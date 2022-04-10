«Я считаю, что выиграл бой. Вы меня обокрали». Решение судей в пользу Стерлинга – спорное, зал освистал поражение Яна

48-47, 47-48, 48-47 в пользу американца.

В Джексонвилле на UFC 273 состоялся долгожданный реванш:Петра Яна и Алджамейна Стерлинга за титул легчайшего дивизиона. Первый бой (в марте 2021-го) закончился запрещенным ударом коленом от Яна и дисквалификацией бойца, из-за чего он потерял титул. Теперь же в противостоянии должны были поставить точку, но вопросов осталось еще больше.

Поединок продлился все 5 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу... Стерлингу. Ян считает, что его обокрали.

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Петр начал бой с активного прессинга, постоянно поджимая Стерлинга к сетке. Алджамейн выбрасывал достаточное количество ударов, но инициатива и точность была за Яном. Собственно, эта пятиминутка и получилась самой спорной – из-за нее мнение судей и разделилось.

Второй раунд уверенно забрал Стерлинг, переведя Яна в партер и контролируя его спину. Фактически опасность была лишь однажды, когда Алджамейн перешел в маунт и начал добивать, но Петр вытерпел, а все попытки сабмишенов сконтрил.

В третьем отрезке Стерлинг снова перевел, а Ян допустил прежнюю ошибку и отдал спину. Так Алджо вырвался вперед по раундам.

Только после этого Петр включил обороты и серийность в ударах. В четвертом раунде он мощно перебил Стерлинга и контролировал его в партере. В пятом же Ян ни разу не дал Стерлингу себя перевести и продолжил набрасывать удары в стойке, забрав чемпионские раунды.

Судьи увидели в этом поединке раздельное решение: 48-47, 47-48, 48-47 в пользу Стерлинга, что зал встретил свистом.

«Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я выиграл первый, второй (тут явно закралась ошибка – Sports.ru), четвертый и пятый раунды. Я хочу реванш», – сказал Петр Ян.

Пока позиция UFC по этому поединку неизвестна, третий бой абсолютно точно нужен этим ребятам. Правда, вряд ли он состоится в ближайшее время: скорее всего, Стерлинг будет защищать титул против Ти Джея Диллашоу.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus