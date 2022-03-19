UFC против санкций: почему российские бойцы продолжают выступать, а босс промоушена дает им главные поединки?

Александр Волков возглавит сегодняшний турнир в Лондоне.

Российский спорт сильно пострадал из-за санкций, но UFC – остается светлым пятном. В промоушене по-прежнему выступают бойцы из России, а Дэйна Уайт делает все, чтобы защитить спортсменов. За последний месяц россияне возглавили аж два турнира: 27 февраля Ислам Махачев победил Бобби Грина, а 13 марта Магомед Анкалаев – Тиагу Сантоса.

На турнире UFC Fight Night 204, который пройдет этим вечером в Лондоне, выступит шесть русскоязычных бойцов. Турнир возглавит тяжеловес Александр Волков, а в прелимах подерутся Сергей Павлович, Никита Крылов и многие другие. Турнир начнется уже скоро – предварительный кард стартует в 20:30 по московскому времени (на «Матч ТВ» покажут только главный кард – трансляция в 23:00).

Уайт против политики в UFC: бойцы из России продолжают выступать, а Волков станет третьим за месяц бойцом из страны, который возглавит турнир

После начала спецоперации на Украине в UFC прошло уже три турнира – и два из них возглавляли бойцы из России. Победы одержали Ислам Махачев и Магомед Анкалаев, а также подрались Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков и Азамат Мурзаканов. Несмотря на общественное давление, Уайт открыто заявил: он не собирается вводить санкции против российских бойцов и хочет дальше проводить поединки с их участием.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить бои с участием российских бойцов. У нас всегда что-то происходит. В это время профессиональные и личные трудности отходят на второй план. Но вы знаете меня – шоу должно продолжаться. Я продолжу заниматься своим делом», – заявил босс UFC.

Уайт всегда демонстрировал, что UFC не зависит от политических трендов. Достаточно вспомнить, как босс защищал Колби Ковингтона от нападок сторонников BLM (тогда Уайт сказал, что не наденет на своих бойцов «намордник»). Поэтому нет ничего удивительного, что UFC продолжает работать с россиянами – Уайт всегда занимает сторону бойцов.

На UFC Fight Night 204 выступит аж шесть русскоязычных бойцов (впрочем, не все они представляют Россию). И в нынешней политической ситуации это – почти сенсация. Еще более неожиданно, что все бойцы добрались до Лондона, где пройдет турнир. Уайт боялся, что в дело вмешается политика, и визовые ограничения не позволят россиянам въехать в страну.

Особенно Уайт опасался за срыв главного боя – босс даже хотел перевезти Александра Волкова в Великобританию раньше, чем планировалось.

«Надеюсь, замена не понадобится. Но если нам придется это сделать, мы к этому готовы. Посмотрим, как все сложится. Мы пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он не захотел. Если он не сможет въехать в страну, Аспиналл получит другого соперника», – говорил Уайт.

Волков – сильнейший российский тяжеловес, который сейчас идет шестым в рейтинге. В главном бою вечера Александр подерется с британским проспектом Томом Аспиналлом. И хотя 28-летний нокаутер пока лишь 11-й в рейтинге, он считается небольшим фаворитом. Ведь Аспиналл уже громко заявил о себе: одержал четыре победы подряд в UFC, в которых поразил высокой скоростью и яркими финишами. А их в арсенале Аспиналла много – из 11 побед в ММА у британца нет ни одного судейского решения.

Аспиналл выделяется на фоне других тяжеловесов хорошим движением. И чем-то напоминает Сирила Гана – мобильного тайского боксера, который непобежденным добрался до титульного поединка, в котором в январе проиграл Фрэнсису Нганну. И хотя по скорости и навыкам Аспиналл пока уступает Гану, он дерется в похожем стиле и идет без поражений в UFC.

Но если у Сирила не лучшая борьба (этим воспользовался Нганну), то Аспиналл – отличный грэпплер. И когда Том чувствует, что соперник опасен в стойке, то использует борьбу. Аспиналл целый раунд боксировал с Андреем Орловским и даже отправил ветерана в нокдаун. Но во втором раунде ему надоело драться – и Том максимально легко перевел Орловского в партер, где быстро придушил. Ведь не стоит забывать, что Аспиналл не только мощный ударник, но еще и черный пояс по джиу-джитсу.

