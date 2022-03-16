Хабиб поддержал экс-чемпиона UFC, который расстрелял обвиняемого в педофилии. Веласкесу грозит пожизненный срок

Вероятно, жертвой насилия стал малолетний ребенок бойца.

Последние недели бойцы выступают в поддержку экс-чемпиона UFC Кейна Веласкеса. Легенде грозит большой срок за то, что он расстрелял из пистолета машину с тремя людьми. По официальным данным, никто не погиб, и бойцы требуют освобождения экс-чемпиона. Ведь у него был серьезный мотив: внутри автомобиля находился мужчина, который, как сообщает полиция, мог более сотни раз растлить ребенка Веласкеса в детском саду.

Кейна поддержали десятки бойцов и даже босс UFC Дэйна Уайт. Все они просят суд о снисхождении, а Хабиб – называет экс-чемпиона хорошим человеком (они долгое время тренировались в одном зале). «Веласкес – честный и добросердечный человек, готовый на все ради своей семьи и друзей. Он из тех людей, кого большинство из нас хотели бы видеть на своей стороне в жизни», – написал Нурмагомедов.

Поддержка Веласкеса превратилась во флешмоб, а некоторые бойцы и вовсе заявили, что не хотят жить в стране, в которой нельзя расправиться с педофилом. Многие фанаты также приняли сторону Веласкеса, заявив, что у бойца не было выбора. Однако Кейн по-прежнему за решеткой: суд отказал экс-чемпиону в освобождении под залог, а обвинения звучат очень серьезно.

Что случилось?

В конце февраля 2022-го Веласкес был арестован полицией Калифорнии. По версии следствия, Кейн расстрелял машину, в которой находилось три человека: Гарри Юджин Гуларте, его отчим и мать. Мотив серьезный: Гуларте-младший вместе с матерью владеет частным детским садом, в котором, согласно полицейскому отчету, совершил «более ста актов растления в отношении малолетнего потерпевшего». По предварительным данным, им был один из детей Веласкеса.

Гуларту-младшему предъявили несколько обвинений в непристойных действиях с несовершеннолетним. Он был заключен в тюрьму округа Санта-Клара с установленным залогом в 50 тысяч долларов. Но мужчина не захотел ждать суда за решеткой: он внес залог и вышел на свободу под подписку о невыезде – несмотря на возражения окружного прокурора. Именно после этого, не дожидаясь решения суда, в дело вступил Веласкес.

Удивительно, но власти не смутило, что потенциальному педофилу (его вина пока не доказана) на свободе может грозить опасность. Когда Веласкес узнал, что Гуларта-младшего отпустили, он решил сам наказать обвиняемого. Боец выследил и расстрелял машину, в которой находился мужчина, его отчим и мать. Когда же семья пыталась сбежать, Веласкес догнал их автомобиль, протаранил и отправил в салон еще несколько пуль. В результате нападения отчим предполагаемого педофила получил ранения в руку и туловище.

Врачи утверждают, что жизни 63-летнего мужчины ничего не угрожает. Но власти уже выдвинули в адрес Веласкеса обвинения по множеству статей: от покушения на убийство до ношения заряженного огнестрельного оружия с намерением совершить преступление.

Почему за Веласкеса вступился весь бойцовский мир?

Главное, в чем обвиняют Веласкеса, – это покушение на убийство первой степени. И если вина экс-чемпиона подтвердится, то ему светит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения. Кроме того, в штате Калифорния практикуется смертная казнь, которая в теории также может грозить Кейну (впрочем, это маловероятно). Ситуация очень тяжелая, и бойцовский мир пытается помочь бывшему коллеге.

Нужно понимать, что Веласкес – известный боец, которого можно назвать легендой UFC. Неоднозначна и сама ситуация: с одной стороны, Кейна можно понять, ведь с его ребенком, вероятно, сотворили чудовищное преступление. Но есть и другая сторона – никто в правовом государстве не может вершить самосуд, не дождавшись решения суда. Ведь потенциальный педофил еще не был оправдан, его лишь отпустили под залог до судебного заседания.

Но бойцовское сообщество однозначно приняло сторону Веласкеса – и выражает ему поддержку. «Я не хочу жить в стране, где нельзя застрелить того, кто изнасиловал вашего ребенка. Свободу Кейну», – заявил экс-боец UFC Бен Аскрен. А эксперт и бывший боец Брендан Шауб считает, что в случившемся виноваты власти. «Если какой-нибудь подонок пристает к невинному четырехлетнему ребенку, правовая система должна принимать во внимание ярость отца. Кейн вовсе не преступник», – заявил Шауб.

От высказываний в соцсетях спортсмены перешли к действиям: более 30 известных бойцов, в том числе Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, составили письма в поддержку Кейна, которые отправили в суд Калифорнии. В стороне не остался и Дэйна Уайт – босс UFC также заступился за бывшего чемпиона.

«Я знаю гражданина Веласкеса более 15 лет, и за время его активной работы в UFC он достойно представлял нашу организацию и всегда относился к другим с уважением. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен, создавая положительный образ для фанатов UFC», – написал Уайт.

Веласкес завершил карьеру бойца ММА в феврале 2019-го, когда проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну. Однако Кейна до сих пор считают одним их сильнейших тяжеловесов в истории смешанных единоборств. Веласкес дважды владел поясом чемпиона UFC, а после завершения карьеры пробовал себя в профессиональном реслинге.

И хотя коллеги на стороне Веласкеса, суд пока непреклонен – Кейну отказали в освобождении под залог. По словам судьи Шелины Браун, действия бойца были «безрассудными», а в случае освобождения его из-под ареста «риск слишком велик».

«Таранить транспортное средство посреди дня, когда граждане находятся за рулем, занимаются своими делами и стрелять из машины в других людей – это по любым стандартам является безрассудством. Пострадать мог кто угодно», – заявила судья.

Несколько лет назад Веласкес признался, что принимал психоделики, вызывающие галлюцинации. Тогда у бойца умерла мать, а спустя пару месяцев скончался брат. Смерть брата вышла особенно драматичной, потому что он жил в одном доме с Кейном. Мужчина страдал алкоголизмом и умер на глазах бойца, который ничего не мог поделать. Несколько раз Веласкес принимал психоделики, чтобы пообщаться с мертвыми родными. Боец признается, что ему это удавалось, и в эти моменты он чувствовал их любовь и тепло.

Станет ли суд учитывать психологическое состояние Веласкеса – покажет время. Пока ситуация выглядит трагичной: хотя никто не погиб, не исключено, что этим поступком Кейн серьезно изменил свою судьбу.

Фото: Gettyimages.ru/Rey Del Rio, Francois Nel; globallookpress.com/IMAGO/E]Alejandro Ayala/ZUMAPRESS.com; East News/POOL Bay Area News Group