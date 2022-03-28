Голливудский мордобой на «Оскаре».

Этой ночью в США прошла церемония вручения кинопремии «Оскар». Уилл Смит получил статуэтку за лучшую мужскую роль (актер сыграл отца сестер Уильямс в фильме «Король Ричард»), а еще – прямо на сцене устроил драку.

Когда ведущий церемонии Крис Рок пошутил про жену Уилла Смита – Джаду Пинкетт-Смит, актер сперва рассмеялся, а после недовольства супруги – закипел. Дело в том, что Рок пошутил над бритой головой Джады, которая болеет алопецией – заболеванием, из-за которого у женщины патологически выпадают волосы.

«Люблю тебя, Джада. Не могу дождаться момента, когда увижу тебя в «Солдате Джейн 2», – пошутил Рок. Эти слова были отсылкой к персонажу Деми Мур, которая сыграла в фильме бритоголовую женщину.

После шутки Уилл Смит рванул на сцену и нанес ведущему сокрушительную пощечину. Это стало международным скандалом: рейтинги «Оскара» моментально взлетели, а человечество на время забыло о политике – погрузившись в мир голливудского мордобоя.

Вот так выглядел оскароносный удар:

Смит не стал развивать успех – влепив пощечину, он развернулся и ушел на место. После чего дважды крикнул, чтобы Рок не смел больше произносить имя его жены. И хотя 20 лет назад Смит много боксировал, чтобы сыграть Мохаммеда Али, сейчас Рок даже на пошатнулся от оплеухи Уилла. А российский чемпион по пощечинам Вася Пельмень и вовсе раскритиковал технику Смита, сравнив актера с девчонкой.

В 2001-м Уилл Смит сыграл Мохаммеда Али и был номинирован на «Оскар». Он изучил стиль Величайшего и получил от него благословение на роль

Фанаты не поддержали поступок Смита на «Оскаре», посчитав, что актер оказался не готов к жесткому юмору. Впрочем, сам Уилл смеялся над шуткой, что попало в трансляцию. А вот жена актера была недовольна, чем, вероятно, и спровоцировала супруга на рыцарский поступок.

Возможно, если бы Смиты пришли на столь популярные в США «прожарки» (шоу, где комики жестко высмеивают гостей), Уилл бы и вовсе устроил массовое побоище. Ведь в 2001-м году актер сыграл на экране самого Мохаммеда Али, а за роль был номинирован на «Оскар». И хотя до фильма Смит не умел драться, работа с лучшими тренерами мира преобразила его ударную технику.

Сначала Смит отказывался от роли Али, а переубедил его звонок самого боксера, который попросил актера взяться за фильм. Чтобы сыграть легенду бокса, Смит в течение года усердно тренировался. Он работал с железом и набрал 15 килограммов, превратившись в тяжеловеса. Но намного важнее то, что Смит много боксировал, ведь создатели хотели воссоздать на экране уникальный стиль Али.

Зритель привык, что боксерские поединки в кино выглядят неправдоподобно. Достаточно вспомнить культовую серию фильмов «Рокки», где удары Сильвестра Сталлоне и его соперников выглядели настолько тяжелыми и карикатурными, что казалось, будто актеры дрались в свинцовых перчатках. В «Али» же режиссер Майкл Манн стремился к реализму: он воссоздал бои Величайшего, а Смит скопировал технику и каждое движение в бою.

До премьеры казалось, что актер непреодолимо слаб в боксе – это было заметно по кадрам с тренировок. Но Смит прошел лагерь под руководством бывшего тренера Шугара Рэя Леонарда – Даррела Фостера. И тот помог актеру не только начать боксировать, но и освоить специфическую технику Али.

«Когда возникла идея фильма об Али, они начали искать тренеров по всему миру. Многие высококлассные тренеры могут хорошо подготовить вас, если вы уже что-то умеете. Но немногие способны научить человека боксу с нуля. А Уилла нужно было обучать как раз с нуля – он вообще не умел драться.

Он был атлетичен, играл в футбол, но не умел боксировать. Наши тренировки начинались в 6 утра с бега – по 5-8 километров. В 8 утра был завтрак, в 11 утра – боксерская тренировка, в 5 вечера – силовая тренировка. И так шесть дней в неделю», – вспоминал Фостер.

Актер перенял технику Али: освоил его легендарный футворк, боксировал с опущенными руками и наносил удары под невероятными углами. Ради роли Смит даже пародировал манеру Али говорить, а еще – целый год изучал биографию боксера. И хотя фильм не окупился в прокате, Смит считает роль Али одной из лучших в карьере. А фанаты признают: харизму Али скопировать невозможно, а вот технику актер повторил весьма неплохо.

Через 20 лет Смит отвесил Року оплеуху в стиле Мохаммеда Али. Но чемпион по пощечинам Вася Пельмень раскритиковал технику актера: сравнил с девчонкой

Звучит смешно, но если присмотреться к пощечине от Смита на «Оскаре», в ней можно разглядеть плоды тренировок 20-летней давности. Во-первых, посмотрите на саму пощечину: Смит подкрутил тело и усилил движение бедрами. А перед нанесением удара затаился – как Али, который порхал по рингу и наносил резкие удары.

Во-вторых, опущенные руки – снова отсылка к Али. Мохаммед славился тем, что не дрался в классической боксерской стойке, когда руки следует держать высоко. Али это не требовалось: от большинства ударов он уходил за счет хорошего движения и уклонов, а руки только мешали обзору. Смит хорошо поработал на съемках, ведь даже спустя 20 лет помнит: самый неожиданный удар в боксе – тот, который соперник не видит.

Однако российский чемпион по пощечинам Вася Пельмень не впечатлен. Он технику Смита не оценил – и сравнил актера с девчонкой.

«Удар слабый, корпус не вложил. И сверху вниз бил, надо снизу вверх или хотя бы сбоку. Как девчонка в общем ударил. Ну, как во всех ############ (американских – прим. Sports.ru) фильмах бьют, – сказал Пельмень Sports.ru.

Василий знает, о чем говорит: он – звезда турниров по пощечинам и прославился в интернете своим тяжелым ударом. Такие соревнования прогремели в России три года назад, когда Амиран Сардаров запустил на YouTube шоу «Каменные лица». Правила просты: два участника становились друг напротив друга, после чего отвешивали по очереди смачные пощечины. И хотя оплеуха от Смита кажется внушительной, на этих соревнованиях ему бы пришлось туго.

Особенно, если бы Уилл встретился с Пельменем – просто посмотрите на мощь ударов Василия. После некоторых оплеух соперники даже падают в нокаут (впрочем, такое случалось и с самим Пельменем).

На шоу Сардарова Смит попасть уже не cможет, ведь оно закрылось, а вот в США – есть все шансы. Ведь забава из России полюбилась западному зрителю, а турнир по пощечинам в начале марта провел даже Арнольд Шварценеггер на своем фитнес-фестивале Arnold Classic. При этом помогал ему вести мероприятие скандальный блогер-боксер Логан Пол, который в прошлом году подрался с самим Флойдом Мейвезером.

Фото: Gettyimages.ru/Al Seib/A.M.P.A.S. via Getty Images, Neilson Barnard, Harry Dempster/Express/Getty Images; globallookpress.com/imago stock&people; East News/Invision/Invision/East News; instagram.com/vasiliikamotskii