Есть ощущение, что Аспиналл умышленно дерется в стойке, чтобы не тратить силы. Он даже пробовал себя в боксе, где в 2017-м одержал одну победу нокаутом. Но в ММА Аспиналл мог бы стать настоящим «одеялом» – и спокойно залеживать тяжеловесов со слабым партером (а таких в дивизионе большинство). Но для этого Аспиналлу понадобится высокая выносливость. А о ней пока ничего не известно – все 14 поединков британца не доходили даже до третьего раунда. При этом с Волковым Аспиналлу предстоят аж 5 раундов – и это может стать для него проблемой.

На турнире выступит много других россиян: Сергей Павлович зарубится с ветераном из Дагестана, а Тимур Валиев проверит непобежденного валлийца

Что касается остальных боев, то выделяется российское противостояние Сергея Павловича и Шамиля Абдурахимова в предварительном карде. Это не первый раз, когда UFC заставляет драться соотечественников, но это нормальная практика. Абдурахимов – ветеран, ему уже 40, и он выступает в UFC с 2015-го. При этом за последние 2,5 года Абдурахимов подрался лишь дважды – и оба раза проиграл. Из-за этого Шамиль превратился в бойца-призрака: годами он находился в топ-10 рейтинга, но при этом почти не выступал.

Сергей Павлович – его соперник, когда-то считался в UFC перспективным тяжеловесом. Россиянин пришел в промоушен в 2018-м – чемпионом AMC Fight Nights с рекордом 12-0. Но сразу же попал на Алистара Оверима и без шансов проиграл ТКО. После этого Сергей дважды победил нокаутом в 2019-м (оба раза – в первом раунде) , а дальше – лечился от травм и не выступал.

В поединке с Абдурахимовым 29-летний Павлович считается фаворитом. А победа над соотечественником, вероятно, поможет ему ворваться в топ-15 дивизиона. UFC не зря дал Павловичу именитого Оверима для дебюта – было видно, что промоушен рассчитывает на фактурного тяжеловеса. Сейчас же Павлович залечил травмы и имеет все шансы ворваться в топы (29 лет для тяжеловеса – не возраст).

Также на UFC Fight Night 204 подерется Никита Крылов – украинский боец, который родился в Луганской области, но в UFC даже выходил с двойным флагом – России и Украины. На взвешивании Никиту встретили свистом – вероятно, из-за политических взглядов. А подерется боец против Пола Крейга – опасного джитсера, который имеет не лучший бокс, но очень хорош в партере.

Крейг – единственный, кто победил Магомеда Анкалаева за девять боев россиянина в UFC. Анкалаев три раунда избивал Пола в стойке, но шотландец умудрился накинуть треугольник и победить удушающим на последней (!) секунде боя. И хотя Крылов считается фаворитом и должен иметь преимущество в стойке, расслабляться точно не стоит – Крейг остается опасным до самого конца.

Также на UFC Fight Night 204 дебютирует проспект из Великобритании Мухаммад Мокаев, который до 12 лет жил в Дагестане. И хотя боец заявлял, что не представляет в UFC Россию, его дебют интересен местным фанатам. Ведь 21-летнего Мокаева уже называют новым Хабибом: у бойца отличная борьба, а в ММА он идет с рекордом 6-0, также имея яркую любительскую карьеру.

Кроме того, не стоит пропускать бой Тимура Валиева – яркого ударника из Дагестана, который уже одержал две победы в UFC Это важный бой для Валиева, но победить будет непросто: против Тимура выйдет 27-летний Джек Шор – непобежденный проспект из Уэльса. У Шора хороший грэпплинг, а в ММА он идет с рекордом 15-0 – в том числе четыре раза победив в UFC.

Помимо россиян на UFC Fight Night 204 также полно интересных боев: восходящая звезда из Британии Пэдди Пимблетт проведет свой второй бой в промоушене – против 36-летнего середняка Родриго Варгаса (очевидно, что UFC подбирает проспекту удобных соперников). А Дэн Хукер «высушил» себя аж до полулегкого веса, где выступит против непобежденного в UFC Арнольда Аллена, идущего на серии из 8 побед в лиге.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andy Rowland, Diego Ribas; Instagram/nikitakrylovufc