдер не останется. На днях стало известно, что Форд, возможно, начал сотрудничать с Дэниелем Кинаханом – промоутером и ирландским мафиози, который так же вел карьеру Тайсона Фьюри. И уже ходят слухи, что Форд может дебютировать в боксе против Хафтора Бьернссона – еще одного великана.

Фото: youtube.com/Strength Universe; instagram.com