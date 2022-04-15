Фьюри грозят тюрьмой за дружбу с ирландским наркобароном. Он был советником боксера, а его клан связывают с русской мафией

Основатель группировки даже выучил в тюрьме русский язык.

23 апреля в Лондоне состоится бой чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Фьюри считается фаворитом, а фанаты уже мечтают о его поединке с Александром Усиком. Но сам Фьюри не уверен, что встретится с украинцем, ведь уже после поединка с Уайтом может уйти из спорта (он считает, что обеспечил себя до конца жизни).

Фьюри обещает подойти к бою с максимальным весом в карьере и нокаутировать соотечественника. А на днях Цыганский король угодил в очередной скандал. В медиа его обвинили в дружбе с Дэниелом Кинаханом – международным преступником, который возглавляет одну из сильнейших ирландских группировок.

Фьюри регулярно фотографируется с Кинаханом, а в феврале встретился с ним в Дубае, где Дэниел прячется от правосудия. Казалось, боксеру такие встречи ничем не грозят – экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов тоже фотографировался в ОАЭ с Сагидом Муртазалиевым, объявленным в международный розыск. Но проблема в том, что Кинахан – не просто друг, но также советник Фьюри, который несколько лет вел его карьеру. А власти Великобритании уже заявили, что граждан, которые будут сотрудничать с беглым мафиози, могут признать соучастниками его преступлений.

Семью Кинаханов в Ирландии обвиняют в торговле наркотиками и оружием. Клан связывают с русской мафией, а в Дублине он устроил войну группировок

Несколько дней назад Дэниел Кинахан попал в санкционный список США. Клэр Кронин – американский посол в Ирландии, объявила на пресс-конференции в Дублине, что американские власти заморозили активы Дэниела, его брата Кристи и их отца Кристи Кинахана-старшего, предложив награду в 5 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту преступников.

Комиссар ирландской полиции Дрю Харрис поддержал посла США. А также напомнил, что миру бокса стоит прекратить любое сотрудничество с семьей Кинаханов:

«Мы сделали сегодня ясное для всего спорта заявление о том, что из себя представляет преступная группировка Кинаханов. Конкретные люди были подвергнуты санкциям. Теперь компаниям, учитывая свой бизнес, связанный со спортом, поклонников этого спорта и репутацию спорта в целом, нужно решить стоит ли им продолжать какое-либо деловое сотрудничество с этими лицами, попавшими под санкции. В США это уже запрещено».

Конечно, Фьюри не попадет в тюрьму из-за февральского фото, на котором он с улыбкой обнимает Дэниела Кинахана в Дубае. Но ситуация достаточно серьезная, ведь Кинахан – не только мафиози, но и боксерский промоутер и менеджер, который занимался карьерой Фьюри. И, возможно, продолжает делать это сейчас.

Дэниела уже давно разыскивали в родной Ирландии: там власти считают, что семья Кинаханов – главный поставщик наркотиков и оружия в страну. Сообщается, что вместе с родственниками (отцом и братом) Дэниел возглавляет один из крупнейших в мире преступных синдикатов, который действует по всему миру.

Клан Кинаханов существует с 1980-х, но по-настоящему могущественным стал в новом веке. Международные источники сравнивают группировку по влиятельности с итальянской Каморрой, а в связях с ирландцами подозревают даже русскую мафию. Считается, что основатель группировки Кристофер Кинахан (отец Дэниела), в молодости отсидевший шесть лет в тюрьме, специально выучил за решеткой русский язык, чтобы общаться с бизнес-партнерами.

А блогер и журналист Артем Круглов считает, что именно Кинаханы связаны с задержанным в Кабо-Верде кораблем с российскими моряками. Напомним, в 2019-м на нем были найдены 9,5 тонн кокаина.

«Это был Кинахан. Такой наркокартель в Европе, сравнительно новый. Совместное детище колумбийцев, ГРУ и ирландской братвы. Его основатель – Кристи Кинахан, неоднократно судимый ирландский уголовник. Ему помогает сын – Дэн Кинахан. Оба долго жили в Марбелье на юге Испании, последние годы перенесли штаб-квартиру в Дубай, в Эмираты. Они берут оптом наркотики у производителей: кокаин – в Латинской Америке, гашиш – в Марокко. Завозят в Европу и занимаются дистрибуцией», – считает Артем.

Сейчас фактическим главой группировки стал Дэниел Кинахан, старший сын основателя клана. В Ирландии Дэниел обвиняется во множественных убийствах: в частности, он был одним из инициаторов войны Кинаханов и семьи Хатч, которая взбудоражила Ирландию в 2015-м.

В ходе криминальных разборок, которые растянулись на три года, было совершено более 20 убийств – большей частью на улицах Дублина. А 5 февраля 2016-го на церемонии взвешивания перед боксерским поединком между Джейми Каваной и Антонио Бенто неизвестные в масках открыли стрельбу по зрителям. Оказалось, их целью был связанный с Кинаханами Дэвид Берн. Мужчину убили, а еще два человека получили ранения. Впоследствии подтвердилось, что за нападением стоял тот самый клан Хатч.

Дэниел Кинахан увлекается боксом: он спас Фьюри от суицида и вернул чемпиона в ринг. Мужчины стали друзьями, а Тайсон был на свадьбе мафиози в Дубае

В 2012-м Дэниел Кинахан создал менеджерскую компанию MTK Global, которая стала представлять интересы многих боксеров (преимущественно британцев). Самым известным клиентом компании стал Тайсон Фьюри, контракт с которым был подписан в ноябре 2017-м. Интересно, что в феврале того же года MTK Global официально разорвала связи с Кинаханом – под давлением полиции и общественности. Но компания признала, что Дэниел может оставаться «советником» боксеров, интересы которых она представляет.

Официально Кинахан не вел дела Фьюри, а представителем Тайсона считается Боб Арум. Но в 2020-м Тайсон публично поблагодарил Дэниела за помощь в организации боя против Энтони Джошуа (он сорвался из-за Деонтея Уайлдера, использовавшего право на реванш). Это вызвало недовольство общественности, ведь в Ирландии у Кинахана репутация мафиози. Но Арум поторопился убедить всех, что Тайсон больше не будет вести дел с Дэниелем. На что Фьюри ответил странным постом в соцсетях, в котором утверждал, что Кинахан должен стать премьер-министром Ирландии.

Издание Insider считает, что Кинахан и Фьюри не только стали работать, но и впервые встретились в 2017-м. Тайсон давно искал менеджера-британца, с которым сможет выстроить доверительные отношения. Так и вышло: Кинахан стал вести дела Фьюри, а их отношения не ограничивались бизнесом – мужчины подружились. В ту пору Тайсон страдал от депрессии (у боксера биполярное расстройство), не мог найти мотивацию драться после победы над Кличко, сильно растолстел и даже хотел покончить с собой.

Журналисты считают, что в 2017-м Кинахан сыграл ключевую роль в жизни Фьюри. Преступник не только поддержал Тайсона, но и убедил чемпиона триумфально вернуться в бокс.

«Тайсон сомневался в себе, даже в самой необходимости жить То, что кто-то пришел и сказал ему: «Не волнуйся, я верю в тебя, я тебе помогу», стало для Тайсона спасением. Дэниел поддержал Тайсона, помог начать все с нуля. Он поделился с ним позитивным взглядом на мир и планом, как боксер вернется на вершину. Это было очень важно для Тайсона», – рассказывает Бен Дэвисон, друг и бывший тренер Фьюри.

Мужчины стали друзьями, а Фьюри даже присутствовал на роскошной свадьбе Кинахана в Дубае. В 2017-м Дэниел женился на Каоимхе Робинсон в шикарном отеле Burj Al Arab. Утверждается, что на мероприятии присутствовали «преступники со всего мира», а Фьюри был почетным гостем.

Примечательно, что помимо Фьюри Кинахан работал со многими другими британскими бойцами – например, с боксером Билли Джо Сондерсом, который в прошлом мае, будучи непобежденным, проиграл Саулю Альваресу. А в декабре 2021-го в Дубае с Кинаханом сфотографировался британский боец UFC Даррен Тилл, который также был, а, возможно, и является клиентом Дэниела.

Считается, что Кинахан, скрывшийся от правосудия в Дубае, даже дистанционно влияет на мир бокса (а также продолжает преступную деятельность на территории Ирландии). Ведь в феврале Кинахана посетил Фьюри, а в марте в Дубае с ним видели уже президента WBC Маурисио Сулеймана.

После заявления США, что они хотят разрушить финансовую империю Кинаханов (считается, что семье принадлежат миллиарды долларов), Боб Арум снова заверил, что Фьюри больше не будет иметь никаких дел с Дэниелем.

«Я – законопослушный гражданин. Больше никаких отношений с этими компаниями. Точка! Тут не о чем спорить. Правительство США не выдвигает подобных обвинений, если у них нет на то доказательств», – заявил промоутер.

По словам Арума, отныне он не будет вести никаких дел с компаниями MTK Global и Probellum, которые ассоциируют с ирландской мафией. Также Боб заверяет, что Кинахан никак не связан с предстоящим поединком Фьюри. И 23 апреля в Лондоне Тайсон должен, как и планировалось, провести защиту пояса WBC против Диллиана Уайта.

Фото: Gettyimages.ru/James Chance; globallookpress.com/Artur Widak